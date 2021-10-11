移动云计算使用云计算将应用程序交付到移动设备。这些移动应用程序可以通过速度、灵活性和开发工具进行远程部署。
使用云服务可以快速构建或修改移动云应用程序。它们可以交付到具有不同操作系统、计算任务和数据存储的许多不同设备上。因此，用户可以访问其他情况下可能不支持的应用程序。
在云端运行的移动应用程序不受设备的存储和处理资源的限制。数据密集型流程可在云端运行。
借助移动云计算，用户能够快速、安全地收集和集成各种来源的数据，无论数据位于何处。
有时，IT 专业人员没有管理应用程序所需的资源。云供应商帮助它们保持运行。
要求严格的应用程序会给设备带来压力。灵活的云基础架构可以帮助处理困难的工作负载。
组织应将其移动系统和数据完全集成到其他业务流程中，以节省时间和成本。
保护机密数据是每个层面都需要关注的问题：无论是用户、设备，还是集成到其他系统。
IBM 移动平台开发副总裁；IBM® Watson 和云平台杰出工程师
移动云计算提供了灵活性，使开发人员能够高效地在设备和云之间共享处理和数据存储，从而优化性能和可扩展性。基于云的服务的快速弹性与移动设备的便携性和便利性相得益彰 – 这种组合可确保引人入胜的用户体验并提高客户忠诚度。
因此，综合的移动云战略至关重要，可帮助企业从新兴技术中实现最大收益，确保员工保持高水平的工作效率，与客户充分合作，保持竞争优势。
IBM 的移动解决方案可以帮助企业在云端构建、托管和运行应用程序。
准备好让 AI 为您的业务服务了吗？了解 IBM Cloud 和 Red Hat 如何轻松自定义、部署和扩展 AI。全部在一个会话中。加入网络研讨会，开辟通往 AI 成功之路。
通过应用基于 IBM Cloud 的 IBM Watson Discovery、watsonx Assistant 和 watsonx.ai 解决方案，这家教育科技公司不仅增强了客户的学习体验还获得了显著的商业收益。
利用 IBM 安全可扩展平台释放 AI 和混合云的全部潜力。首先深入了解我们的 AI 就绪解决方案，或创建免费帐户，以访问始终免费的产品和服务。