TEEP 考虑可用性、性能和质量等因素，对当前设备的有效性进行综合评估。例如，TEEP 广泛应用于制造运营中，以度量和优化机器性能以及生产线的性能。它帮助深入了解设备的整体有效性并确定需要改进的领域。

TEEP 与整体设备效率 (OEE) 相关，OEE 指标通常用于衡量制造流程或任何单个设备的有效性和性能。它可以让我们深入了解设备的使用情况以及设备在生产商品或提供服务时的运行效率。

OEE 分数是根据可用性 x 性能 x 质量计算得出的。¹

TEEP 的计算方法是乘以四个因数：可用性、性能、质量和利用率。²

这些指标之间的主要区别在于，OEE 衡量的是计划生产时间中生产时间所占百分比，而 TEEP 衡量的是所有时间中生产时间所占百分比。它提供了整个系统有效性的整体视图。如果您有兴趣了解生产线的最大潜在性能，包括因维护、转换或其他计划事件而计划停机的时间，那么 TEEP 就是您要使用的性能指标。TEEP 可以帮助规划产能并确定您的设备或生产线的能力。