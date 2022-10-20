尽管“netflow”通常用来泛指其他网络流量监控协议，但 NetFlow 是公认的互联网工程任务组 (IETF) 标准。Cisco Systems NetFlow 第 9 版基于模板，允许您选择要启用的统计信息。相比之下，以前的版本（例如流行的 Cisco Systems NetFlow v5）则要求使用一组固定的字段。总体而言，NetFlow 第 9 版比以前的版本更灵活。

IP 流量信息导出 (IPFIX) 是另一种使用基于模板的灵活方法的网络流量协议。尽管 NetFlow v9 得到了广泛使用，但 IPFIX 已成为行业标准。实际上，IPFIX 是基于 NetFlow v9 的。这两种协议非常相似，以至于 IPFIX 有时被称为 NetFlow v10——尽管它不是 NetFlow 产品。

另一种流行的 IP 网络流量监控协议和数据记录标准是 sFlow，或样本 NetFlow。它由 InMon Corp 推出，它并不像 NetFlow 那样跟踪通过网络的每个数据包，相反，它会捕获网络流量的随机样本。这种随机抽样意味着需要处理和分析的流量数据更少，但它最大限度地减少了对性能的影响。由于 NetFlow 会跟踪所有内容，因此可能会导致网络速度变慢。

其他网络流量监控协议包括 Juniper Networks 的 J-Flow、3Com/华为的 NetStream、Alcatel-Lucent 的 Cflow 以及 Ericsson 的 Rflow。xFlow 是用于指代这些工具的通用术语。