AI 需要的不仅是数据访问权限，它还需要业务含义、治理、沿袭和实时信号，以便采取可信、可解释的行动。

大多数企业已拥有 AI 所需的数据，但这些数据分散在应用程序、云端、仓库、湖仓、文档和事件流中。IBM 可助您将这些数据整合为可信的上下文，结合开源数据访问、数据智能、治理和实时事件，确保 AI 系统能够输出更准确、更相关、更实用的结果。