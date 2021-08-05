培训与发展计划通常涉及教育活动，而这些活动可提高员工的知识水平，并为提高工作绩效注入更大的动力。这些举措可帮助员工学习和获得新技能，以及掌握职业发展所需的专业知识。
培训计划可以独立创建，也可以使用学习管理系统创建，目标是员工的长期发展。常见的培训方式包括入职指导、课堂讲座、成功案例、角色扮演、模拟和基于计算机的培训，包括在线学习。
有时，组织的人力资源发展 (HRD) 职能部门可推动大多数员工培训与发展工作。这些工作大致可分为 2 种计划：
员工培训和发展
通过实施促进员工成长和保留的内部教育计划来改善业务成果的战略工具。
管理培训和发展
通过不断提高某些知识、技能和能力，将普通员工培养成管理者以及将管理者培养成有效领导者的实践。
成功的企业都明白，与其寻找新的人才，不如培养现有员工，这样更有利且更具有成本效益。
员工培训和发展计划的十大益处包括：
企业市场瞬息万变，企业必须灵活且轻松适应变化。科技是这一快速变革的关键驱动因素之一，其中自动化和人工智能 (AI) 处于领先地位。
以下是影响组织必须重新思考培训和发展的四个关键趋势。
AI 系统可以像人类一样处理非结构化信息。这些系统能理解语言模式和感官输入，包括文本、图片和听觉提示。基于 AI 的软件可以根据学员的学习风格定制如何向其提供培训内容，根据学员过去的表现推荐内容，并预测哪些信息对他们后续的学习最为重要。
敏捷学习是一个鼓励员工边做边学、经常迭代，同时激发组织变革和认同的过程。例如，IBM 推出了 IBM Garage，这是一种用于执行、扩展和管理组织的多项转型计划的工具。Ford Motor Company 和 Travelport 等公司正在全球各地利用 IBM Garage 来营造开放式协作和持续学习的文化。
虽然远程学习由来已久，但新冠疫情凸显了企业对弹性、灵活、移动劳动力管理的需求。组织已经了解到，远程办公的员工需要高效、敬业并不断努力学习和改进。
近期的文章和行业调查表明，过多的企业培训可能是无效的。对于大多数培训，学员并不会记住。企业必须通过有针对性的远程学习计划和“即时”移动设备培训，建立一种持续的自我指导、自我激励的学习文化。
组织还必须重新思考不久的将来需要哪些技能的更大框架。IBM 最近的一项元数据级研究 (PDF) 预测，由于AI 支持的自动化，全球 12 个最大经济体的 1.2 亿名员工可能需要在未来 3 年内接受再培训。
该研究的几点洞察包括：
该研究得出的结论是，传统的招聘和培训不再那么有效，而不同的战略和计策可能会对缩小技能差距产生重大影响。其中部分战略和计策包括：
利用面向智能资产管理和供应链的 AI 解决方案，构建更具弹性的业务。
借助 IBM 利用丰富的数据和强大的 AI 技术来集成优化流程，从而实现业务运营转型。
IBM Cloud Pak for Business Automation 是一套模块化的集成软件组件，用于运营管理和实现自动化。