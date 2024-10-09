在多个地点平衡适当数量的安全库存可能很复杂。安全库存过多会增加持有成本。例如，在零售业，过剩的库存会导致降价，或者更糟糕的是，导致库存清算。在 B2B 中，过多的安全库存可能意味着数千个专用零件的持有成本很高。易腐烂、保质期短的商品（如食品）如果储存时间过长，也存在变质的风险。

或者，当企业没有足够库存时，则可能会面临销售损失、客户不满和品牌声誉受损的风险。由于这些原因，准确计算安全库存便至关重要。