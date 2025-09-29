什么是设备综合生产力？

了解设备综合生产力、该指标目前的使用方式以及如何利用数字技术改进它
工人监控设备效率
什么是设备综合生产力？

设备综合生产力 (TEEP) 是用于衡量设备或生产线的整体性能和效率的指标。它考虑了所有潜在的运行时间，包括计划内和计划外的停机时间，并对设备的最大潜在性能进行评估。

TEEP 考虑可用性、性能和质量等因素，对当前设备的有效性进行综合评估。例如，TEEP 广泛应用于制造运营中，以度量和优化机器性能以及生产线的性能。它帮助深入了解设备的整体有效性并确定需要改进的领域。

TEEP 与整体设备效率 (OEE) 相关，OEE 指标通常用于衡量制造流程或任何单个设备的有效性和性能。它可以让我们深入了解设备的使用情况以及设备在生产商品或提供服务时的运行效率。

OEE 分数是根据可用性 x 性能 x 质量计算得出的。¹

TEEP 的计算方法是乘以四个因数：可用性、性能、质量和利用率。²

这些指标之间的主要区别在于，OEE 衡量的是计划生产时间中生产时间所占百分比，而 TEEP 衡量的是所有时间中生产时间所占百分比。它提供了整个系统有效性的整体视图。如果您有兴趣了解生产线的最大潜在性能，包括因维护、转换或其他计划事件而计划停机的时间，那么 TEEP 就是您要使用的性能指标。TEEP 可以帮助规划产能并确定您的设备或生产线的能力。
改进 TEEP 的好处

改进 TEEP 可为制造和生产运营带来多种益处。一些主要好处包括：

  1. 提高 OEE：通过改进 TEEP，您可以提高设备或生产线的总体有效性和效率。

  2. 更高的产量：通过最大限度地减少停机时间、减少设置和转换时间、优化维护计划和提高性能，可以实现更高的生产率。

  3. 提高设备利用率：通过有效利用设备，可以优化资源分配并减少闲置产能。

  4. 生产计划和调度能力得以增强：通过清楚地了解可用生产时间（包括维护或转换的计划停机时间），可以优化生产计划。

  5. 降低成本：通过最大限度地减少停机时间、消除低效率并优化设备性能，可以降低与闲置时间、能源消耗、维护和返工相关的运营成本。

  6. 提高质量和生产率：通过优化设备性能、简化流程和减少可变性，您可以提高产品质量，最大限度地减少缺陷并提高整体生产率。

  7. 持续改进文化：专注于 TEEP 改进可以促进组织内持续改进的文化。
如何提高 OEE

 

提高 OEE 需要系统性方法。以下是一些有助于实现一流 OEE 的关键策略和实践：

  1. 减少停机时间：识别并解决导致计划内和计划外停机的因素。实施预防性维护计划，战略性地安排停机时间，并通过主动维护实践最大限度地减少设备故障。

  2. 简化转换：通过确定需要改进的领域并减少设置时间来优化转换流程。简化转换可以加快产品运行之间的转换，减少空闲时间并最大限度地延长实际生产时间。

  3. 提高设备性能：对设备进行全面评估，找出潜在的瓶颈、绩效落差或效率低下的问题。实施改进计划，例如升级设备、优化操作参数、实施自动化或采用预测性维护技术。

  4. 优化生产计划：制定高效的生产计划，同时考虑设备可用性、维护要求、转换和资源分配。采用先进的规划和调度工具来优化生产顺序、最大限度地减少停机时间并最大限度地利用可用生产时间。

  5. 实施持续改进实践：通过让员工参与发现机会和实施改进举措，培养持续改进的文化。鼓励跨职能协作，提供培训和资源，并建立反馈机制，收集一线操作人员的洞察和建议。

  6. 注重质量控制：实施强有力的质量控制措施，减少缺陷、返工和浪费。提高流程稳定性，实施统计流程控制 (SPC) 技术，对质量问题进行根本原因分析，并对员工进行质量标准培训。

  7. 监控和分析性能指标：持续监控和分析性能指标，包括 OEE、停机原因、报废率和循环时间。使用实时数据来确定需要改进的领域、设定目标并跟踪一段时间内的进展情况。
相关术语

在讨论和分析设备与制造性能时，通常会用到几个与 OEE 相关的术语。
整体运营效率 (OOE)

这是对一个组织运营的总体业绩和效率的评估。OEE 计算因具体情况而异，但通常涉及 KPI，如劳动力生产率、流程效率、供应链绩效、质量、客户满意度和财务绩效。
计划生产时间

这是指分配给生产的总时间，不包括计划维护或转换的任何计划停机时间。
生产损失

影响 OEE 的六大损失包括设备故障、设置和调整时间、空闲和短暂停车、速度或速率降低、工艺缺陷以及启动和产量损失。
停机时间

由于诸如故障、计划外维护或其他意外事件等因素而导致设备无法投入生产的时期。“运行时间”之外的时间。
短暂停车

短暂的生产暂停，时间不够长，无法作为停机时间进行跟踪。
运行时

这是通过从计划生产时间中减去停机时间来计算的。
转换时间

从生产一种产品转向生产另一种产品所需的时间。它包括清洁、重新配置、调整、设置和预热等任务。
理想周期时间

理论上制造一件产品的最快时间。
节拍时间

可用生产时间除以客户需求。它表示每个单位满足客户需求的最长时间。

了解这些术语及其与 OEE 的关系可帮助企业确定并解决需要改进的领域，从而提高设备效率、吞吐量和整体制造绩效。
提高 OEE 面临的挑战

提高 TEEP 可能会带来一些挑战，而不能有效提高 TEEP 还会导致一系列损失：质量损失、进度损失、设备损失和 OEE 损失。在旨在增强 TEEP 时需要考虑的一些常见挑战包括：

  1. 数据可用性和准确性：为 TEEP 计算获取准确可靠的数据可能具有挑战性。它需要捕获和监控各种指标，包括生产时间、停机时间和性能指标。确保数据完整性和实施适当的数据收集系统可能很复杂，特别是在具有多台机器、手动数据记录或有限自动化的环境中。

  2. 停机识别和分析：准确识别停机原因是一项挑战。设备故障、维护、转换或其他因素都可能导致停机。了解根本原因并对停机事件进行准确分类可能非常耗时，尤其是在复杂的生产过程中。

  3. 平衡维护需求和生产需求：在维护活动和生产需求之间取得适当的平衡可能具有挑战性。计划维护对于防止故障和优化设备性能至关重要，但它可能会导致生产停机。

  4. 转换优化：缩短转换时间可能具有挑战性，特别是对于涉及复杂设置或设备配置的流程。在高效转换需求与保持产品质量和安全之间取得平衡是一项棘手的任务。

  5. 设备升级和现代化：使用新设备进行升级或现代化以提高 TEEP 可能会带来一些挑战，例如财务限制、现有系统的兼容性问题以及安装和调试过程中的生产中断。进行彻底的可行性研究、考虑长期效益并规划高效的设备升级可以帮助缓解这些挑战。

  6. 组织对变革的阻力：实施变革以改进 TEEP 需要组织的支持并克服变革的阻力。员工可能对采用新流程、新技术或新维护方法犹豫不决。建立持续改进的文化、提供适当的培训和沟通以及让员工参与决策过程，可以帮助克服阻力。

  7. 生产过程的复杂性：一些生产过程涉及复杂的设置、多个变量或复杂的机械，这使得优化 TEEP 具有挑战性。了解不同设备、操作人员和流程之间的相互作用需要深入的分析和专业知识。采用数据驱动的分析、模拟工具以及跨职能团队的参与有助于解决复杂性并优化 TEEP。

应对这些挑战需要采取系统性和整体性的方法，包括项目干系人之间的协作、利用技术并培育持续改进的文化。
