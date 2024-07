Gemeinsam mit IBM und dem IBM Business Partner piazza blu2 hat das Versandhaus Walz einen anspruchsvollen neuen Online-Shop für die Marke baby-walz entwickelt. Durch die Integration mit dem Bestandsverwaltungssystem des Unternehmens können Kunden in Echtzeit sehen, ob die gewünschten Artikel vorrätig sind, und erweiterte Suchfunktionen machen es den Kunden leicht, den umfangreichen baby-walz-Katalog zu durchsuchen. Entscheidend ist, dass die neue E-Commerce-Plattform einen detaillierteren Einblick in die Art und Weise ermöglicht, wie sich die Kunden durch die Website bewegen – was dem Unternehmen hilft, seine individuellen Kundenpräferenzen besser zu verstehen.

„Derzeit stöbern 70 Prozent unserer Online-Käufer auf ihren mobilen Geräten in unseren Produkten. Daher war die Bereitstellung eines nahtlosen Erlebnisses auf dem mobilen Kanal eine wichtige Priorität“, erklärt Johannes Bernhardt. „Wir haben jetzt eine neue mobile Version der baby-walz-Website eingeführt, die es unseren Kunden leichter denn je macht, die Produkte zu finden, die sie suchen. Wir arbeiten auch an einem neuen Look für unsere Desktop-Website, die den Kunden eine inspirierende Journey bietet, vom Browsen bis hin zum Checkout.“



Johannes Bernhardt fügt hinzu: „Die Kunden von heute erwarten, dass sie jederzeit, überall und auf jedem Gerät ihrer Wahl einkaufen können. Daher ist es wichtig, ihnen 24 Stunden am Tag und sieben Tage die Woche ein reibungsloses Einkaufserlebnis zu bieten, um ihre Loyalität zu erhalten. Wir sind zuversichtlich, dass unser neuer E-Commerce-Shop die felsenfeste Zuverlässigkeit bieten wird, die wir brauchen, um dieses Versprechen gegenüber unseren Kunden zu erfüllen.“