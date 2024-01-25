平衡 AI：行善避害

在成长过程中，父亲总是说“要行善”。小时候，我认为这种措辞不太好，于是我会纠正他，坚持说应该是“做得好”。就连我的孩子们在听到他的“要行善”建议时也会取笑我，而我也承认我在语法方面让他蒙混过关了。
就负责任的人工智能 (AI) 而言，组织应优先考虑避免伤害的能力。某些组织也可能以使用 AI 来“行善”为目标。然而，有时 AI 需具备明确的防护措施之后才能被人认同它是“好”的。
阅读“Presidio AI Framework”论文，了解如何在扩展的 AI 生命周期中通过防护措施来应对生成式 AI 风险（ibm.com 外部链接）
随着生成式 AI 不断成为主流，其在改变流程、降低成本和提高业务价值方面的潜力让组织感到兴奋不已。企业领导者渴望重新设计其商业战略，以便更高效地服务客户、患者、员工、合作伙伴或公民，并提升整体体验。生成式 AI 正为全球组织打开大门，创造新的机遇和风险，而人力资源 (HR) 领导层在应对这些挑战方面发挥着关键作用。
适应 AI 采用率提高的影响可能包括遵守复杂的监管要求，例如 NIST、《欧盟 AI 法案》、NYC 144、US EEOC 和《白宫 AI 法案》（所有这些均为 ibm.com 外部链接），从而直接影响人力资源与组织政策，以及社会、工作技能和集体谈判劳动协议。采用负责任的 AI 需要顶级国际资源所证实的多利益相关者战略，其中包括 NIST、经合组织 (OECD)、负责任的人工智能研究所、数据与信任联盟 和 IEEE（所有这些均为 ibm.com 外部链接）。
人力资源领导者现在会为企业提供有关当前工作及未来技能的建议，并考虑使用 AI 和其他技术。据世界经济论坛称，未来 5 年内，雇主预计 44% 的员工技能将被颠覆。人力资源专业人员正在逐步深入了解他们的潜力，通过增强员工的工作能力，并支持他们专注于更高层次的工作，来提高工作效率。随着 AI 能力的扩展，每个企业领导者都必须考虑道德规范方面的担忧和问题，这样他们的 AI 使用就不会以牺牲员工、合作伙伴或客户为代价。
学习 IBM 推荐的信任与透明度原则，以便组织负责任地将 AI 融入其运营。
员工教育和知识管理作为多利益相关者战略，现在已与 IT、法律、合规和业务运营商紧密协调，成为一个持续的过程，而不是每年一次的复选框。因此，人力资源主管自然需要参与制定计划，以便制定政策并提高员工的 AI 敏锐度、确定 AI 功能的应用领域、制定负责任的 AI 战略，并使用 AI 和自动化等工具来帮助确保深思熟虑，同时尊重通过采用值得信赖和透明的 AI 来服务员工。
尽管 AI 的采用和用例持续扩大，组织仍可能尚未为将 AI 功能落地到流程和系统中的众多考虑和后果做好充分准备。IBM 商业价值研究院的研究显示，虽然 79% 的受访高管强调 AI 伦理在其企业级 AI 方法中的重要性，但仅有不到 25% 的高管实施了 AI 伦理的共同原则。
造成此差异的原因在于，仅靠政策无法消除数字工具的普及和使用。员工越来越多地使用智能设备和应用程序（如 ChatGPT 或其他黑匣公开模型）而未获得适当批准，从而已成为一个持续存在的问题，并且缺乏正确的变革管理来告知员工相关风险。
例如，员工可能会使用这些工具向客户撰写包含敏感客户数据的电子邮件，而经理则可能会利用这些工具撰写披露员工个人数据的绩效评论。
为帮助降低这些风险，在每个部门、业务部门和职能级别中设立负责任的 AI 负责人或倡导者可能会有所帮助。人力资源可以此示例为契机，推动和倡导旨在阻止潜在道德挑战和运营风险的努力。
归根结底，当务之急是制定一项负责任的 AI 战略，而其共同价值观和原则应与公司更广泛的价值观和业务战略保持一致，并传达给所有员工。此战略需倡导员工的利益，并发现针对组织的机会，从而采用 AI 和创新来推动业务目标的实现。企业还应协助员工开展教育、防范 AI 的有害影响、解决偏见和错误信息，并在内部和社会上促进负责任的 AI。
企业与人力资源领导者在制定负责任的 AI 战略时应牢记的三大注意事项是：
换言之，在规划技术战略时，要优先考虑您的员工。这意味着要明确 AI 如何与员工合作，具体地与员工沟通 AI 如何帮助他们在工作中取得优异成绩，并重新定义工作方式。如果缺乏相关教育，员工则可能会过于担心部署 AI 是为了取代他们或淘汰员工队伍。直接与员工坦诚沟通如何构建这些模型。人力资源主管应正视潜在的工作变化，以及 AI 和其他技术所产生的新类别和工作岗位的现实情况。
AI 不是铁板一块。组织可通过多种方式部署 AI，因此必须明确定义负责任的 AI 对他们意味着什么、计划如何使用它，以及如何避免使用它。在每个 AI 用例中，都应考虑和设计符合 OECD 或 RAII 指南的透明度、信任度、公平性、稳健性以及多样化团队的使用，而无论它是否涉及生成式 AI。此外，应定期审查每个模型的模型漂移和隐私措施，并制定具体的多元、公平性和包容性指标以减轻偏见。
事实上，一些员工已在尝试生成式 AI 工具，帮助他们完成诸如回答问题、起草电子邮件及其他例行任务。因此，组织应立即采取行动、传达这些工具的使用计划、为使用这些工具的员工设定期望，并帮助确保这些工具的使用符合组织的价值观和道德规范。此外，组织应提供技能发展机会，帮助员工提高 AI 知识，并了解潜在的职业发展路径。
下载“解锁生成式 AI 的价值”论文，获取更多有关您的组织如何负责任地采用 AI 的指导
实践并整合负责任的 AI 对于组织的成功采用至关重要。IBM 在面向客户和合作伙伴的 AI 方法中，以负责任的 AI 为核心。2018 年，IBM 成立了“AI 道德委员会”以作为一个跨学科的中央机构，从而支持合乎道德、负责任且值得信赖的 AI 文化。它由来自研究、业务部门、人力资源、多元化与包容性、法律、政府与监管事务、采购和通信等各个部门的高级领导组成。董事会指导并执行与 AI 相关的举措和决策。IBM 会认真对待 AI 的优势和面临的挑战，从而将责任融入我们所做的一切工作中。
我会允许我父亲使用这一条违规的措辞规则。如果管理得当，并有多人的参与、防护措施、监督、治理和 AI 框架，AI 也可以“行善”。
