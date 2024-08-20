随着人工智能不断重塑各行各业，它对创造力的影响一直是热议话题。机器真的有创造力吗？还是只是模仿人类的创造力？一项新研究（发表在《Nature Human Behaviour》上）阐明了这个问题，它表明生成式 AI 或许更像是一个创造性的合作者，而不是替代者。
研究人员对热门的 AI 聊天机器人 ChatGPT 进行了全面测试，将其与 Google 搜索和未经辅助的人类思维进行了对比。结果如何呢？大型语言模型 (LLM) 脱颖而出，它可以帮助人们在各种任务中产生更多创意。
在一项实验中，参与者面临着使用回形针和水瓶等日常用品设计一款新玩具的挑战。由 LLM 辅助的团队的想法大放异彩，被评委评为更有创意的团队，成绩比依赖 Google 的团队高 10%。
但关键在于，即使在被认为需要人工干预的任务中，ChatGPT 也表现出色。当被要求重新利用有情感意义的物品时，AI 辅助的回答在创造力方面仍然得分较高。
并不是所有人都赞同将 ChatGPT 封为新的创造力之王。IBM 高级技术内容创作者（之前为写作教师）Jacob Murel 提出了一个现实的观点：“我认为它永远无法取代人类。它只能生成训练数据中已有的东西，无法创造出真正原创的想法。”
南卡罗来纳大学副教授兼视觉传播系主任 Sabrina Habib 分享了一个更加细致入微的观点。Habib 解释道，“我研究科技如何影响创造力，我发现虽然 ChatGPT 等 AI 工具可以帮助改进创意，但它们也可能阻碍人类的创造过程”。她强调以人为本的创意产生过程的重要性：“当我们不借助科技来产生创意时，我们能够发挥批评思维和想象力，这对于个人成长和创新至关重要。”
Habib 的研究表明，在 AI 辅助的创造力方面需要采取平衡的方法。她指出：“我的建议是，先在不借助任何科技的情况下进行集思广益，然后再将 AI 纳入其中。”这种方法既保留了人类直觉的优点，又发挥了 AI 的优势。
创意行业可能出现的格局重塑是 Habib 最为关心的问题。她指出：“我认为，许多创意岗位将转向整理和改进 AI 生成的内容，以此提高效率和速度，但这也引发了关于作者身份的问题。”这种转变可能会对各个领域产生深远的影响。
Murel 认为 AI 工具拥有激发灵感和创造力的潜力。他解释道，他的学生发现 LLM 能提供意想不到的帮助：“他们会给聊天机器人提示，然后聊天机器人会帮助他们以全新的方式思考阅读和写作”。
那么，ChatGPT 的秘诀是什么？研究表明，它非常擅长将不同的概念进行杂糅组合，然后生成连贯且清晰的回应。你可以把它想象成一台高速运转的“创意搅拌机”，它能够快速建立起人类可能需要更长时间才能发现的联系。
但是，请不要太早放弃自己的思考能力。Murel 建议将 AI 作为跳板，但不要过度依赖它。他建议道，“你可以用它进行头脑风暴。让它为你写初稿，然后进行编辑并重写，因为它给出的文字往往只是平庸的表达。”
Habib 警告说，过度依赖 AI 可能存在潜在陷阱。她提醒道，“正如我和我的同事在一项研究中发现的那样，其中一个后果便是产生同质化的想法。信任将成为问题，因为 AI 并不总是会做出合乎道德的选择，而且常常缺乏背景信息和关怀。”
对于企业而言，AI 可能意味着激发创新和简化产品开发的新途径。AI 可以帮助团队快速产生和评估各种各样的想法，让人类创造者能够将精力集中在完善和落实最有潜力的概念上。
不过，Habib 强调了人类创造力的持久价值：“人类创造力对于保持文化相关性和独特视角至关重要，这一直是推动创新的关键，而且随着时间的推移仍将至关重要。”
IBM Granite 是我们开放式、性能优异、值得信赖的 AI 模型系列，专门为企业量身定制，并经过优化，可以帮助您扩展 AI 应用。深入了解语言、代码、时间序列和防护措施选项。
使用面向 AI 构建器的新一代企业级开发平台 IBM watsonx.ai，可以训练、验证、调整和部署生成式 AI、基础模型和机器学习功能。使用一小部分数据，即可在很短的时间内构建 AI 应用程序。
借助 IBM 业界领先的人工智能专业知识和解决方案组合，让人工智能在您的业务中发挥作用。
通过增加 AI 重塑关键工作流程和运营，最大限度提升体验、实时决策和商业价值。