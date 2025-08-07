面对 AI 浪潮，CMO 正感受到压力。IBV 最新研究表明，传统营销策略——“越多越好”——已遭遇瓶颈。尽管许多营销领导者对 AI 寄予厚望，但在实践中，他们可能正苦苦挣扎于达成预期目标。但若新型 AI 工具和应用仅是冰山一角呢？若 AI 的价值不仅在于可见部分，更蕴藏于水面之下呢？

这项覆盖全球 1800 位营销与销售高管的调研显示，81% 的 CMO 认为 AI 将颠覆游戏规则。但 84% 的受访者指出，僵化割裂的运营模式限制了其有效利用该技术的能力。

IBM 市场营销与传播高级副总裁 Jonathan Adashek 近期接受 IBM Think 采访时表示：“许多 CMO 坦言，他们尚未建立能够以变革性方式运用 AI 的架构体系。”

造成这种脱节的可能原因包括：各自为政的部门、僵化的内部流程或碎片化的数据集。更棘手的是，尽管多数 CMO 表示当前还被要求推动业务增长与盈利，但极少有领导者认为自己拥有合适的人才来应对挑战。

Adashek 指出：“仅 21% 的领导者认为其组织在未来几年拥有实现目标所需的合适人才。”