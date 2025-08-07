面对 AI 浪潮，CMO 正感受到压力。IBV 最新研究表明，传统营销策略——“越多越好”——已遭遇瓶颈。尽管许多营销领导者对 AI 寄予厚望，但在实践中，他们可能正苦苦挣扎于达成预期目标。但若新型 AI 工具和应用仅是冰山一角呢？若 AI 的价值不仅在于可见部分，更蕴藏于水面之下呢？
这项覆盖全球 1800 位营销与销售高管的调研显示，81% 的 CMO 认为 AI 将颠覆游戏规则。但 84% 的受访者指出，僵化割裂的运营模式限制了其有效利用该技术的能力。
IBM 市场营销与传播高级副总裁 Jonathan Adashek 近期接受 IBM Think 采访时表示：“许多 CMO 坦言，他们尚未建立能够以变革性方式运用 AI 的架构体系。”
造成这种脱节的可能原因包括：各自为政的部门、僵化的内部流程或碎片化的数据集。更棘手的是，尽管多数 CMO 表示当前还被要求推动业务增长与盈利，但极少有领导者认为自己拥有合适的人才来应对挑战。
Adashek 指出：“仅 21% 的领导者认为其组织在未来几年拥有实现目标所需的合适人才。”
当然，AI 为众多企业带来了机遇。IBM 表示，通过采用“客户零号”方法，公司已实现 100 万项人力资源任务的自动化。目前其人力资源部门能在 1,150 万次交互中，95% 的员工请求无需升级即可解决。这使人力资源专业人员能专注于更高价值、更复杂的任务，如员工辅导、人力规划与人才发展。
营销领域亦不例外，AI 应用正提升工作效率。Adashek 解释道，随着 AI 融入团队协作，IBM 营销团队创意人员处理衍生资产的平均耗时已显著减少。
“这使得员工能够节省时间，将其用于更具创造性的工作，开发更多概念，完成更多原创性新任务，”他说。
除 IBM 案例外，CMO 研究还揭示了一种新范式：消费者将个性化互动与主动支持列为首要需求；他们希望在获得服务前就被了解。AI 为开发不同用户画像、旅程规划和互动机会提供了新工具。虽然个性化是客户体验的关键，仅此已不足够——Adashek 指出，它必须与客户需求切实相关。
“关键在于在正确的时间与地点，向人们提供个性化且相关的内容，”他说。
Adashek 认为，数据聚合与隐私保护相结合，能为企业创造众多机遇，以更快速、更具战略性地洞察消费者行为新模式。
“实时洞察能影响关键决策，将营销推向新高度，”Adashek 说。“从创意设计、媒体采买到活动策划等各环节都存在巨大提升空间——这最终将驱动品牌领导力与市场相关性。
Adashek 注意到一个普遍误区：许多企业在 AI 进程中因未率先完善数据架构而陷入停滞——即未能使其更敏捷、更深度融合。“整理数据是第一步，若起步阶段未能做好此项工作，则无法取得进展，”他总结道。
那么，冰山隐喻如何契合这一情境？随着 AI 的飞速发展，人们很容易被最新潮炫目的工具吸引视线。但光鲜的表象未必是核心所在。“我将 AI 视作一座冰山，”Adashek 阐述道。“露出水面的 20% 是华丽表象，而隐藏在水下的 80%——才是 AI 真正价值的所在。它蕴含着变革工作方式、驱动生产力、助力团队实现规模化效能突破的潜力。”
与 IBM 携手参与网络研讨会，在此期间我们将展示如何通过智能体 AI 计划实现真正的投资回报率，并提供跨行业、用例的示例，甚至还有 IBM 自身的成功案例。
IBM® Granite® 是一系列开放、高性能且值得信赖的 AI 模型，专为企业量身定制，并经过优化以扩展您的 AI 应用程序。深入了解语言、代码、时间序列和防护措施选项。
使用面向 AI 构建器的新一代企业级开发平台 IBM watsonx.ai，可以训练、验证、调整和部署生成式 AI、基础模型和机器学习功能。使用一小部分数据，即可在很短的时间内构建 AI 应用程序。
借助 IBM 业界领先的 AI 专业知识和解决方案组合，让 AI 在您的业务中发挥作用。
IBM Consulting AI 服务有助于重塑企业利用 AI 实现转型的方式。
通过使用 AI，IBM Concert 可揭示有关运营的重要洞察分析，并提供特定于应用程序的改进建议。了解 Concert 如何推动您的业务向前发展。