就 CPU 而言，我们谈论的是一个非常小的处理器芯片，但这个非常小的东西却能做很多事情。一项简短的调查显示，哪些行业对 CPU 的依赖程度最高：

消费电子产品

世界上许多最赚钱的公司，如苹果公司，都为消费电子行业生产设备。对个人计算平台（如智能手机、笔记本电脑和游戏机）的巨大需求推动了 CPU 使用量的持续大规模增长。除此之外，采用物联网 (IoT)技术的家用设备意味着 CPU 现在已被集成到冰箱、恒温器、安全系统等设备中。

数据分析

数据分析的目标是获取原始数据，并将其提炼为可理解的叙述，以实现业务目标。这一过程的第一部分是收集和清理数据。CPU 作为主要的电脑处理单元，在这些活动中发挥着重要作用。此外，CPU 实现的高时钟速度使其完全适合处理数据分析所需的快速扫描和信息检索类型。

国防和太空

CPU 是现代防御系统的真正支柱。任何希望成为世界强国的国家，都必须将现代电脑作为其安全武库的一部分。同样，如果没有中央处理器来应对计算太空飞行距离和路线的巨大计算挑战，人类就不可能在太空探索方面取得成就。太空对电脑提出了独特的挑战，因为电脑必须经过辐射强化处理，以抵御强大的太阳光线。

金融服务

与数据分析一样，金融科技公司也需要 CPU 来快速高效地处理大量金融信息。通过对这些数据进行高级分析，然后将一系列不同的情景应用于这些数据，中央处理器支持的风险管理系统可以帮助金融机构减少损失。CPU 以另一种关键方式协助这项工作，即帮助标记异常情况和检测欺诈案件。

医疗保健

几乎所有行业都能从 CPU 的高速运行中获益，但最重要的莫过于医疗保健行业，因为生命危在旦夕，时间就是一切。除了能够在医疗服务提供者之间快速传递重要的病人信息外，CPU 还可用于帮助实现处方和其他用品的自动订购和跟踪。 电脑还可以创建器官的术前 3D 模型，并帮助病理学家研究疾病。

制造业物联网

半导体的使用从根本上改变了制造业，使材料输入同步化，并改善了质量控制。电脑辅助制造 (CAM) 也给制造业带来了革命性的变化，CPU 驱动的电脑系统帮助运行工业生产操作。CAM 利用 CPU 与生产操作之间存在的直接或间接联系来安排、控制和管理制造活动。

电信

电信业提供自己的支柱产品—通信技术设备，但也在重要方面为其他行业提供帮助。这些用例包括实现数字交易（针对金融服务业），以及通过精准功能和数据更新支持机器人手术来协助医疗保健。此外，CPU 对自动驾驶汽车的运行也至关重要，因为自动驾驶汽车需要依靠电信号进行导航。