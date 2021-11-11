威胁检测只完成了一半的安全工作。 您还需要拥有智能事件响应能力，以应对越来越多的警报、繁杂的工具和人员短缺问题。 成熟组织已经开始采用一站式安全统筹与自动化响应 (SOAR) 平台，并结合使用咨询与管理服务，改进其安全运营中心的效率。

这种主动应对安全威胁的方法提供了卓有成效的零信任策略的关键要素。