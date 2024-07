Zur Unterstützung seiner Produktentwicklung entschied sich Lumen Freedom für die Zusammenarbeit mit dem IBM Business Partner Olive Grove IT, um die Software IBM Engineering Requirements Management DOORS Next und IBM Engineering Lifecycle Management (ELM) bereitzustellen.

„Wir haben uns ein paar verschiedene Tools angesehen“, erinnert sich Eliott. „Wir haben die Vor- und Nachteile abgewogen, und da DOORS Next und ELM in der Automobilindustrie im Wesentlichen Standards sind, haben wir uns für IBM als bevorzugte Toolchain entschieden.“ Mit DOORS Next als Kernkomponente des Lebenszyklus innerhalb von ELM kann Lumen Freedom nun seine mechanischen, Hardware- und Softwareanforderungen während des gesamten Produktentwicklungsprozesses erfassen, verfolgen und analysieren, einschließlich aller kundenspezifischen Varianten.

„Für ein kleines Unternehmen war das eine besonders komplexe Herausforderung“, fügt Davyd Norris, Gründer von Olive Grove IT, hinzu. „Und da ELM im Rahmen eines SaaS-Modells (Software as a Service) bereitgestellt werden konnte, brauchen sie weder jetzt noch in Zukunft eigene Systemadministratoren, die ihnen bei der Arbeit mit dem Tool helfen.“

Lumen Freedom verwendet die Engineering Lifecycle Management-Software wiederum, um eine standardisierte Rückverfolgbarkeit in den Bereichen Tests, Fehlerverfolgung, Validierung und allgemeine Arbeitsabläufe zu etablieren. „Wir verwenden die Software täglich als Scrum-Board“, erklärt Tony Rocco, Innovation and Technology Manager bei Lumen Freedom. „Dadurch bleiben alle miteinander verbunden und es fördert eine gemeinsame Vision für das gesamte Produktionsprogramm. Wir haben keine Zeit, um Fehler zu machen oder Dinge zu wiederholen, und mit Engineering Lifecycle Management machen wir es gleich beim ersten Mal richtig.“

Wilson fügt hinzu: „Es ist wie ein Management-Tool für die Menschen. Es schafft Klarheit über die Vorgänge in den isolierten Teams und ermöglicht ein umfassenderes Cross-Management. Wenn wir uns also auf die rechte Seite des V-Modells konzentrieren – und damit auf die Qualität unserer Angebote – können wir während des Validierungs- und Verifizierungsprozesses jede Anforderung aus jeder Phase des Prozesses zurückverfolgen und sicherstellen, dass sich diese in unseren endgültigen Builds widerspiegeln.“

Gleichzeitig bietet Olive Grove fortlaufendes Coaching und Produktexpertise in Agile Systems Engineering-Methoden, um die Entwicklungsprozesse weiter zu rationalisieren. „Unsere Beziehung zu Olive Grove hat sich sehr gut entwickelt“, so Rocco. „Die IBM Software war so flexibel, dass wir nicht sofort intuitiv wussten, wie wir das Tool einsetzen sollten. Aber Olive Grove brachte die Methodik und den Backend-Support mit, um das Tool genau auf unsere Anforderungen abzustimmen. Ohne Olive Grove hätten wir das nicht geschafft.“