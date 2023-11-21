机密计算技术可在数据处理过程中保护数据。 加密密钥的排他控制可在云端提供更强的端到端数据安全性。

保密计算是一种云计算技术，可在数据处理过程中将敏感数据隔离在受保护的 CPU 围圈中。 围圈中的内容 — 正在处理的数据以及用于处理它的技术 — 只能由授权编程代码访问，对任何其他人(包括云提供商)都是不可见和不可知的。

随着公司领导人越来越依赖公共及混合云 服务，云中的数据隐私已势在必行。 机密计算的主要目标是为领导者提供更有力的保证，确保他们在云中的数据是受保护的、保密的，并鼓励他们将更多的敏感数据和计算工作负载转移到公用 云 服务。

多年来，云提供商一直提供加密服务，以帮助保护静止的数据（在存储器和数据库中）和传输中的数据(通过网络连接转移的数据)。 机密计算通过保护使用中的数据 —即，处理中或运行中的数据 — 来消除剩余的数据安全漏洞。