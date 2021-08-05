什么是培训和发展？

Business operations
2021 年 8 月 5 日

什么是培训和发展？

培训与发展计划通常涉及教育活动，而这些活动可提高员工的知识水平，并为提高工作绩效注入更大的动力。这些举措可帮助员工学习和获得新技能，以及掌握职业发展所需的专业知识。

培训和发展的类型

培训计划可以独立创建，也可以使用学习管理系统创建，目标是员工的长期发展。常见的培训方式包括入职指导、课堂讲座、成功案例、角色扮演、模拟和基于计算机的培训，包括在线学习。

有时，组织的人力资源发展 (HRD) 职能部门可推动大多数员工培训与发展工作。这些工作大致可分为 2 种计划：

员工培训和发展
通过实施促进员工成长和保留的内部教育计划来改善业务成果的战略工具。

管理培训和发展
通过不断提高某些知识、技能和能力，将普通员工培养成管理者以及将管理者培养成有效领导者的实践。

为什么培训和发展很重要？

成功的企业都明白，与其寻找新的人才，不如培养现有员工，这样更有利且更具有成本效益。

员工培训和发展计划的十大益处包括：

  • 提高生产力：当员工掌握新程序和新技术时，他们就能提高整体产出。

  • 减少微观管理：如果员工认为自己有能力执行某项任务，他们通常需要更少的监督并更独立地工作。1

  • 培训未来的领导者：组织必须拥有一支训练有素、富有创新精神的潜在领导者人才队伍，以便随着时间的推移不断成长和适应。

  • 提高工作满意度和保留率：训练有素的员工对自己的能力充满信心，从而可提高工作满意度、减少旷工并提高整体员工保留率。

  • 吸引高技能员工：公司通过持续的培训和发展，为员工提供明确的职业发展路径，从而吸引优秀人才。

  • 提高一致性：组织良好的培训有助于确保统一执行任务，从而实现最终用户可信任的严格质量控制。

  • 增进友情：培训和发展有助于树立团队合作与协作意识。

  • 增强安全性：持续的培训和发展有助于确保员工拥有安全执行任务所需的知识和技能。

  • 交叉培训的能力：提供一致的培训可以创建一个拥有丰富知识的团队，员工可以根据需要提供培训帮助或互相协助。

  • 增加创新：持续接受培训的员工可以帮助开发新战略和新产品，为公司的盈利和持续成功做出贡献。

当前的培训和发展趋势

企业市场瞬息万变，企业必须灵活且轻松适应变化。科技是这一快速变革的关键驱动因素之一，其中自动化和人工智能 (AI) 处于领先地位。

以下是影响组织必须重新思考培训和发展的四个关键趋势。

移动技术远程培训

当今的公司已经发现，企业不再仅仅关注员工需要知道什么，还关注开发体验何时、何地和如何实现绩效。随着移动技术的发展，公司越来越依赖移动劳动力。培训正在向移动设备转移，而应用程序可向各行各业的员工提供“即时”信息和建议。

AI 训练

AI 系统可以像人类一样处理非结构化信息。这些系统能理解语言模式和感官输入，包括文本、图片和听觉提示。基于 AI 的软件可以根据学员的学习风格定制如何向其提供培训内容，根据学员过去的表现推荐内容，并预测哪些信息对他们后续的学习最为重要。

敏捷学习

敏捷学习是一个鼓励员工边做边学、经常迭代，同时激发组织变革和认同的过程。例如，IBM 推出了 IBM Garage，这是一种用于执行、扩展和管理组织的多项转型计划的工具。Ford Motor Company 和 Travelport 等公司正在全球各地利用 IBM Garage 来营造开放式协作和持续学习的文化。

灵活的远程学习模式

虽然远程学习由来已久，但新冠疫情凸显了企业对弹性、灵活、移动劳动力管理的需求。组织已经了解到，远程办公的员工需要高效、敬业并不断努力学习和改进。

AI 学院

让 AI 服务于人才

想要将人力资源挑战转化为机遇？了解组织如何能利用 AI 来协助招聘并培养适合其业务需求的人才。
转到视频集

培训和发展挑战

近期的文章和行业调查表明，过多的企业培训可能是无效的。对于大多数培训，学员并不会记住。企业必须通过有针对性的远程学习计划和“即时”移动设备培训，建立一种持续的自我指导、自我激励的学习文化。

组织还必须重新思考不久的将来需要哪些技能的更大框架。IBM 最近的一项元数据级研究 (PDF) 预测，由于AI 支持的自动化，全球 12 个最大经济体的 1.2 亿名员工可能需要在未来 3 年内接受再培训。

该研究的几点洞察包括：

  • 技能型人才是全球经济的推动因素：数字技能仍然至关重要，但软技能也变得更加重要。

  • 技能的可用性和质量岌岌可危：技能的半衰期在不断缩短，而缩小技能差距所需的时间却在激增，从而迫使组织想方设法保持技能的相关性。

  • 智能自动化将改变经济格局：数百万员工可能需要再培训和学习新技能，而大多数公司和国家或地区都没有为这项任务做好准备。

  • 组织文化正在发生转变：数字时代需要新的业务模式、新的工作方式和灵活的文化，以促进关键新技能的发展。

该研究得出的结论是，传统的招聘和培训不再那么有效，而不同的战略和计策可能会对缩小技能差距产生重大影响。其中部分战略和计策包括：

  • 个性化：根据员工的目标和兴趣，量身定制职业技能和学习发展体验。

  • 提高透明度：将技能置于培训战略的中心，且旨在深入了解整个组织的技能状况。

  • 由内而外：采用开放式技术架构和一组能利用最新进展的合作伙伴。
