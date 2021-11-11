利用自动化和流程标准化，加快事件响应速度
威胁检测只完成了一半的安全工作。 您还需要拥有智能事件响应能力，以应对越来越多的警报、繁杂的工具和人员短缺问题。 成熟组织已经开始采用一站式安全统筹与自动化响应 (SOAR) 平台，并结合使用咨询与管理服务，改进其安全运营中心的效率。
这种主动应对安全威胁的方法提供了卓有成效的零信任策略的关键要素。
您的分析人员需要处理大量警报，他们使用的工具往往种类繁杂。 自动化有助于通过威胁情报丰富事件，这样他们就可以快速解决破坏性的网络钓鱼攻击、多个端点的恶意软件感染，或将注意力集中在更关键的任务上。
您的 SOC 分析人员可能会将大量时间用在被动响应模式中。 检测和响应管理专家可以帮助他们进行更主动的漏洞管理和端点诊断，使用类似 Ansible 的工具进行扩展并在出现问题时及时解决。
SOAR 平台可以集成贵组织的安全工具，帮助您将流程集中起来，并实现标准化和扩展。 它可以自动关联由 SIEM 标记的安全警报，对照威胁情报订阅源发现恶意迹象；或在事后将事件中的恶意软件分析结果集成到沙箱中。
集成安全工具以深入洞察混合多云环境中的威胁。
帮助您的安全团队充满自信地响应网络威胁，实现智能自动化，并一致性开展协作。
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