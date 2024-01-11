看看任何成熟的移动应用程序或商业界面的背后，以及任何大型企业应用程序架构的集成和服务层的底层，您很可能会发现大型机正在运行。

关键的应用程序和系统记录正在使用这些核心系统作为混合基础设施的一部分。任何运营的中断都可能对企业的运营完整性造成灾难性后果。以至于许多公司都不敢对其进行实质性修改。

但随着技术债务的不断累积，变革势在必行。为了实现业务敏捷性，应对竞争挑战和客户需求，企业必须彻底实现这些应用程序的现代化。领导者不应推迟变革，而应寻求新的途径，在其混合战略中加速数字化转型。