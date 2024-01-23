寻购是识别、评估和选择供应商，以提供原材料和服务的过程。它是供应链管理的首要步骤之一，即处理商品或服务的整个生产流程。寻购经常与“采购”交替使用，但寻购是采购部门内一个独特的供应链流程。由于它们的相互关联，寻购和购买策略通常具有相似的目标和指标，包括道德考虑因素。

道德寻购是企业社会责任 (CSR) 概念的核心，即企业应根据对社会和环境产生积极影响的原则和政策运营。对于遵循“三重底线”框架的组织也是关键的，该框架建议企业业绩不应仅由财务底线来衡量。相反，他们还必须考虑人类和地球的福祉。