值得信赖的 AI 工具

一款新型工具已研发成功，可识别学生使用 ChatGPT 作弊的行为，其准确率高达 99.9%。但由于伦理方面的争议，OpenAI 尚未发布该工具。

这不过是 AI 面临的诸多重大挑战中的一个缩影。如何监控这项技术才能确保其合乎伦理呢？

过去几年，AI 领域的巨头们一直倡导负责任地使用技术。以合乎伦理的方式使用 AI 不仅是企业的应尽之责，也是消费者的殷切希望。事实上，根据《IBM 全球 AI 采用指数》报告显示，86% 的企业认为客户更青睐遵循道德准则、明确说明数据及 AI 模型使用方式的企业。

“我们早已不再满足于仅仅希望企业意识到[要以合乎伦理的方式使用 AI]，”IBM 可信赖 AI 全球负责人 Phaedra Boinodiris 表示，“更重要的问题是，为什么企业和其他组织必须对部署的 AI 技术产生安全可靠的结果负责？”

AI 伦理工具能提供帮助吗？工具本身是否有偏倚？下面是最新研究的简要介绍。