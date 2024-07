Noch nie hatte jemand eine technische Testplattform für ein System wie AGS gebaut, das strenge NATO-Anforderungen in Bezug auf Standardisierung, Sicherheit und Berichterstattung einhalten musste. Dennoch sah ein Team von Wissenschaftlern und Ingenieuren in Polen, die über langjährige Erfahrung in der Verteidigungsindustrie verfügten, in AGS eine große Chance, einen Beitrag zum Auftrag der NATO zu leisten.

„Das AGS BattleLab-Projekt, eine dauerhafte Testumgebung für die Entwicklung von AGS-Systemen, war unsere Idee“, sagt Jaroslaw Sulkowski, Chief of C4ISR Systems Integration, Air Force Institute of Technology-Poland (Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych). „Unser Vorschlag enthielt auch brandneue Elemente im Bodensegment, die auf der Simulationsumgebung basieren.“

„Die von uns entwickelten Produkte und Dienstleistungen sind über die Grenzen unseres Landes hinaus bekannt und haben das Institut zu einem Aushängeschild der polnischen Ingenieurskunst gemacht“, sagt Krzysztof Wierzbicki, Head of Test and Verification am Air Force Institute of Technology. „Als wir der NATO unseren Vorschlag für eine AGS BattleLab-Testumgebung unterbreiteten, wurde dieser angenommen, und wir machten uns sofort an die Arbeit für dieses hochkarätige Projekt, das zudem mit einer knappen 31-monatigen Frist verbunden war.“