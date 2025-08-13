Innerhalb von drei Wochen nach der Inbetriebnahme führte SG seinen ersten großen Test der neuen Oracle-Plattform durch und führte die monatliche Gehaltsabrechnung für 20.000 Mitarbeiter durch. Die Lösung wurde mit Bravour bestanden und hat SG seitdem dabei geholfen, mehrere Monate lang die monatliche Gehaltsabrechnung erfolgreich abzuwickeln.

„Seit der Inbetriebnahme haben wir viele wichtige Meilensteine erreicht und alle potenziellen Probleme vermieden, die uns am meisten Sorgen bereitet haben“, sagt Reid. „Die kritischen Prozesse – wie Gehaltsabrechnung, Zahlungen und Finanzberichterstattung – richtig zu gestalten, war ein entscheidender erster Schritt. Oracle Cloud Applications bieten uns die hohe Konsistenz, Transparenz und Kontrolle, die wir gesucht haben.“

Wie von Anfang an erwartet, war das Projekt nicht ohne Herausforderungen. Noch sind nicht alle Teile des Systems und die damit verbundenen Prozesse optimal. Reid weist auch darauf hin, dass einige Stakeholder noch dabei sind, sich auf die neuen Arbeitsweisen umzustellen, und dass die Organisation mit den unvermeidlichen Problemen nach der Einführung zu kämpfen hat, die bei einer Veränderung dieser Größenordnung und Komplexität üblich sind. Infolgedessen erkennen noch nicht alle Teile von SG die Vorteile der Transformation. Reid ist jedoch zuversichtlich, dass das Unternehmen über die erforderliche Kernplattform und die notwendigen Fähigkeiten verfügt, um darauf aufzubauen und Optimierungen vorzunehmen. Das Ausmaß der Veränderung ist sehr groß. Reid sagt, dass die kontinuierliche Verbesserung, die regelmäßigen Upgrades und die Partnerschaften mit Oracle und IBM die Bereiche adressieren werden, die noch nicht optimal sind.

„Das IBM Team hat eine entscheidende Rolle beim Support nach der Inbetriebnahme gespielt und uns kontinuierlich mit Fachwissen und Know-how versorgt“, sagt Reid. „Gemeinsam haben wir schnell auf Probleme nach der Inbetriebnahme reagiert, wichtige Designentscheidungen in einer Live-Umgebung erneut überprüft und sichergestellt, dass die Lösung und die Plattform allen Benutzern den vollen Nutzen der Transformation bieten.“

Es gibt zwar noch viel zu tun, aber bereits jetzt können Teams in der gesamten SG eine einheitliche Übersicht über Personal- und Finanzdaten in der Cloud erhalten, was zu einer verbesserten Entscheidungsfindung führt.

Reid merkt an: „Mit IBM und Oracle haben wir die klassische Single-Source-of-Truth möglich gemacht.“ Wir sind nun in der Lage, Berichte und Analysen auf Basis eines vollständigen HR-Finanzdatensatzes zu erstellen, anstatt mit zwei separaten Datensätzen zu arbeiten. Die Auswirkungen werden erheblich sein. Menschen und Geld gehörten bisher nicht zusammen Jetzt tun sie es. Das ist der Schlüssel, damit wir aus Management-Sicht viel fundiertere Entscheidungen treffen können.“

Er fährt fort: „Die Arbeit an einer gemeinsamen Plattform hat die Kollegen aus den Bereichen Personalwesen und Finanzen näher zusammengebracht, sodass sie die Daten besser verstehen und verbessern, Veränderungen auf der Plattform verwalten und Kontrollen integrieren können. Wir sehen bereits viele Möglichkeiten für weitere Verbesserungen, die durch gemeinsame Technologie, einen gemeinsamen Datensatz und den Wunsch, das Betriebsmodell so gut wie möglich zu gestalten, ermöglicht werden.“

Reid erklärt: „Wir haben in Oracle eine höhere Transparenz der Finanzdaten als jemals zuvor mit dem alten System. Finanzfachleute können das Hauptbuch und den Kontenplan detailliert durchgehen und jede Rechnung und jede Ausgabenposition einsehen. Natürlich braucht es Zeit, um sich mit diesen neuen Tools vertraut zu machen, aber es gibt bereits Anzeichen dafür, dass die Datenqualität und Transparenz einen viel schnelleren und klareren Einblick in die Ausgaben ermöglichen werden.“

Ebenso sorgen die Einführung branchenüblicher Lösungen und die Einhaltung von Best Practices für die Prozessgestaltung für mehr Disziplin im Betrieb, senken die Kosten und eröffnen Möglichkeiten für das Wachstum von Abteilungen und Organisationsbereichen.

„Die im System integrierten Kontrollen funktionieren gut und das Unternehmen kann sofort von den Vorteilen profitieren“, bestätigt Reid. „Aus der Sicht einer Wirtschaftsprüfung ist das ein großes potenzielles Plus. Es unterstützt auch eine größere Sorgfaltspflicht im täglichen Finanzmanagement. Wir wissen, dass die Mitarbeiter konsequent nach festgelegten Prozessen vorgehen und nicht nach eigenem Gutdünken handeln.“

Mit modernen Cloud-Anwendungen und standardisierten Prozessen ist SG auf dem Weg, seine Ambitionen für effektive Shared Services zu verwirklichen. Das Unternehmen arbeitet derzeit gemeinsam mit IBM an einer Reihe von Informationsveranstaltungen mit anderen Behörden, um weitere öffentliche Einrichtungen Schottlands auf dieselbe gemeinsame Serviceplattform zu bringen.

Reid kommentiert: „Jede dieser öffentlichen Einrichtungen muss Gehaltsabrechnungen, Personalakten, Finanzen und Berichtswesen verwalten. Die Möglichkeit, mit uns zusammenzuarbeiten und einer gemeinsamen Plattform beizutreten, ist nun verfügbar. So können einzelne öffentliche Behörden vermeiden, das gesamte Problem und alle damit verbundenen Kosten intern bewältigen zu müssen. Die Möglichkeit, Daten zu deduplizieren und gemeinsam Technologiedienstleistungen in großem Maßstab aufzubauen und weiterzuentwickeln, ist nun Realität. Wenn diese Unternehmen unsere gemeinsame Plattform nutzen würden, könnten sie von einer beschleunigten Transformation und niedrigeren Betriebskosten profitieren. Das ist unser oberstes Ziel.“

Im Hintergrund hat SG gemeinsam mit IBM weiter an der Optimierung der neuen Systeme und Arbeitsabläufe gearbeitet. Reid kommt zu dem Schluss: „Bei einem so großen Projekt sind Probleme unvermeidlich. Entscheidend ist, wie Sie diese Probleme angehen, ruhig bleiben und einen starken Teamgeist bewahren. Es ist entscheidend, einen Partner zu haben, der seinen Kurs hält, harmonisch mit Ihren internen Teams zum gemeinsamen Nutzen zusammenarbeitet und erkennt, wann Sie Unterstützung benötigen, um die richtigen Entscheidungen zu treffen. Ich denke, IBM ist genau dieser Partner, und wir sind froh, ihn an unserer Seite zu haben, während wir unseren Weg fortsetzen.“