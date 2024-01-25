平衡 AI：行善避害

在成长过程中，父亲总是说“要行善”。小时候，我认为这种措辞不太好，于是我会纠正他，坚持说应该是“做得好”。就连我的孩子们在听到他的“要行善”建议时也会取笑我，而我也承认我在语法方面让他蒙混过关了。

就负责任的人工智能 (AI) 而言，组织应优先考虑避免伤害的能力。某些组织也可能以使用 AI 来“行善”为目标。然而，有时 AI 需具备明确的防护措施之后才能被人认同它是“好”的。

阅读“Presidio AI Framework”论文，了解如何在扩展的 AI 生命周期中通过防护措施来应对生成式 AI 风险（ibm.com 外部链接）

随着生成式 AI 不断成为主流，其在改变流程、降低成本和提高业务价值方面的潜力让组织感到兴奋不已。企业领导者渴望重新设计其商业战略，以便更高效地服务客户、患者、员工、合作伙伴或公民，并提升整体体验。生成式 AI 正为全球组织打开大门，创造新的机遇和风险，而人力资源 (HR) 领导层在应对这些挑战方面发挥着关键作用。

适应 AI 采用率提高的影响可能包括遵守复杂的监管要求，例如 NIST、《欧盟 AI 法案》、NYC 144、US EEOC 和《白宫 AI 法案》（所有这些均为 ibm.com 外部链接），从而直接影响人力资源与组织政策，以及社会、工作技能和集体谈判劳动协议。采用负责任的 AI 需要顶级国际资源所证实的多利益相关者战略，其中包括 NIST、经合组织 (OECD)、负责任的人工智能研究所、数据与信任联盟 和 IEEE（所有这些均为 ibm.com 外部链接）。