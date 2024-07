Die Skifahrer waren auf der Jagd nach dem Revolutionsführer Gustav Eriksson Vasa. Und als sie ihn dann erreichten, überzeugten sie den zukünftigen König von Schweden, mit ihnen nach Mora zurückzukehren und den Kampf gegen die derzeitige dänische Monarchie anzuführen. Zweieinhalb Jahre später war die Revolution vorbei und Schweden war ein freies Land.

Diese reiche Geschichte ist in den alljährlichen Vasaloppet-Rennen verankert, die nach Vasa benannt sind und in der Region Mora und Sälen in Schweden stattfinden. Und jedes Jahr nehmen etwa 100.000 Teilnehmer an mindestens einem der mehr als einem Dutzend Ski-, Fuß- und Radrennen teil, die von der Vasaloppet-Organisation in den Sommer- und Wintermonaten veranstaltet werden.

„Unsere Rennen finden seit hundert Jahren statt“, sagt Marcus Berndt, Technology Coordinator bei Vasaloppet. „Und unsere Geschichte reicht weit darüber hinaus. Daher ist die Teilnahme an einer unserer Veranstaltungen für die meisten unserer Teilnehmer oft eine große Sache. In Schweden hat mehr oder weniger jeder jemanden in der Familie, der mit dem Vasaloppet verbunden ist.“

Um diese kulturelle und persönliche Verbindung fortzusetzen und sogar zu verstärken, suchte die Organisation nach einer Möglichkeit, besser mit den Teilnehmern des Rennens zu kommunizieren.

„Wir wollten eine emotionale Verbindung zu ihrem Rennerlebnis schaffen, die das ganze Jahr über andauert“, fügt Berndt hinzu. „Und wir wussten, dass Geschichten der perfekte Rahmen für diese Emotionen sind. Wir konnten all diese verschiedenen Datenpunkte über ihre Erfahrungen miteinander verbinden, und jeder dieser digitalen Momente würde dazu beitragen, die Geschichte ihres Tages zu erzählen – würde ihnen helfen, sich an ihre persönliche Journey zu erinnern.“

Natürlich hat Vasaloppet bereits einige Momente für seine Rennfahrer eingefangen. Aber man wollte diese Schnappschüsse besser in eine einheitliche Erzählung integrieren. So hat die Rennorganisation im Laufe der Jahre mit verschiedenen Anbietern und Sponsoren zusammengearbeitet, um Fotos und sogar Videoaufnahmen zu machen, die den Teilnehmern zur Verfügung gestellt wurden. Aber diese Videos und Bilder wurden immer von der externen Organisation geschickt, die sie aufgenommen hat, und nicht von Vasaloppet, was bedeutet, dass die Geschichte der Journey des Rennfahrers nur bruchstückhaft und oft in ungeordneter Reihenfolge ankam.