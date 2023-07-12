这些指标之间的主要区别在于，OEE 衡量的是计划生产时间中生产时间所占百分比，而 TEEP 衡量的是所有时间中生产时间所占百分比。

在计算时间时，使用正确的术语非常重要。以下是在生产环境中衡量时间的几种常见方法：

计划外时间 ： 未计划生产任何东西的时间（与“计划时间”相对）。

未计划生产任何东西的时间（与“计划时间”相对）。 日历时间 ： 完成一项作业订单所花费的时间。

完成一项作业订单所花费的时间。 总操作时间 ： 机器可用于制造产品的总时间。

机器可用于制造产品的总时间。 理想周期时间 ： 理论上制造一件产品的最快时间。

理论上制造一件产品的最快时间。 运行时间：生产流程计划生产和运行的时间。

OEE 主要侧重可用时间的利用率，并识别因可用性、性能和质量问题而造成的损失。它有助于确定需要改进和效率优化的领域。

另一方面，TEEP 通过考虑所有潜在的生产时间，包括预防性维护或换型的计划停机时间，提供了更广泛的视角。其目的是衡量设备或生产线的最大潜力。

OEE 通常用于衡量特定设备或机器的性能。它可以帮助您了解设备在实际生产期间的利用效率。OEE 通常用作基准测试工具，用于跟踪和改善一段时间内的设备性能。它有助于确定瓶颈、优化领域和改进措施。

TEEP 用于衡量整条生产线或多台设备协同工作的整体性能。它提供了整个系统有效性的整体视图。如果您有兴趣了解生产线的最大潜在性能，包括因维护、转换或其他计划事件而计划停机的时间，那么 TEEP 就是您要使用的性能指标。TEEP 可以帮助规划产能并确定您的设备或生产线的能力。