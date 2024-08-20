随着人工智能不断重塑各行各业，它对创造力的影响一直是热议话题。机器真的有创造力吗？还是只是模仿人类的创造力？一项新研究（发表在《Nature Human Behaviour》上）阐明了这个问题，它表明生成式 AI 或许更像是一个创造性的合作者，而不是替代者。

研究人员对热门的 AI 聊天机器人 ChatGPT 进行了全面测试，将其与 Google 搜索和未经辅助的人类思维进行了对比。结果如何呢？大型语言模型 (LLM) 脱颖而出，它可以帮助人们在各种任务中产生更多创意。

在一项实验中，参与者面临着使用回形针和水瓶等日常用品设计一款新玩具的挑战。由 LLM 辅助的团队的想法大放异彩，被评委评为更有创意的团队，成绩比依赖 Google 的团队高 10%。

但关键在于，即使在被认为需要人工干预的任务中，ChatGPT 也表现出色。当被要求重新利用有情感意义的物品时，AI 辅助的回答在创造力方面仍然得分较高。