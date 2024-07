Um seine Vision für den Omnichannel-Einzelhandel zu realisieren, beauftragte AKIDS den IBM Business Partner BiLumina mit der Bereitstellung seines einzigartigen ERP-Angebots auf Basis der IBM® Db2-Software.

„Wir haben schnell festgestellt, dass BiLumina ERP die einzige für unser Geschäft sinnvolle Option ist“, sagt Žaberl. „Die Lösung ist sowohl preisgünstig als auch flexibel genug, um sie genau auf unsere Anforderungen zuzuschneiden. Als wir uns mit dem BiLumina-Team trafen, erkannten wir sofort, dass ihre Arbeitsweise mit unserer übereinstimmt. Ihre Hauptstärken sind die Fähigkeit zuzuhören und wie proaktiv sie mit neuen Funktionen und Änderungen umgehen, die einen Mehrwert bieten. Seitdem wir unsere Entscheidung getroffen haben, haben wir es kein einziges Mal bereut.“

AKIDS hat sich mit BiLumina zusammengetan, um über 500 Geschäftsprozesse auf die BiLumina-Plattform zu bringen und so ein beispielloses Maß an Automatisierung und Integration zu erreichen. Inzwischen hat das Unternehmen stationäre Geschäfte und E-Commerce-Websites in Slowenien, Kroatien und Nordmazedonien eröffnet und die BiLumina-ERP-Lösung so angepasst, dass sie standardisierte Prozesse ermöglicht, die bei Bedarf an die internationalen Märkte angepasst werden können. Die gesamte Geschäftslogik von BiLumina wurde in IBM Db2 entwickelt, wodurch auch in Spitzenzeiten des Einzelhandels konstant kurze Reaktionszeiten gewährleistet werden.

„In Zusammenarbeit mit BiLumina verbinden und automatisieren wir alle Bereiche unseres Unternehmens“, erklärt Breskvar Tiller. „Es ist schwer, das Ausmaß der Transformation in Worte zu fassen. Nehmen wir zum Beispiel unsere Warenlager. Vorher war alles manuell. Jetzt ist die Lagerverwaltung zu 100 Prozent automatisiert, von der Bestellung bis zur Auslieferung, mit Ausnahme der physischen Kommissionierung der Waren. Es ist so weit fortgeschritten, dass wir regelmäßig Anfragen erhalten, es in Aktion zu sehen.“

Mit Hilfe von BiLumina erhielt AKIDS einen Echtzeitüberblick über kritische Geschäftserkenntnisse, einschließlich der Lagerbestände. Mithilfe dieser Informationen kann das Unternehmen Lagerengpässe sowohl im Geschäft als auch online vermeiden.

Ausgestattet mit den neuen digitalen Funktionen bewegt sich AKIDS nun in Richtung eines Omnichannel-Bereitstellungsmodells. Žaberl führt weiter aus: „Wir ermöglichen es den Kunden, zu jedem Zeitpunkt ihrer Shopping-Journey zwischen Online- und In-Store-Kanälen zu wechseln. Sie können beispielsweise Artikel in ihren Online-Warenkorb legen, überprüfen, ob sie in dem Geschäft in ihrer Nähe verfügbar sind, und den Kauf persönlich abschließen. Sobald sie im Geschäft sind, haben sie die Möglichkeit, ihren Warenkorb auf ihrem mobilen Gerät auszuchecken oder das POS-System im Geschäft zu nutzen, das eine Vielzahl von Zahlungsmöglichkeiten bietet.“

AKIDS nutzt seine leistungsstarken neuen ERP-Funktionen, um die Art und Weise, wie das Unternehmen Marketing betreibt und an Kunden verkauft, zu verändern. Über sein Mitgliedschaftsprogramm bietet das Unternehmen treuen Kunden die Möglichkeit, an exklusiven Verkaufs- und Werbeaktionen teilzunehmen. Mithilfe von Segmentierungstools innerhalb von BiLumina ERP, die mit Facebook und Google Analytics verbunden sind, richtet AKIDS seine Marketingaktivitäten auf der Grundlage von Häufigkeit, Frequenz und Wert aus. Der Einzelhändler setzt außerdem IBM® Cognos Analytics ein, um seine Daten noch detaillierter auszuwerten und neue Erkenntnisse zu gewinnen.

„Wenn ein Kunde bei uns einen Kinderwagen kauft, möchten wir sicherstellen, dass wir ihm im darauffolgenden Monat nicht empfehlen, noch einen zu kaufen“, sagt Breskvar Tiller. „Darüber hinaus möchten wir unsere Empfehlungen noch differenzierter gestalten, zum Beispiel indem wir jedem Mitglied unseres Treueprogramms gezielte, auf das Alter ihrer Kinder ausgerichtete Angebote unterbreiten. Das Ergebnis sind zufriedenere, treuere Kunden und höhere Umsätze – eine Win-Win-Situation. Bei all dem und noch viel mehr hilft uns BiLumina. Jetzt nutzen wir Cognos Analytics, um noch besser zu verstehen, was unsere Kunden wollen.“

In Zusammenarbeit mit BiLumina integriert AKIDS seine Systeme direkt mit Lieferanten und Lieferdienstleistern. BiLumina baut ein B2B-Lieferantenportal nach den Spezifikationen des Unternehmens auf, was AKIDS helfen wird, seine Präsenz in Italien, der Ukraine und darüber hinaus auszubauen. Breskvar Tiller fügt hinzu: „Das B2B-Lieferantenportal wird uns helfen, Expansionsmöglichkeiten zu nutzen. Und dank der Zusammenarbeit mit BiLumina und ihrer Erfahrung mit IBM Db2 wissen wir, dass wir schon in wenigen Monaten eine funktionierende Lösung haben werden.“