扎实的 PSM 方法有助于降低工人风险，并确保企业遵守广泛的工作场所安全规则。对于需要处理危险化学品的组织而言，强有力的 PSM 是其构建有效风险管理方法的核心。通过这种方式，它们能够识别、评估并解决核心业务流程面临的各种威胁。

在美国，劳工部下属的联邦机构职业安全与健康管理局 (OSHA) 制定了 PSM 规则和职业安全法规。这些规则在其《高危险化学品过程安全管理》标准（联邦核心法规 29 CFR 1910.119）中进行了阐述——该管理系统为使用剧毒或易燃液体和气体等极端危险物质设定了阈值数量。

全球 PSM 市场规模庞大且不断增长。根据最新报告，2025 年其市场估值为 35 亿美元。此外，预计未来七年内将达到 59 亿美元，年复合增长率 (CAGR) 为 7.5%。1