Um die Remote-Verwaltung für alle Standorte zu vereinfachen, wurde eine virtuelle Desktop-Lösung mit einer VDI-Infrastruktur bereitgestellt. Die Virtualisierung war während der jüngsten Schließungen von entscheidender Bedeutung, um den Studenten die Möglichkeit zu geben, eine Verbindung mit dem Bildungsumfeld und den Trainingsaktivitäten aufrechtzuerhalten und das Gefühl der Einsamkeit zu überwinden. Dadurch konnte Piazza dei Mestieri vor allem die Gefahr einer „digitalen Kluft“ zwischen den Schülern verringern: Jeder junge Mensch konnte von seinem PC, Tablet oder Smartphone aus auf die virtuellen Klassenzimmer zugreifen, unabhängig von der Qualität der ihm zur Verfügung stehenden Computerausrüstung.

Die Systeme, die die Foundation in diesem Zeitraum implementierte, ermöglichten die Teilnahme sowohl an vollständig virtualisierten als auch an hybriden Klassen. Dieser Ansatz ermöglichte auch die Zweiteilung der Klassenräume, wodurch sichergestellt wurde, dass die soziale Distanzierung eingehalten werden konnte.

Im Vergleich zur Zeit vor der Pandemie stieg die Zahl der Teilnehmer am Lockdown um 3 %, und die VDI-Lösung wurde auf die Zentralen der Schulungszentren in Moncalieri, Catania, Mailand, Novara und Sondrio ausgeweitet.

Die VDI-Lösung erhöhte die Anforderungen an die bestehende Datenspeicherlösung erheblich, so dass eine Verbesserung der Leistung, Effizienz und Sicherheit unabdingbar war.