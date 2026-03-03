过程安全管理 (PSM) 是组织依靠的一种系统性方法，用于帮助员工安全处理高危险化学品。
扎实的 PSM 方法有助于降低工人风险，并确保企业遵守广泛的工作场所安全规则。对于需要处理危险化学品的组织而言，强有力的 PSM 是其构建有效风险管理方法的核心。通过这种方式，它们能够识别、评估并解决核心业务流程面临的各种威胁。
在美国，劳工部下属的联邦机构职业安全与健康管理局 (OSHA) 制定了 PSM 规则和职业安全法规。这些规则在其《高危险化学品过程安全管理》标准（联邦核心法规 29 CFR 1910.119）中进行了阐述——该管理系统为使用剧毒或易燃液体和气体等极端危险物质设定了阈值数量。
全球 PSM 市场规模庞大且不断增长。根据最新报告，2025 年其市场估值为 35 亿美元。此外，预计未来七年内将达到 59 亿美元，年复合增长率 (CAGR) 为 7.5%。1
尽管过程安全管理 (PSM) 和职业安全是密切相关的术语，但职业安全更泛指组织如何保护工人避免遭受各种工作场所伤害。PSM 则侧重于预防因危险物质泄漏导致的事故。
职业安全强调工人遵守安全实践、行为和程序，而 PSM 关注有助于降低风险的综合管理体系和风险评估。
例如，职业安全流程可能有助于确保工人在处理有毒化学品时戴手套，而 PSM 系统则确保化学品的制造、储存和使用的整个方法是安全的。
过程安全管理 (PSM) 基于一套严格的实践，组织将其部署到业务流程中。这些实践统称为过程安全管理计划，涉及数据收集与处理、风险降低方法以及持续教育和改进。
尽管该标准起源于美国，但 OSHA 标准被认为是全球最强大、最常被引用的 PSM 框架之一。其概述的一系列要求（即“OSHA 的 14 个 PSM 要素”）有助于在使用各种危险材料时保护工人安全并确保组织合规。
OSHA 的 14 个 PSM 要素为需要处理危险材料的组织提供了核心指导。为符合要求，雇主必须制定涵盖每个要素的流程。
虽然 OSHA 规定了组织应如何制定有效 PSM 计划的法规指南，但许多组织会向化学过程安全中心 (CCPS) 寻求额外指导。CCPS 是美国化学工程师协会 (AIChE) 的一个部门。CCPS 提供的框架比 OSHA 的指南更深入，侧重于文化转型和在企业层面建立对风险的更深理解。
除了 OSHA 的 14 个 PSM 要素外，CCPS 模型还就组织如何实现以下方面提供了指导：
强大的 PSM 计划有助于需要处理危险材料的组织为其安全开展核心业务流程构建战略方法，并确保满足法规要求。以下是在企业层面实施 PSM 的一些主要优势。
实施有效 PSM 计划的组织可以通过识别危害和实施严格的过程控制，显著降低灾难性事件发生的可能性。
PSM 帮助组织降低多种灾难性故障（包括有毒物质泄漏、火灾和爆炸）的风险，这些故障可能伤害工人并导致计划外停工。
PSM 项目可以帮助在严格合规环境中运营的组织满足其法规要求并提高审计准备度。强大的 PSM 实践通过创建结构化的、系统性的方法来履行其监管责任，从而有助于增强组织的合规能力。
本质上，它帮助将合规从被动实践转变为动态管理职能，在业务运营的各个方面引入更高的问责制和文档记录。
对于处理危险化学品的组织来说，业务连续性至关重要。除了伤害工人之外，火灾和化学品泄漏还可能导致核心业务流程灾难性中断。
有效的 PSM 通过建立严格、高度战略性的危险化学品处理程序，降低灾难性事件发生的风险，从而防止计划外停工和中断。
PSM 帮助组织创造更安全的工作场所，并降低可能蔓延到其运营所在社区的危险事件发生的可能性。
例如，将 PSM 项目应用于石油管道，企业可以降低因设备故障或人为错误而发生危险化学品泄漏或火灾的可能性。
具有高员工参与度的 PSM 系统有助于提升工作场所士气，并建立共同责任感。
安全绩效和风险管理是处理危险材料的组织衡量自身成功与否的两个关键方面。通过 PSM 项目获得认同而产生的强大组织文化，可以显著改善这两个方面。
要成功实施强大的过程安全管理 (PSM) 项目，组织需要在运营、领导层、工程和维护等多个业务领域之间保持一致。
尽管方法因企业规模和所在行业而异，但这种四步方法对许多组织都有效。
与其他系统性的工作场所文化方法不同，无效的 PSM 可能会对员工和附近社区的居民造成危险的工作条件。由于实施 PSM 的组织所处理的材料的性质，沟通中的故障和中断可能带来灾难性后果。
以下是 PSM 建立和实践不善的一些后果：
过程安全管理 (PSM) 在许多行业中得到有效应用，并被认为是常规处理危险材料的企业的核心要素。以下是三个突出的用例。
在石油与天然气行业，PSM 是炼油厂和石化厂工人安全的关键组成部分。该行业通常保有大量高度易燃和有毒物质的库存，必须通过 PSM 系统进行严格控制，以帮助防止火灾、爆炸和有毒物质泄漏。
废物处理厂依赖 PSM 来控制其用于消毒、中和及气味控制的危险化学品的处理过程。以下是几个示例：
OSHA 为每种物质规定了阈值数量，废物处理厂必须遵守，否则可能面临罚款。
在制药行业，PSM 在帮助企业确保其赖以生产产品的化学和生物过程安全方面发挥着关键作用。虽然药品生产并不总是涉及大规模使用危险化学品，但工厂在生产过程中经常使用高活性化学品和易燃材料。与其他使用 PSM 维护安全工作场所的行业一样，制药行业也受 OSHA 29 CFR 1910.119 的监管。
PSM 覆盖哪些对象？
在美国，所有处理危险化学品或易燃液体达到或超过 OSHA 规定阈值数量的设施都必须遵守其标准。PSM 29 CFR 1910.119 列出了 130 多种高危险化学品，必须严格按照 OSHA 制定的系统和指南进行管理，否则组织可能面临高额罚款。
过程安全管理与风险管理计划有何区别？
PSM 侧重于根据通用行业标准控制危险化学品处理的工人安全和流程，而风险管理计划 (RMP) 的范围更广。RMP 强调化学品加工对更广泛社区的影响。RMP 倾向于将工作重点放在防止可能对环境造成破坏性影响的有毒物质泄漏（如石油和化学品泄漏）上。
虽然两者都涉及防止因处理危险材料而可能发生的灾难性事件，但它们在范围和关注点上有所不同。
组织的 PHA 应该多久更新一次？
OSHA 要求 PHA 每五年更新一次（或在流程发生重大变更时进行更新）。根据 OSHA 的指南，当修改触发 MOC 审查，且该审查可能影响风险状况或以其他方式改变组织评估风险的方式时，PHA 也应进行更新。
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