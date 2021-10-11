IBM 移动平台开发副总裁；IBM® Watson 和云平台杰出工程师

移动云计算提供了灵活性，使开发人员能够高效地在设备和云之间共享处理和数据存储，从而优化性能和可扩展性。基于云的服务的快速弹性与移动设备的便携性和便利性相得益彰 – 这种组合可确保引人入胜的用户体验并提高客户忠诚度。

因此，综合的移动云战略至关重要，可帮助企业从新兴技术中实现最大收益，确保员工保持高水平的工作效率，与客户充分合作，保持竞争优势。