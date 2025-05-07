来自 Ferrari、Meta、Lumen 等行业头部企业的创新者，本周登上了 IBM Think 2025 的舞台，分享他们如何借助 AI 解决实际问题——从部署专用 AI，到挖掘企业数据的真正价值。
接下来，哪些新兴技术突破可能会重塑您所在的行业？一起来了解 Think 2025 上的前沿观点。
美国东部时间上午 10:30 | 2025 年 5 月 6 日
您是否见过时速可达 230 英里/小时的燃油注入式数据处理机器？如果您身处 IBM Think 现场，不妨前往演示区参观 Scuderia Ferrari HP 一级方程式赛车。借助可检测热量、压力、摩擦力和燃油的传感器，这款机器每秒能生成超一百万条数据。这也解释了为何 IBM 董事长兼 CEO Arvind Krishna 会在今日上午 Think 2025 的开幕主题演讲中，邀请 Scuderia Ferrari HP 车队负责人 Frédéric Vasseur 登台。
“AI 是生产力引擎，”Krishna 解释道，“AI 能解锁数据的价值。”具体来说，IBM watsonx® 正借助生成式 AI，将 Scuderia Ferrari HP 收集的海量赛道数据转化为更个性化、更具互动性的全新移动体验，带给全球热情的 Ferrari 车迷。这反过来也帮助 Ferrari（及其合作伙伴）提升了与核心客户的互动度。
这些核心客户（即车迷）的关注重点也在变化。“如今关注我们的不只是老牌车迷了，”Vasseur 表示。新车迷“更关心车手女友的名字，而非单圈成绩”。过去五年里，这一核心粉丝群体规模增长了两倍，如今全球粉丝已超 3.9 亿。这一数字是加拿大人口的 10 倍。了解这些新粉丝的需求，正变得和在赛道上夺冠一样重要。
话题从赛道转向工厂车间——这里的数百万个传感器会生成海量制造数据。Krishna 还与 Lumen Technologies 总裁兼 CEO Kate Johnson 进行了交流，探讨如何将 watsonx® 的 AI 算力引入 Lumen 的光纤网络（美国规模最大）及其边缘数据中心。Johnson 表示：“和赛车领域一样，工业领域里‘每一毫秒都至关重要’。”“虽说这和 Ferrari 赛车不太一样，但核心逻辑是相通的。”
Lumen 为何选择与 IBM 合作？她表示：“为了帮助企业最大限度地发挥 AI 的价值。”从 Krishna 的主题演讲来看，这会是本周的高频话题，毕竟截至目前，仍有 99% 的企业数据尚未被 AI 触及。“如果能解锁这些数据的价值，对企业而言将是巨大的机遇，”Krishna 说道。
“但并非所有 AI 的构建方式都相同，也并非所有 AI 都基于企业级应用构建，”Krishna 补充道。“如果您要解锁这 99% 数据的价值，就需要一套为企业量身定制的 AI 方案。”这或许意味着采用小语言模型——这类模型相比大型模型，成本效益更高，精准度也可能更优。
美国东部时间上午 11:30 | 2025 年 5 月 6 日
AI 正在蓬勃发展，企业基础架构也在奋力跟上节奏。
在周二的 IBM Think 会议上，以 IBM 软件高级副总裁兼首席商务官 Rob Thomas 为首的企业专家小组，传达了明确信息：生成式 AI 发展迅猛，但多数基础设施尚未做好支持它的准备。题为《何必急于求成？》(What’s the Rush?) 的主题演讲重点指出了 AI 发展愿景与运营现实之间日益扩大的落差，以及企业可以采取哪些措施缩小这一差距。
如今的云环境往往是分散的，而大规模 AI 的需求只会给它们带来更大压力。HashiCorp 联合创始人兼首席技术官 Armon Dadgar 描述了数千家企业面临的现状：应用团队脱节、系统分散、效率持续走低。“我们日常看到的都是各类短板，” 他表示。但他坚称，通过规范工作流、构建能支持整个应用程序与基础设施生命周期的统一平台，填补这些短板是可行的。
Deutsche Telekom 已通过这类自动化看到了可量化的成果。该公司将补丁部署时间缩短了 80%，让团队能在不加重运营负担的前提下，应对持续增加的安全威胁。其 CIO Peter Leukert 表示：“这或许不是那种吸睛的内容，但却是我们必须做好的核心职责。”
IBM 自动化副总裁 Madhu Kochar 强调，多数技术栈并非为可扩展性设计，无法适配 AI 构建的未来。她表示：“混合环境的复杂度远超以往，而生成式 AI 还在加剧这一状况。”为理清企业 API、应用程序、整合端点、数据与事件的复杂度，IBM 推出了 webMethods Hybrid Integration 平台，帮助组织实现跨环境的统一管控与实时可见性。
Kochar 强调，企业需转向智能体自动化与 AI 驱动的编排模式，并补充道：“僵化的静态整合是行不通的。”采用这些方式后，企业能将原本耗时数月的工作压缩至数小时完成。
云部署虽已相当普及，但落地效果仍参差不齐。Thomas 表示：“投资回报率的确定性稍低，大约在 20% 左右。”他指出，缺失的要素是混合基础设施，这是一种将公有云、私有系统与本地环境连接为协同可编排整体的架构。
展望未来，专家们强调，行业格局有望迎来快速发展。“未来三年内，基于生成式 AI 将构建 10 亿个应用程序，”Thomas 表示。“这些应用程序需要能够无缝协同。”
美国东部时间下午 5:00 | 2025 年 5 月 6 日
智能体的出现也带来了新机遇。以 Pepsi 为例，该公司已经在开发超 1500 个机器人、助手与智能体——这是 Pepsi 高级副总裁兼全球数据、分析与 AI 负责人 Magesh Bagavathi 在 Think 2025 主题演讲中分享的数据。
他补充道：“这些机器人已开始规模化拓展，而这一切能落地，是因为我们采用了高度以平台为核心的策略。”这意味着借助智能体 AI，PepsiCo 能在其价值链中节省数千小时的工作量。
部署智能体后，与企业系统交互将不再需要专业技能或知识储备。“下一场重大变革将来自由 AI 智能体驱动的智能系统。”IBM 数据与 AI 总经理 Ritika Gunnar 表示。“它们是实干型工具。他们不只输出洞察分析，还能自主行动，编排企业全域的工作流。这才是让 AI 真正服务于业务的方式。”
她提醒道，这也存在一个问题：“如今，AI 智能体在企业内的爆发式应用蕴藏着巨大潜力。但我们得理性看待：这也带来了极高的复杂度。”
主要症结在哪？企业往往孤立部署智能体，且这些智能体并非总能与现有工具和应用程序良好集成。这正是 IBM watsonx Orchestrate™ 进行更新的动因——该工具提供智能体编排能力，可处理跨供应商复杂项目所需的多智能体、多工具协同。“打造强大的智能体只是第一步，”Gunnar 表示。当它们实现互联时，真正的价值才会显现。”
Slack 首席用户官 Peter Doolan 认为，智能体平台将为企业解锁前所未有的增长空间。他以 Slack 的客户 Adecco 为例——这是一家人力资源与临时工服务机构，每年会收到 3 亿份求职申请。
“Adecco 根本无法投入足够人力，去阅读和梳理这 3 亿份求职申请，”Doolan 表示。“所以这是个绝佳案例：数字劳动力既能为企业增效，又能帮员工重新聚焦自身的核心优势，也就是帮求职者找到最适配的岗位，以及入职的最佳时机。”
Doolan 表示，这正是我们表示乐观的原因。“大家对未来，对如何挖掘这一未被开发的价值并将其赋能全体员工队伍，都抱持着极高的乐观态度。”
美国东部时间上午 9:30 | 2025 年 5 月 7 日
企业数据成为了 Think 2025 的核心议题，尤其是，目前为那些占据 AI 头条的大规模语言模型提供支持的仅仅是不到 1% 的企业数据。
Red Hat CEO Matt Hicks 今日上午与 IBM 基础架构高级副总裁 Ric Lewis 进行了一场热烈的主题对话，他表示：“数据是您真正的差异化优势。”这些数据中蕴含着企业所有的独特价值：客户关系、运营历史以及机构专属知识。
但这些数据通常分散在本地部署系统、公有云、私有云和边缘环境中，几乎默认形成了混合架构。IBM 基础架构创新首席技术官兼总经理 Hillery Hunter 表示：“要让 AI 发挥实效，我们需要将 AI 部署到您所有拥有数据、应用程序和客户的场景中，包括任务关键型企业的核心场景。”
一种日益受到青睐的方法是“混合设计”：这种策略从一开始就跨环境整合数据与系统，而非事后叠加整合。IBM 及其子公司 Red Hat 正将这一模型作为企业 AI 就绪的核心支柱。通过这一策略，企业能够在从单一服务器到分布式系统的各类环境中，管理和监控 AI 模型（包括预测模型和生成模型）的完整生命周期。
虽然从一开始就设计此类系统是最优方案，但通过连接遗留架构以更好地获取分散、孤岛化的数据完全可行，这对于释放企业专有数据的价值至关重要。事实上，IBM 已与众多企业开展了此类合作，其中就包括 BNP Paribas。
BNP Paribas 集团首席技术官 Jean-Michel Garcia 与 Hunter 一同登台，介绍了该银行如何与 IBM 和 Red Hat 合作，应用这种混合设计模型。该方法助力企业从不同环境的数据中挖掘价值，同时满足监管与安全要求。
这一策略是双方长达七年合作的成果，而新签署的十年续约协议将推动双方合作进入新阶段——打造 Garcia 所说的“AI Factory”。这将是一个专用基础设施，包含硬件、软件和工作流，用于大规模开发、训练和部署 AI。他补充道，之所以能够实现，是“得益于强大的混合技术、完善的容器化平台以及合适的数据管理模型。”
Garcia 表示，正如 Hunter 所言，随着企业从“AI 的承诺迈向 AI 的收益”，“快速且谨慎地部署 AI”必须成为首要考量。Hunter 补充道：“我喜欢称之为‘系好安全带的 AI’。”
美国东部时间下午 12:30 | 2025 年 5 月 7 日
两年前，当 Meta 发布首个开源 Llama 模型时，许多人质疑其花费数十亿美元开发免费共享模型的合理性。有人怀疑，该公司能否在为自身产品开发模型的同时，还为更广泛的社区开发高性能开源模型。尽管如此，Meta 坚信开放将加速创新进程。
这一赌注似乎已开始获得回报。在与 IBM 软件产品高级副总裁 Dinesh Nirmal 的主题对话中，Meta Reality Labs 及 AI 合作伙伴副总裁 Ash Jhaveri 分享称，公司的 Llama 模型系列目前下载量已达 12 亿次。Jhaveri 表示：“开放的魅力在于，社区能成为力量倍增器。”他解释道，后来开发人员需要一个框架，因此 Meta 又打造了名为 Llama Stack 的模块化框架：“这是一个模块化工具箱，您可以接入智能体、训练后优化、评估等组件，它们都能像乐高积木一样无缝拼接。”
Meta 的 Llama Stack 采用模块化设计，与 IBM 完美契合，因为两者秉持相同的核心理念——AI 携手合作才能更好地发挥作用。现在，watsonx 已作为 API 提供程序集成到 Llama Stack 中，使企业能够以开放性为核心，大规模部署生成式 AI。
但并非所有行业都能完全开放。正如 Nirmal 所指出的，国防、安全和医疗保健等行业面临着不同的限制，包括严格的合规要求、监管审查以及风险阈值管控。Lockheed Martin 数据、分析与 AI 赋能副总裁 Richard Vitek 登台分享。他表示：“我们希望既能利用所有这些开放工具，汲取所有这些知识的价值，又不承担任何安全风险。”
这种开放式创新与封闭系统安全之间的矛盾平衡，正是 IBM 助力企业应对的核心挑战。Nirmal 指出，这需要在为 AI 工具准备企业数据的初始阶段，就将治理与安全机制嵌入其中。例如，企业通过使用 watsonx.data® 平台，可确保专有数据在摄入和存储阶段就得到治理，从源头保障数据安全。他补充道，最关键的是，“watsonx.data®平台如今能在五分钟内为企业准备好 AI 就绪数据。”
尽管主题演讲聚焦数据，但也凸显了更核心的一点：行业生态系统的优势。Jhaveri 表示：“对我而言，未来不只是开放与封闭的选择，真正关键的是您与谁携手共建。”
美国东部时间下午 2:30 | 2025 年 5 月 7 日
当今企业领导者对于平衡短期需求与长期创新并不陌生，而且这件事的风险极高。IBM Consulting 高级副总裁 Mohamad Ali 在 Think 2025 的主题演讲中表示：“CEO 们正面临双重压力——既要为现有运营提供资金支持，又要为创新业务投入资源。”
Ali 引述 IBM 商业价值研究院 (IBV) 一项调研了 2000 名领导者的新研究指出，CEO 们不仅在拥抱 AI，还在积极应用 AI 智能体，并计划大规模部署。
Ali 表示，领导力面临的最大考验，在于平衡两方面需求：一方面是公布季度业绩、降低成本、维持核心业务平稳运行的压力；另一方面是投资下一代工具、数据架构和员工技能提升的需求。
要在效率与创新之间实现这种平衡，需要的不仅仅是愿景。而 Heineken、Cencora 等企业正在奠定技术基础，旨在将 AI 愿景转化为实际成果。
作为全球最具标志性的啤酒品牌之一，Heineken 为推进数字化转型，正在全面升级其数据架构，以加速 AI 驱动的价值交付。The Heineken Company 首席数字与技术官 Ronald den Elzen 在台上坦言：“要建立安全且具备韧性的数字备份，公司仍有大量工作要做。”
制药企业 Cencora 执行副总裁兼首席数据与信息官 Pawan Verma 也强调了这一观点。他表示：“您需要可靠的数据，尤其是可复用的数据，再结合每天关注数据的企业文化——因为在我们行业，最关键的就是可靠性与准确性。”
对这两家企业而言，可扩展且值得信赖的 AI，始于强大的企业级数据基础设施。但仅有基础设施还远远不够。AI 需要以赋能员工而非取代员工的方式，整合到工作流中。
在将 AI 嵌入实际运营方面，IBM 自身就是“零号客户”（首个实践案例）。例如在人力资源领域，该公司已自动化处理了 100 万项任务，如今在 1150 万次互动中，95% 的员工请求无需升级就能解决。
“这是一个令人惊叹的数字，”IBM Consulting 全球管理合伙人 Neil Dhar 表示。“这带来了什么？它打造了世界一流的人力资源职能，能在整个组织内灵活运转。我们可以为员工赋能，让他们专注做好本职工作。”
与此同时，智能体 AI 正成为庞大系统中的“智能层”，帮助团队快速解决问题并无缝整合数据。这正是 IBM 与 Oracle 合作的核心初衷——将 watsonx® 融入工作流。
“这确实是我们所处时代的创新契机，每个人都需要考虑在工作流中引入 AI 智能体，”Oracle 北美 HCM 云应用程序高级副总裁 Laura-Elizabeth Ware 表示。“但即便在人力资源领域启动相关工作前，您也需要先审视员工技能，并制定相应的技能战略。”
这种聚焦员工队伍发展的理念恰逢其时。IBV CEO 研究显示，超过三分之一的领导者计划对团队进行再培训和技能提升，还有半数领导者预计会招聘一年前尚未存在的岗位。这意味着清晰的技能清单至关重要，而明确 AI 智能体在实际工作流和技能体系中的定位，正成为企业 AI 就绪的新前沿。
美国东部时间下午 5:30 | 2025 年 5 月 7 日
IBM 是要淘汰“提示”功能吗？
从 Think 2025 最后一场主题演讲中该公司提出的“生成式计算”新概念来看，情况确实如此。生成式计算针对大语言模型 (LLM)，用结构化编程取代提示工程，同时也是 IBM 更广泛战略的一部分，旨在将 AI、经典高性能计算与量子系统融合，打造企业 IT 的统一模型。其核心是聚焦现实世界的即时效用，而非遥远的理论猜想。
IBM 科技总监 Zaira Nazario 表示：“这些已不再是梦想，我们已将高性能计算 (HPC) 与量子系统相连，助力实现以量子为核心的超级计算。”
IBM 专家表示，“提示”已成为构建复杂 AI 系统的一种难以持续的方法。IBM 研究院 AI 领域副总裁 Sriram Raghavan 认为，基于提示的交互过于脆弱且受模型限制，无法实现规模化应用。
他表示：“用不了多久，我们就得面对堆积如山的提示文档。” 他将当前的大部分相关实践称为“靠运气保障安全”。
相比之下，生成式计算允许开发人员通过可强制执行明确规则、约束和行为的运行时环境，构建 AI 应用程序。测试结果显示，IBM 这款新框架仅需搭载 10 亿参数的系统，就能达到与 700 亿参数模型相当的准确率。
IBM 的生成式计算方法将软件工程原理引入 AI 领域，让开发人员通过模块化组件（而非自然语言）定义行为。该运行时环境支持多步骤生成、严格格式规则和特定模型路由等功能，所有功能均通过编程方式实现。这意味着，即便底层模型发生变更，开发人员也无需重写代码就能构建应用程序。Raghavan 表示，其成果是在不同规模、不同能力的模型中，实现更快的开发速度、更优的安全性和更稳定的性能。
除了 AI 领域的布局，IBM 还推动了量子计算的前沿发展，迈入了其所说的技术能力新阶段。IBM 院士兼 IBM Quantum 副总裁 Jay Gambetta 表示，公司已实现“量子实用性”，即其量子计算机如今能够解决经典系统无法模拟的问题。
他介绍了一项实验：将 45 量子比特处理器与日本 Fugaku 超级计算机配对，用于模拟复杂分子，实验结果与最佳经典方法相当。后续一款 77 量子比特的处理器也展现出了类似的应用前景。Gambetta 表示，公司预计到 2026 年将实现“量子优势”这一里程碑；届时，量子系统将在具有实际意义的现实问题上超越经典计算机，且准确性经过验证。
在量子力学诞生 100 周年之际，Gambetta 指出，IBM 所做的基础性工作，即从开创量子硬件先河到推出全球首台可通过云访问的量子计算机，使其得以引领这个新时代。
Gambetta 表示：“我们对演示不感兴趣，我们正在构建真正能落地生效的系统。”
IBM 宣布 IBM Turbonomic 实现突破性技术升级，旨在帮助组织提升应用性能与能效管理水平。IBM Turbonomic 现已与 GitHub 及 HashiCorp Terraform 实现集成，能够安全优化以代码形式定义的云端应用工作负载。这确保组织在规模化场景下仍能保持稳定的应用性能与能效，同时充分利用基础设施即代码 (IaC) 所带来的治理能力与敏捷性。
隆重推出 IBM watsonx Code Assistant™ for i
IBM 即将推出 IBM watsonx Code Assistant™ for i，这是一款专为加速 IBM i 应用程序现代化而打造的编码助手。该工具将 AI 驱动能力直接集成到集成开发环境 (IDE) 中，助力开发人员加速 RPG 语言的现代化改造工作，预计将显著提升开发人员的工作效率。
IBM Granite® 4.0 Tiny 预览版：下一代 Granite 模型抢先体验
我们很荣幸向开源社区推出 IBM Granite 4.0 Tiny 预览版，它是即将发布的 Granite 4.0 语言模型家族中最小规格模型的先行版本。
IBM 正在 watsonx Orchestrate™ 中提供一套全面的企业级智能体功能套件，助力企业将其落地应用。该产品组合具备这些能力：五分钟内搭建专属智能体、预构建领域智能体、与 80 多个领先企业应用程序整合，以及智能体编排与可视化能力。
解锁生成式 AI 的非结构化数据：watsonx.data® 的演进之路
非结构化数据是企业中最具价值但未被充分利用的资源之一。IBM 正在升级 watsonx.data®，助力组织激活这些数据，打造更精准、高效的 AI。全新 watsonx.data® 将融合开放式湖仓一体架构与数据编织功能（如数据沿袭跟踪和治理），帮助客户打破数据孤岛、兼容不同格式与多云环境，实现数据的统一管理与激活。企业可通过 watsonx.data® 将其 AI 应用程序和智能体与非结构化数据相连，测试表明，相比传统 RAG 方案，AI 准确率可提升 40%。
IBM webMethods Hybrid Integration：面向智能体式 AI 时代的整合方案
IBM 推出 webMethods Hybrid Integration 这一新一代解决方案，以智能体驱动的智能自动化替代僵化的工作流。它将帮助用户管理混合云环境中，在不同应用程序、API、B2B 合作伙伴、事件、网关和文件之间传输的海量整合需求。
Lumen 与 IBM 携手合作，解锁可扩展型商用 AI 的能力
Lumen Technologies 与 IBM 宣布达成新合作，共同开发企业级边缘 AI 解决方案，将 IBM 的 AI 产品组合 watsonx 与 Lumen 的边缘云基础设施及网络相整合。
IBM 与 Oracle 深化合作，共同推进智能体式 AI 与混合云技术发展
IBM 正与 Oracle 合作，将 watsonx® 的强大功能引入 Oracle 云基础架构 (OCI)。借助 OCI 的原生 AI 服务，IBM 与 Oracle 技术合作的最新里程碑，旨在开启企业内多智能体、AI 驱动的生产力与效率新时代。
IBM 与 Salesforce 激活 IBM Z® 上的企业数据资产，预览全新智能体，助力客户为智能体式 AI 释放数据价值
为将 Salesforce Agentforce 打造成智能体式 AI 的催化剂，IBM 与 Salesforce 向客户开放 IBM Z 大型机和 Db2 数据库中的业务数据访问权限，为 Salesforce Agentforce 平台上的 AI 用例提供动力。该平台是一款数字劳动力平台，通过自主 AI 智能体为团队提供支持。IBM 还推出了基于 IBM watsonx Orchestrate™ 构建的全新智能体，这些智能体可适配 Salesforce 技术与 IBM Granite 模型性能。
IBM 研究：CEO 们在应对企业挑战的同时，加大对 AI 的投入力度
IBM 商业价值研究院开展的一项全新全球研究发现，受访 CEO 致力于在整个组织内推进 AI 解决方案，即便面临技术应用加速带来的各类挑战。
