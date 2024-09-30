环境可持续性发展包括减少排放和我们的环境足迹，为子孙后代保护生态系统、生物多样性和自然资源。这一点探讨的是从不可持续的做法转向更环保的替代方案，例如采用可再生能源和提高能源效率。
公司正在做什么：公司正在将可持续的实践纳入其商业模式。各个公司正在采取措施来减少能源用量，并尽可能采用可再生的替代能源来帮助应对全球变暖。企业可以通过重新评估供应链实践来优化物流；例如，提高运输和航运效率，或只使用采用可持续实践的供应商。企业还可以通过从一次性包装转向可持续材料和可生物降解或可回收的替代品来减少浪费，从而减少垃圾填埋带来的影响。
各个国家或地区正在做什么：许多国家或地区正在根据《巴黎协定》的目标做出改变，该协定是 2015 年联合国气候变化大会谈判达成的一项具有里程碑意义的国际条约，旨在限制温室气体排放的影响。这些国家或地区鼓励从化石燃料转向可再生能源，投资于太阳能电池板等可再生能源基础设施，以及实施可提高能源效率的政策。例如，瑞典的目标是到 2040 年消除化石燃料，而丹麦超过 40% 的电力来自风力涡轮机。各个国家或地区和国际机构也在推动旨在保护生物多样性和生态系统的环境保护举措。
社区的职责：在基层，个人和社区正采取回收利用和城市园艺等实践来减少对环境的影响。此外，它们还负责支持可再生能源计划并倡导环境保护。
社会可持续性发展侧重于改善个人福祉并对社区产生积极影响。这涉及对利益相关者（包括员工、客户以及业务运营所在社区）的社会责任。通常需要公平贸易实践、投资于当地经济、确保安全的工作条件和遵守 ESG（环境、社会和治理）指标等方面的努力。
公司在做什么：企业可持续性发展计划通常包含社会可持续性发展目标。此类计划注重合乎道德的劳动实践，促进所有员工获得公平的工资、安全的工作条件和平等的机会。此外，这些计划还可能投资于当地社区的教育、医疗保健和其他社会服务。一些企业还致力于满足消费者日益增长的可持续性发展需求，为此推出了可让客户做出更可持续性选择的计划，并使用再生材料和提供过期产品的回收计划。
国家/地区正在做什么：世界各个国家/地区都在实施旨在促进社会公平的政策。此类政策专注于改善获得教育和医疗保健的机会，促进保护人权的努力，并通过社会计划解决贫困和不平等现象等社会问题。许多国家/地区正在寻求通过可持续城市规划来提高生活质量的方法，包括建造经济适用房、改善公共交通和开发绿地。国家/地区机构和国际机构也可通过文化保护和政府透明度，来促进社会可持续性发展。
社区的职责：个人和社区均会参与可持续发展计划（例如，拼车计划），而这些计划可减少集体碳足迹，并在参与者群体中培养社区意识，或志愿参与旨在解决不平等问题、食物浪费和其他问题的当地项目。此外，它们还可能会通过针对边缘化社区的社区参与计划或制定健康与福利计划来支持社会可持续发展。
经济可持续发展是指以有利于企业利润和环境的方式来促进增长和发展。它涉及促进长期经济增长，而不对社区的社会、环境与文化方面造成不利影响。其中可能包括改善供应链管理以减少浪费并提高效率，或投资环保技术或产品等举措，而这些举措可开拓新市场并推动收入增长。
公司正在做什么：许多公司通过负责任的材料寻源、减少浪费和促进公平的劳动实践，使供应链更具可持续性。例如，追求经济可持续性发展目标的零售商可能会寻找由可回收材料制成的商品，并寻找能确保公平工资和工厂安全工作条件的供应商。在农业领域，用有机替代品取代合成肥料和杀虫剂，可能有助于维持土壤的长期健康，从而保证子孙后代的粮食安全，同时减少整体环境足迹。
各个国家或地区正在做什么：各个国家或地区正在努力实现联合国可持续发展目标，这些目标为经济可持续增长提供了路线图。这些国家或地区投资于可持续发展的基础设施，推动创新，并实施促进公平贸易的政策。另外还可能采取教育举措来促进职业培训和技能培养，以帮助公民适应不断变化的经济环境。
社区在做什么：个人和社区通过支持本地企业和践行负责任的消费来做出贡献。他们投资于可持续的产品和服务，并倡导旨在促进可持续性发展的经济政策。许多社区正在建立当地共享经济并采用循环经济实践（如回收和升级再造）来减少浪费。
如今，技术在帮助国家或地区、企业和社区实现其可持续性发展目标方面发挥着关键作用。人工智能驱动的系统正在帮助农民优化灌溉并减少用水量。区块链技术用于提供供应链透明度，确保产品来源可持续。这些技术进步不仅使可持续解决方案更容易实施，还将其转变为高效且经济的解决方案。
对于大型公司和小型企业来说，由于存在达成 ESG（环境、社会和治理）目标并遵守复杂的强制性报告要求体系这一日益增长的需求，从而促使它们采用更好的方法来获取和分析有关排放量和运营的数据。例如，采用可持续商业实践并寻求减少温室气体排放的某公司可能会为监控能源消耗和跟踪碳排放量而进行投资；如此一来，该公司便可优化使用、确定节能设备或清洁能源的功效，并更轻松地达成报告要求。
可持续性发展将是未来几年的一股形成力量；有了新的工具和技术，组织就能找到新的方法来实现自己的目标，以及创造更具可持续性的未来。
实现组织的可持续性发展目标需要良好的数据。借助 IBM® Envizi 可持续性发展管理软件，您可以轻松地在一个位置捕获和跟踪有关 ESG 计划的不同数据。
1 全球低碳能源技术投资首次突破 1 万亿美元，BloombergNEF，2023 年 1 月。
2 可持续性发展，联合国，2024 年 1 月。
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