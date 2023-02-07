到目前为止，通过展示应用 RPA 来实现最大回报的位置与方式，我们已经了解了如何使用 Process Mining 最大限度地提升 RPA 的价值。

但这在现实中意味着什么呢？

首先，回顾一下使用 RPA 作为独立解决方案的诸多优点是很有用的。当 RPA 用于自动执行数据输入和批处理文件重命名等重复性日常任务时，它可以：

快速实现价值： 使用 RPA 实现价值的时间可以短至数天或数小时，因为使用低代码 RPA 工具可以快速、轻松地创建机器人。

使用 RPA 实现价值的时间可以短至数天或数小时，因为使用低代码 RPA 工具可以快速、轻松地创建机器人。 消除人为错误： 机器人每次都能正确执行分配的任务，从而消除与复制和粘贴以及数据输入活动相关的人为错误。

机器人每次都能正确执行分配的任务，从而消除与复制和粘贴以及数据输入活动相关的人为错误。 提高生产力： 智能机器人执行劳动密集型任务的速度比人类快得多，并且可以全天候执行此类任务而不会降低性能。

智能机器人执行劳动密集型任务的速度比人类快得多，并且可以全天候执行此类任务而不会降低性能。 提高员工敬业度： AI 驱动的自动化可以使相关人员从日常任务中解放出来，让他们能够专注于更高价值、更愉快的工作。

AI 驱动的自动化可以使相关人员从日常任务中解放出来，让他们能够专注于更高价值、更愉快的工作。 克服劳动力短缺：机器人可以执行组织以前必须雇佣人员的任务，从而在长期劳动力短缺的情况下支持业务连续性。

当 RPA 与 Process Mining 结合使用时，这些优点呈指数级增长。通过结合使用这两种解决方案，组织能够：