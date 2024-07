IBM Engineering Test Management ist eine kollaborative Qualitätsmanagementlösung, die eine durchgängige Testplanung und Test Asset Management von den Anforderungen bis zu den Fehlern bietet. Teams können nahtlos Informationen austauschen und die Automatisierung nutzen, um komplexe Projektpläne zu beschleunigen und in Echtzeit über Metriken zu berichten, um fundierte Entscheidungen über die Veröffentlichung zu treffen.



Das Testmanagement kann auch in der IBM Engineering Lifecycle Management-Lösung erworben werden. Zu diesen integrierten Tools gehören IBM Engineering Workflow Management, IBM Engineering Test Management und IBM Engineering Requirements Management DOORS® Next.