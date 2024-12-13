在 2025 年做出明智的网络安全支出决策

十二月是一个充满数字的月份，从节日倒计时到派对邀约回复。但对企业领导者而言，本月最重要的数字是 2025 年的预算数字。随着网络安全成为 2025 年许多企业的首要关注点，它很可能成为新年预算中的重要支出项目。
Gartner 预计，2025 年网络安全支出将增长 15%，从 1839 亿美元增至 2120 亿美元。安全服务支出预计增长最快，安全软件位居第二，网络安全则位列增长领域的第三位。
Gartner 高级研究主管 Shailendra Upadhyay 在近期新闻稿中表示：“持续严峻的威胁环境、云迁移以及人才短缺，正将安全推至优先事项首位，并迫使首席信息安全官 (CISO) 增加其组织的安全支出。”“此外，各组织目前正在评估其 端点保护平台 (EPP) 和端点检测与响应 (EDR) 需求，并正在进行调整，以在 CrowdStrike 服务中断后提升其运营弹性和事件响应能力。”
虽然支出决策和增长可能源于多种不同原因，但高德纳公司指出预测增长的两个主要原因。
准确的预算编制始于分解有效网络安全计划的所有组成部分，而非仅在组织预算中简单设置一个涵盖网络安全的单一列项。
在编制预算时请考虑以下因素：
许多组织在制定网络安全预算时考虑了业务中断和潜在风险，却忽略了预算对网络安全团队的影响。
ISACA 2024年及未来网络安全现状报告发现，66% 的网络安全专业人员表示其岗位压力更大。毫不意外，首要原因 (81%) 是威胁态势日趋复杂。然而，预算过低 (45%) 与招聘保留挑战加剧、员工技能/培训不足并列第二大原因。
该报告发现，超过半数 (51%) 的受访者认为其预算资金不足，较 2023 年持此观点的 47% 有所上升。此外，仅 37% 的受访者预计其预算将在 2025 年获得增加。更令人压力倍增的是，仅 40% 的受访者对其团队应对网络攻击的准备度抱有高度信心。而与此同时，47% 的受访者预期其所在组织将遭受网络攻击。
在企业领导者制定预算之际，以下方法有助于缓解员工对 2025 年预算的焦虑。
尽管网络安全支出的增加总体上是积极趋势，但最关键的是企业如何运用这些增长的投资。通过为您的特定组织做出正确选择，您可以在降低风险的同时提升员工满意度。