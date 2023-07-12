故障、设备故障、停机和其他车间干扰都会给组织带来巨大损失。生产经理的任务是确保工厂和其他生产线的设备和系统发挥最大价值。
整体设备效率 (OEE) 和总体有效设备性能 (TEEP) 是制造和生产环境中两个相关的关键绩效指标 (KPI)，可通过衡量和改进设备的性能来帮助防止损失。
OEE 是用于衡量制造流程或任何单个设备的有效性和性能的指标。它可以让我们深入了解设备的使用情况以及设备在生产商品或提供服务时的运行效率。
OEE 根据三个因素来衡量设备效率和有效性。OEE 计算方法很简单：可用性 x 性能 x 质量。
TEEP 也是制造和生产环境中使用的一种指标，用于衡量设备或生产线的整体效率和有效性。它包括所有潜在的生产时间，包括计划内和计划外停机时间。
TEEP 的计算方法是乘以四个因数：可用性 x 性能 x 质量 x 利用率。
这些指标之间的主要区别在于，OEE 衡量的是计划生产时间中生产时间所占百分比，而 TEEP 衡量的是所有时间中生产时间所占百分比。
在计算时间时，使用正确的术语非常重要。以下是在生产环境中衡量时间的几种常见方法：
OEE 主要侧重可用时间的利用率，并识别因可用性、性能和质量问题而造成的损失。它有助于确定需要改进和效率优化的领域。
另一方面，TEEP 通过考虑所有潜在的生产时间，包括预防性维护或换型的计划停机时间，提供了更广泛的视角。其目的是衡量设备或生产线的最大潜力。
OEE 通常用于衡量特定设备或机器的性能。它可以帮助您了解设备在实际生产期间的利用效率。OEE 通常用作基准测试工具，用于跟踪和改善一段时间内的设备性能。它有助于确定瓶颈、优化领域和改进措施。
TEEP 用于衡量整条生产线或多台设备协同工作的整体性能。它提供了整个系统有效性的整体视图。如果您有兴趣了解生产线的最大潜在性能，包括因维护、转换或其他计划事件而计划停机的时间，那么 TEEP 就是您要使用的性能指标。TEEP 可以帮助规划产能并确定您的设备或生产线的能力。
通过结合使用 OEE 和 TEEP，您可以对单台机器和生产线层面的当前设备性能进行全面分析。这种集成方法可以更深入地了解性能因素，帮助确定改进工作的优先级，并最大限度地提高制造运营的整体效益和效率，使生产经理能够实现更高的吞吐量和最长的正常运行时间。
IBM Maximo 是一款企业资产管理软件，可提供预测性解决方案，以最大限度地提高设备效率。Maximo 是一个基于云的单一集成平台，它使用 AI、IoT 和分析来优化性能、延长资产生命周期并降低断电成本。
参观一下，了解 Maximo 如何在提高 OEE 的同时降低加班、材料浪费、备件和紧急维护等运营成本。
使用 IBM Maximo Application Suite 优化计划、资源和资产的性能。
使用 AI 和数据洞察分析自始至终优化资产性能。
利用丰富的数据和强大的 AI 技术实现运营转型，以便整合优化流程并实现智能增长。
借助 IBM Maximo Application Suite 这套集成智能软件，充分利用您的企业资产。通过使用高级分析、AI 和自动化（包括预测性维护），更有效地管理和监控资产，从而提高资产可靠性。