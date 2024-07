Anfang 2021 hatte die Capital Bank ihren Technologiebedarf definiert – „eine modernisierte Datendrehscheibenumgebung, die die nächste Stufe der fortschrittlichen Datenanalyse“ wie KI und maschinelles Lernen (ML) ermöglicht – und prüfte aktiv Optionen. Die Bank verfügte zwar über umfangreiche Legacy-Lösungen, doch der Erfolg der fast 20-jährigen Geschäftsbeziehung mit IBM sowie das Vertrauen und die Erfahrung, die das Unternehmen aufgebaut hatte, brachten IBM in die engere Wahl. Ein weiterer wichtiger Faktor, der die Bank für IBM offen hielt, waren Abusalamehs positive Erfahrungen mit der IBM Netezza Performance Server-Lösung während einer früheren Tätigkeit bei einer anderen Bank. Nach einer Reihe intensiver Sitzungen und Demonstrationen, an denen das technische Vertriebsteam von IBM, Führungskräfte der Capital Bank und interne Spezialisten beteiligt waren, kam das Entscheidungsteam der Bank zu dem Schluss, dass die IBM Cloud Pak for Data-Plattform zusammen mit dem Netezza Performance Server als primäres Data Warehouse am besten geeignet ist.

Auf die Frage nach den wichtigsten Vorteilen der IBM Lösung verweist Bahaa' Awartany, der Chief Data Officer (CDO) der Bank, auf den Umfang der integrierten Funktionen der IBM Lösung, die er als einzigartig ansieht. „Es ist sehr wichtig, eine Lösung zu haben, die jede Dimension unserer Vision – Daten, KI und maschinelles Lernen – unterstützen kann“, sagt er. „IBM bringt den Vorteil eines sehr leistungsstarken Data Warehouse zusammen mit einer kompletten Suite von KI- und Machine Learning-Tools mit. Das ist es, was die IBM Lösung wirklich auszeichnet.“

Die Implementierung der Lösung, die vom IBM Business Partner Jordan Business Systems (JBS) mit Unterstützung des IBM Teams vor Ort durchgeführt wird, erfolgt in zwei verschiedenen Phasen. In der ersten Phase, die jetzt abgeschlossen ist, hat JBS die Netezza Performance Server-Einheiten eingesetzt, die es dem Capital Bank Data Office ermöglichen, das Data Warehouse aufzubauen. Nach der Fertigstellung erfasste und zentralisierte das Capital Bank Data Office Daten aus dem Kernbankgeschäft und aus mehr als 15 Bankanwendungen in das Warehouse.



Die anderen wichtigen Meilensteine dieser Implementierungsphase waren die Integration von zwei kürzlich erworbenen Banken, Bank Audi (in Jordanien und Irak) und Société Générale Bank Jordan. In beiden Fällen unterstützte JBS nicht nur die Migration von Kernbankdaten, sondern auch von Daten aus dem Personalwesen, der Lohnbuchhaltung und anderen Unternehmensanwendungen. Zu diesem Zeitpunkt – etwa Mitte 2022 – hatte die Capital Bank all ihre wichtigen Daten in einer einzigen Informationsquelle zusammengefasst. Der Grundstein war gelegt und die Phase der Datenwissenschaft und -analyse hatte begonnen.