基础模型如何助力钢铁和水泥生产实现更高可持续性

重工业，尤其是水泥、钢铁和化工，是最大的温室气体排放行业，占全球二氧化碳排放量的 25%。这些行业的许多流程使用高温热量，而这些热量主要来自化石燃料。应对气候变化需要降低重工业的排放。然而，这些行业在减少温室气体排放方面面临着巨大挑战。更换设备并非减少排放的可行途径，因为这些行业属于资本密集型，资产生命周期超过 40 年。这些行业同时也在尝试使用替代燃料，但这又带来了替代燃料供应稳定性以及混合燃料流程管理能力的新挑战。《巴黎气候协定》要求这些行业必须在 2030 年前将年度排放量减少 12% 至 16%。生成式 AI 应用于工业流程时，能够提高生产效益、降低质量波动并减少单位能耗（从而降低运营成本与排放量）。

运营和流程的波动性越大，单位能耗 (SEC) 和排放量就越高。这种波动性来自材料的不一致性（原材料来自地球）、不同的天气条件、机器条件，以及人类无法每周每天 24 小时以最高效率操作流程。人工智能技术能够预测流程中的未来波动性及其对产量、质量和能耗的连锁影响。例如，若能提前预测熟料质量，我们就能以最低能耗生产优质熟料为目标，优化水泥窑的热能配置与燃烧过程。此类流程优化可降低能耗，进而减少能源排放与流程排放。

基础模型通过整合高达 70% 的模型训练成本与工作量，使 AI 更具扩展性。基础模型最常见的应用领域是自然语言处理 (NLP)。然而，经过适当调整后，基础模型能帮助组织精准建模复杂的工业流程，创建流程的数字孪生体。这些数字孪生体能够捕捉流程变量、材料特性、能源需求、天气条件、操作人员操作和产品质量之间的多变量关系。借助这些数字孪生体，我们可以模拟复杂的运行工况，获取流程“最优区间”的精确操作设定点。例如，水泥窑数字孪生体会推荐最优的燃料配比、风量、窑速和投料量，在保证熟料质量的前提下实现热能消耗最小化。当这些优化设定点应用于实际流程时，我们将见证前所未有的效率提升与能源削减。改进的效率与单位能耗不仅转化为 EBITDA 价值，同时直接降低能源排放与流程排放。