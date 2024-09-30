环境可持续性发展包括减少排放和我们的环境足迹，为子孙后代保护生态系统、生物多样性和自然资源。这一点探讨的是从不可持续的做法转向更环保的替代方案，例如采用可再生能源和提高能源效率。

公司正在做什么：公司正在将可持续的实践纳入其商业模式。各个公司正在采取措施来减少能源用量，并尽可能采用可再生的替代能源来帮助应对全球变暖。企业可以通过重新评估供应链实践来优化物流；例如，提高运输和航运效率，或只使用采用可持续实践的供应商。企业还可以通过从一次性包装转向可持续材料和可生物降解或可回收的替代品来减少浪费，从而减少垃圾填埋带来的影响。

各个国家或地区正在做什么：许多国家或地区正在根据《巴黎协定》的目标做出改变，该协定是 2015 年联合国气候变化大会谈判达成的一项具有里程碑意义的国际条约，旨在限制温室气体排放的影响。这些国家或地区鼓励从化石燃料转向可再生能源，投资于太阳能电池板等可再生能源基础设施，以及实施可提高能源效率的政策。例如，瑞典的目标是到 2040 年消除化石燃料，而丹麦超过 40% 的电力来自风力涡轮机。各个国家或地区和国际机构也在推动旨在保护生物多样性和生态系统的环境保护举措。

社区的职责：在基层，个人和社区正采取回收利用和城市园艺等实践来减少对环境的影响。此外，它们还负责支持可再生能源计划并倡导环境保护。