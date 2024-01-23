“我们注意到不同客户的平均交货时间和交付成本存在很大差异，而出现这些差异的原因尚不清楚，”MMC 物流副总裁说道，“我们还看到许多订单暂时搁置，但有时我们不能确定拦路虎是谁或者为什么它们不符合标准流程。”

尽管 MMC 物流经理一再尝试尽量减少延误，但由于信息不完整、不连贯，纠正措施受到阻碍。由于未监控与标准流程之间的偏差，因而无法了解这些偏差对于交付计划和成本的影响。

“除非我们更加清楚系统中出现延迟的位置和原因，否则我们将无法采取必要的措施来纠正偏差，”MMC 副总裁说道，“我们还相信，如果我们详细且全面地了解实际使用的流程，就可以开始自动执行更多流程并减少人力。”

通过访谈和非正式方法，MMC 物流经理试图映射 O2C 流程，找出瓶颈并纠正异常，但没有成功。“但是，当我们部署 ERP 平台时，我们的系统集成合作伙伴推荐了一款新工具，”MMC 副总裁说，“这款工具可以为我们提供 O2C 所涉及的所有流程和人员的详细视图，并根据从 ERP 系统得出的真实数据进行建模。我们对可能出现的各种可能性感到好奇。”