培训计划可以独立创建，也可以使用学习管理系统创建，目标是员工的长期发展。常见的培训方式包括入职指导、课堂讲座、成功案例、角色扮演、模拟和基于计算机的培训，包括在线学习。

有时，组织的人力资源发展 (HRD) 职能部门可推动大多数员工培训与发展工作。这些工作大致可分为 2 种计划：

员工培训和发展

通过实施促进员工成长和保留的内部教育计划来改善业务成果的战略工具。

管理培训和发展

通过不断提高某些知识、技能和能力，将普通员工培养成管理者以及将管理者培养成有效领导者的实践。