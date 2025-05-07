作为全球最具标志性的啤酒品牌之一，Heineken 为推进数字化转型，正在全面升级其数据架构，以加速 AI 驱动的价值交付。The Heineken Company 首席数字与技术官 Ronald den Elzen 在台上坦言：“要建立安全且具备韧性的数字备份，公司仍有大量工作要做。”

制药企业 Cencora 执行副总裁兼首席数据与信息官 Pawan Verma 也强调了这一观点。他表示：“您需要可靠的数据，尤其是可复用的数据，再结合每天关注数据的企业文化——因为在我们行业，最关键的就是可靠性与准确性。”

对这两家企业而言，可扩展且值得信赖的 AI，始于强大的企业级数据基础设施。但仅有基础设施还远远不够。AI 需要以赋能员工而非取代员工的方式，整合到工作流中。

在将 AI 嵌入实际运营方面，IBM 自身就是“零号客户”（首个实践案例）。例如在人力资源领域，该公司已自动化处理了 100 万项任务，如今在 1150 万次互动中，95% 的员工请求无需升级就能解决。

“这是一个令人惊叹的数字，”IBM Consulting 全球管理合伙人 Neil Dhar 表示。“这带来了什么？它打造了世界一流的人力资源职能，能在整个组织内灵活运转。我们可以为员工赋能，让他们专注做好本职工作。”

与此同时，智能体 AI 正成为庞大系统中的“智能层”，帮助团队快速解决问题并无缝整合数据。这正是 IBM 与 Oracle 合作的核心初衷——将 watsonx® 融入工作流。

“这确实是我们所处时代的创新契机，每个人都需要考虑在工作流中引入 AI 智能体，”Oracle 北美 HCM 云应用程序高级副总裁 Laura-Elizabeth Ware 表示。“但即便在人力资源领域启动相关工作前，您也需要先审视员工技能，并制定相应的技能战略。”

这种聚焦员工队伍发展的理念恰逢其时。IBV CEO 研究显示，超过三分之一的领导者计划对团队进行再培训和技能提升，还有半数领导者预计会招聘一年前尚未存在的岗位。这意味着清晰的技能清单至关重要，而明确 AI 智能体在实际工作流和技能体系中的定位，正成为企业 AI 就绪的新前沿。