在 2025 年做出明智的网络安全支出决策

十二月是一个充满数字的月份，从节日倒计时到派对邀约回复。但对企业领导者而言，本月最重要的数字是 2025 年的预算数字。随着网络安全成为 2025 年许多企业的首要关注点，它很可能成为新年预算中的重要支出项目。

Gartner 预计，2025 年网络安全支出将增长 15%，从 1839 亿美元增至 2120 亿美元。安全服务支出预计增长最快，安全软件位居第二，网络安全则位列增长领域的第三位。

Gartner 高级研究主管 Shailendra Upadhyay 在近期新闻稿中表示：“持续严峻的威胁环境、云迁移以及人才短缺，正将安全推至优先事项首位，并迫使首席信息安全官 (CISO) 增加其组织的安全支出。”“此外，各组织目前正在评估其 端点保护平台 (EPP) 和端点检测与响应 (EDR) 需求，并正在进行调整，以在 CrowdStrike 服务中断后提升其运营弹性和事件响应能力。”