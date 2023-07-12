OEE 与 TEEP：有什么区别？

故障、设备故障、停机和其他车间干扰都会给组织带来巨大损失。生产经理的任务是确保工厂和其他生产线的设备和系统发挥最大价值。

整体设备效率 (OEE)总体有效设备性能 (TEEP) 是制造和生产环境中两个相关的关键绩效指标 (KPI)，可通过衡量和改进设备的性能来帮助防止损失。

什么是整体设备效率 (OEE)？

OEE 是用于衡量制造流程或任何单个设备的有效性和性能的指标。它可以让我们深入了解设备的使用情况以及设备在生产商品或提供服务时的运行效率。

OEE 根据三个因素来衡量设备效率和有效性。OEE 计算方法很简单：可用性 x 性能 x 质量。

什么是总体有效设备性能 (TEEP)？

TEEP 也是制造和生产环境中使用的一种指标，用于衡量设备或生产线的整体效率和有效性。它包括所有潜在的生产时间，包括计划内和计划外停机时间。

TEEP 的计算方法是乘以四个因数：可用性 x 性能 x 质量 x 利用率。

OEE 和 TEEP 有何不同？

这些指标之间的主要区别在于，OEE 衡量的是计划生产时间中生产时间所占百分比，而 TEEP 衡量的是所有时间中生产时间所占百分比。

在计算时间时，使用正确的术语非常重要。以下是在生产环境中衡量时间的几种常见方法：

  • 计划外时间 未计划生产任何东西的时间（与“计划时间”相对）。
  • 日历时间完成一项作业订单所花费的时间。
  • 总操作时间机器可用于制造产品的总时间。
  • 理想周期时间理论上制造一件产品的最快时间。
  • 运行时间生产流程计划生产和运行的时间。

OEE 主要侧重可用时间的利用率，并识别因可用性、性能和质量问题而造成的损失。它有助于确定需要改进和效率优化的领域。

另一方面，TEEP 通过考虑所有潜在的生产时间，包括预防性维护或换型的计划停机时间，提供了更广泛的视角。其目的是衡量设备或生产线的最大潜力。

OEE 通常用于衡量特定设备或机器的性能。它可以帮助您了解设备在实际生产期间的利用效率。OEE 通常用作基准测试工具，用于跟踪和改善一段时间内的设备性能。它有助于确定瓶颈、优化领域和改进措施。

TEEP 用于衡量整条生产线或多台设备协同工作的整体性能。它提供了整个系统有效性的整体视图。如果您有兴趣了解生产线的最大潜在性能，包括因维护、转换或其他计划事件而计划停机的时间，那么 TEEP 就是您要使用的性能指标。TEEP 可以帮助规划产能并确定您的设备或生产线的能力。

OEE 和 TEEP 如何结合使用？

  1. 从 OEE 分析入手：首先计算生产线中单台机器或设备的 OEE。OEE 分析有助于查明设备层面的损失和效率低下的原因。数字资产管理平台可以提供实时数据来帮助进行计算。
  2. 识别瓶颈：使用 OEE 数据识别瓶颈或设备性能欠佳的领域。查找 OEE 分数较低的机器，并调查根本问题。这可以帮助您确定改进工作的优先次序，并锁定对整体性能影响最大的特定机器或流程。
  3. 评估整条生产线的 TEEP：评估单台机器的 OEE 后，立即计算整个生产线的 TEEP。TEEP 考虑了所有潜在的运行时间，包括计划内和计划外的停机时间，从而为生产线的整体性能提供更广泛的视角。
  4. 比较 OEE 和 TEEP：比较 OEE 和 TEEP 数据，深入了解生产线的实际性能与最大潜在性能之间的差距。找出导致这两个指标之间差异的因素，例如计划维护、换型或其他计划停机时间。这种比较可以帮助您了解生产线的整体效率和有效性。
  5. 解决常见问题：分析通过 OEE 和 TEEP 分析发现的常见问题，并制定战略来解决这些问题。这可能涉及提高机器可靠性、采购新设备、整合持续改进方法、减少设置或换型时间、提高产品质量或优化维护管理。实施有针对性的改进措施有助于缩小性能差距，最大限度地提高设备的性能。
  6. 跟踪进展情况：持续监控和跟踪 OEE 和 TEEP 指标，以评估改进工作的有效性。定期评估这些指标可以帮助您衡量已实施变更的影响，并发现新的优化领域。

通过结合使用 OEE 和 TEEP，您可以对单台机器和生产线层面的当前设备性能进行全面分析。这种集成方法可以更深入地了解性能因素，帮助确定改进工作的优先级，并最大限度地提高制造运营的整体效益和效率，使生产经理能够实现更高的吞吐量和最长的正常运行时间。

