Kubernetes 中的 CPU 限流故障排除

如今，大多数在 Kubernetes 上运行任务关键型应用的企业组织都在多租户环境中运行。这类环境通过设置资源限额来调控租户工作负载的消耗，或用于成本分摊。一些开发人员会选择为其应用基准测试设置 CPU 或 GPU 限制。
这种设计的意外后果是 CPU 限流，即无意中降低了物理 CPU 内核上的任务调度速度，通常会导致应用响应时间意外延长。通过示例说明：
上图中，某容器的 CPU 使用率仅为 25%，这使其成为自然的缩容候选对象：
但当我们实施缩容后（容器 CPU 使用率升至 50%，仍属合理范围），响应时间却增至四倍。
这到底是怎么回事？当您对容器设置 CPU 限制时，就会发生 CPU 限流，这可能会反过来减慢应用响应时间，并引发限流问题。即使底层节点资源充足，配置不当仍会导致容器工作负载被限流。此外，限流对性能的影响会因底层物理处理器（Intel、AMD 和 NVIDIA）的不同而有所差异。高响应时间与高 CPU 限流周期直接相关，而这正是 Kubernetes 的设计特性。
具体而言，假设设置 200ms CPU 限额，该限制在底层 Linux 系统中转换为组配额。由于默认强制执行周期仅为 100ms，容器单次仅能使用 20ms 的 CPU（称为 CPU 时间片)。如果任务执行时间超过 20ms，则会触发限流，导致任务完成时间延长四倍。
根据这种行为，应用性能将因限流导致的响应时间增加而受到影响，迫使运维人员展开故障排查。
如果运行的是小型部署，则可以手动排查限流问题。
首先，您可以使用 kubectl 等工具定位受影响的 Pod。接下来，检查 Pod 的资源请求和限制，确保设置得当。检查容器内正在运行的任何可能导致限流的资源密集型进程，并分析 CPU 利用率和限制。
如果 CPU 限流问题持续存在，请考虑水平 Pod 自动扩缩容，将工作负载分配到更多的 Pod，或调整集群节点资源。需持续监控并优化资源参数，以提升性能并预防限流复发。
对于大规模部署，随着 Pod 数量增加，这种方法不太可能扩展或持久。
由于响应时间与 CPU 限流存在直接关联，该指标已成为核心应用性能度量维度。这对企业来说是个好消息，因为您可以直接从 Kubernetes 和 OpenShift 获取这些指标。
要维持低响应时间、避免 CPU 限流并保持高性能，需首先明确，当发生 CPU 限流时，不能仅依赖 CPU 核心利用率判断。您必须综合考量所有影响应用性能的分析指标与资源依赖关系。IBM Turbonomic 已将这些因素纳入其分析平台。
在确定容器调整规模策略时，Turbonomic 会持续分析以下四个维度：
Turbonomic 可以确定 CPU 限制，从而降低限流风险，并使应用能够不受阻碍地运行。这一切的实现，都得益于平台将 CPU 限流纳入调控维度，从而能够分析并权衡由此产生的各种利弊。引入 CPU 限流维度可确保持续维持低应用响应时间。
此外，Turbonomic 还能生成 Pod 迁移与集群扩缩容策略——众所周知，这是全栈层面的挑战。客户可以查看关键绩效指标 (KPI)，并查询“哪些服务正遭遇限流？”它还可以帮助用户了解每项服务的 CPU 限流历史记录，并洞悉每项服务与应用响应时间的直接关联性，从而获得系统性能的宝贵信息。
在 Kubernetes 环境中，Turbonomic 的主要优点之一是能够快速识别和修复平台策略带来的意外后果，无需用户重新设计多租户平台架构。Turbonomic 不仅可以监控 CPU 限流指标，还可以自动调整 CPU 限制，将限流控制在可管理水平。
IBM Turbonomic 助力实现云支出与性能同步优化。您可以在无需人工干预的情况下，实时不断地自动执行优化操作，以最高效的方式主动为堆栈每一层的应用程序使用计算、内存、存储和网络资源。
深入了解 Kubernetes 如何使企业能够处理大规模应用程序、提高资源效率并实现更快的软件交付周期。了解采用 Kubernetes 如何优化 IT 基础架构并提高运营效率。
Red Hat OpenShift on IBM Cloud 是一个完全托管的 OpenShift 容器平台 (OCP)。
容器解决方案能够运行和扩展容器化工作负载，并实现安全性、开源创新和快速部署。
利用 IBM 的云咨询服务发掘新功能并提升业务敏捷性。了解如何通过混合云战略和专家合作共同制定解决方案、加快数字化转型并优化性能。
使用 IBM 的容器解决方案实现基础架构现代化。通过使用 IBM 的综合容器平台，跨环境灵活、安全、高效地运行、扩展和管理容器化工作负载。