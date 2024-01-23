当一家企业在五大洲运营设施，供应链长达数千英里时，订单到现金 (O2C) 流程中任何一步发生中断都可能导致产品交付延迟。但是，由于业务分布广泛且十分复杂，某大型跨国制造公司 (MMC) 难以找到物流活动发生延误的根本原因。
“我们注意到不同客户的平均交货时间和交付成本存在很大差异，而出现这些差异的原因尚不清楚，”MMC 物流副总裁说道，“我们还看到许多订单暂时搁置，但有时我们不能确定拦路虎是谁或者为什么它们不符合标准流程。”
尽管 MMC 物流经理一再尝试尽量减少延误，但由于信息不完整、不连贯，纠正措施受到阻碍。由于未监控与标准流程之间的偏差，因而无法了解这些偏差对于交付计划和成本的影响。
“除非我们更加清楚系统中出现延迟的位置和原因，否则我们将无法采取必要的措施来纠正偏差，”MMC 副总裁说道，“我们还相信，如果我们详细且全面地了解实际使用的流程，就可以开始自动执行更多流程并减少人力。”
通过访谈和非正式方法，MMC 物流经理试图映射 O2C 流程，找出瓶颈并纠正异常，但没有成功。“但是，当我们部署 ERP 平台时，我们的系统集成合作伙伴推荐了一款新工具，”MMC 副总裁说，“这款工具可以为我们提供 O2C 所涉及的所有流程和人员的详细视图，并根据从 ERP 系统得出的真实数据进行建模。我们对可能出现的各种可能性感到好奇。”
减少了“更改交付日期”实例的数量，节省了 50,000 美元的成本，并将交货时间缩短了 3 天
采用 RPA 解决方案以减少返工，并可自动完成 75% 的交付活动，节省了 60,000 美元的成本
在审查了概念验证 (POC) 后，MMC 选择了 IBM® Process Mining 解决方案，并通过 IBM Cloud Pak® for Business Automation 软件进行部署。IBM Process Mining 还作为基本功能包含在 IBM Cloud Paks for Automation 解决方案组合中。MMC 副总裁表示：“我们希望看到我们物流组织的'数字孪生'，这样我们就可以找出 O2C 流程中的瓶颈并发现自动化的机会。”
当 MMC 高管第一次看到映射的 O2C 流程时，他们的反应与许多客户对 AI 驱动的模拟技术的反应相同。“我们的第一反应是，'这是你们绘制的。我们不相信它是根据数据自动创建的。’第二个反应是，‘这不是真的——数据并不正确，”MMC 副总裁说，“但是，一旦我们深入研究该模拟，就可以看到这一模型的确是基于我们 ERP 平台的真实数据构建的。这真是令人大开眼界。”
MMC 物流团队使用该工具研究 O2C 流程中涉及的所有活动、接触点和员工，能够做到：
对员工行为的分析提供了值得思考的洞察。例如，某位物流经理手动推翻了计划，试图帮助她所在的工厂实现生产目标。“她试图帮忙，但实际上却造成了延误，”MMC 副总裁说，“我们和她聊了聊，并向她说明，团队在没有她干预的情况下工作完成得更好。”
在分析了 IBM Process Mining 工具创建的 O2C 流程模型，并使用该工具的仪表板监控活动后，MMC 物流经理能够：
利用 IBM Process Mining 平台，MMC 能够部署机器人流程自动化 (RPA) 工具，这是该组织的长期目标。通过监控 RPA 性能，公司可：
“在可行的情况下实现流程自动化对我们来说是一个巨大的机会，”MMC 副总裁说，“由于我们的物流工作量很大，有时会面临可用人力资源短缺的困境。通过减少订单被阻止或重新调度的次数，我们可以腾出时间让员工处理其他任务。”
“我们希望未来与 IBM Process Mining 合作采取的步骤之一是了解客户行为，以及这些行为如何增加流程延迟和相关成本，”MMC 副总裁表示，“我们认为这一工具将帮助我们改变这些行为，从而缩短交付时间并提高成本效益。”
作为一家大型的全球企业，MMC 订阅了一系列用于性能监控和规划的商业智能服务。“我们已经有很多可用信息，但是我们使用 IBM Process Mining 对几个关键业务 KPI 进行了监控，这是我们在其他任何地方都无法获得的，”MMC 副总裁说，“您始终需要在竞争中保持领先地位。通过使用 IBM Process Mining 提高业务流程的自动化程度，我们打算扩大与竞争对手之间的差距。”
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美国出品，2022 年 3 月。
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