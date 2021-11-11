安全统筹与自动化响应 (SOAR)

利用自动化和流程标准化，加快事件响应速度
采取主动的威胁应对方法 注册获取 2020 年网络弹性组织 Ponemon 报告
一个人独自在会议室中工作

概述

统筹和自动执行事件响应

威胁检测只完成了一半的安全工作。 您还需要拥有智能事件响应能力，以应对越来越多的警报、繁杂的工具和人员短缺问题。 成熟组织已经开始采用一站式安全统筹与自动化响应 (SOAR) 平台，并结合使用咨询与管理服务，改进其安全运营中心的效率。

这种主动应对安全威胁的方法提供了卓有成效的零信任策略的关键要素。
将零信任付诸实践来保护资源和构建弹性。 了解详情

 

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优点

加快事件响应速度

您的分析人员需要处理大量警报，他们使用的工具往往种类繁杂。 自动化有助于通过威胁情报丰富事件，这样他们就可以快速解决破坏性的网络钓鱼攻击、多个端点的恶意软件感染，或将注意力集中在更关键的任务上。
管理安全运营

您的 SOC 分析人员可能会将大量时间用在被动响应模式中。 检测和响应管理专家可以帮助他们进行更主动的漏洞管理和端点诊断，使用类似 Ansible 的工具进行扩展并在出现问题时及时解决。
利用统筹技术使安全工具的种类最大化

SOAR 平台可以集成贵组织的安全工具，帮助您将流程集中起来，并实现标准化和扩展。 它可以自动关联由 SIEM 标记的安全警报，对照威胁情报订阅源发现恶意迹象；或在事后将事件中的恶意软件分析结果集成到沙箱中。

解决方案

SOAR 平台 具有 SOAR 工具的集成安全平台
使用开放标准，集成和统筹现有安全工具，以便在混合多云环境中搜索各种威胁迹象。 将企业范围的工作流连接起来，以制定更明智的决策，同时将数据保留原地。
SOAR 平台
利用开放式平台来统筹和自动执行贵组织的响应，从而最大程度减少网络攻击的持续时间和影响。 动态的自适应手册指导您的团队以敏捷和智能方式来解决事件。
相关的 SOAR 解决方案 加快事件响应速度
与可信任的网络安全合作伙伴合作，并利用威胁情报，提高您的事件响应准备能力。 拥有一支随时待命的专家团队，您将能够缩短响应事件所需的时间，最大程度地减少其影响，并更快从事件中恢复。
获取威胁情报
借助业界领先的网络威胁情报团队所提供的洞察，增强事件响应团队的能力，从而利用准确且最新的网络威胁数据来阻止环境中的威胁。 结合运用专业知识与威胁情报，帮助您的团队在智慧上、速度上和策略上超越高级网络威胁。
将安全活动和事件管理组合起来
整合高级分析（例如用户行为分析 (UBA)）、网络流量洞察、AI 和事件取证。 通过单一仪表板，安全分析人员可以从这些汇总数据中获取洞察，根据风险情况划分缓解措施优先级并提高效率。

成功案例

Businesswoman talking on mobile phone while working on laptop at office park
更快速地响应安全问题

随着业务的扩张，英国一家领先的宽带提供商需要更快速地响应网络威胁。 IBM 可帮助将 IBM Security™ SOAR 集成到现有安全基础架构中，建立集中式中心，以提高对问题的可视性并加快事件响应速度。

 了解 TalkTalk 如何加快解决速度

资源

后续步骤
IBM Cloud Pak for Security

集成安全工具以深入洞察混合多云环境中的威胁。

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