什么是移动云计算？

什么是移动云计算？

移动云计算使用云计算将应用程序交付到移动设备。这些移动应用程序可以通过速度、灵活性和开发工具进行远程部署。

使用云服务可以快速构建或修改移动云应用程序。它们可以交付到具有不同操作系统、计算任务和数据存储的许多不同设备上。因此，用户可以访问其他情况下可能不支持的应用程序。

有关开发的更多信息，请查看《移动应用程序开发：完整指南》。

为什么选择移动云？

速度和灵活性

使用云服务可以快速构建或修改移动云应用程序。它们可以交付到具有不同操作系统的许多不同设备。

共享资源

在云端运行的移动应用程序不受设备的存储和处理资源的限制。数据密集型流程可在云端运行。

集成数据

借助移动云计算，用户能够快速、安全地收集和集成各种来源的数据，无论数据位于何处。

关键功能和注意事项

主要功能

  • 促进移动应用程序的快速开发和共享资源
  • 支持各种开发方法和设备
  • 在云端备份和存储信息，提高可靠性
  • 使用更少的设备资源，因为应用程序是云支持的
  • 连接到 API 架构上交付的服务

注意事项

管理

有时，IT 专业人员没有管理应用程序所需的资源。云供应商帮助它们保持运行。

基础设施

要求严格的应用程序会给设备带来压力。灵活的云基础架构可以帮助处理困难的工作负载。

集成

组织应将其移动系统和数据完全集成到其他业务流程中，以节省时间和成本。

安全性

保护机密数据是每个层面都需要关注的问题：无论是用户、设备，还是集成到其他系统。

IBM 观点：移动云计算

Daniel Yellin

IBM 移动平台开发副总裁；IBM® Watson 和云平台杰出工程师

移动云计算提供了灵活性，使开发人员能够高效地在设备和云之间共享处理和数据存储，从而优化性能和可扩展性。基于云的服务的快速弹性与移动设备的便携性和便利性相得益彰 – 这种组合可确保引人入胜的用户体验并提高客户忠诚度。

因此，综合的移动云战略至关重要，可帮助企业从新兴技术中实现最大收益，确保员工保持高水平的工作效率，与客户充分合作，保持竞争优势。

详细了解移动解决方案

IBM 的移动解决方案可以帮助企业在云端构建、托管和运行应用程序。

