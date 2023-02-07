如果说企业曾经有一个展现自动化价值的时刻，那就是现在。

在各个行业中，组织都在应对从通货膨胀飙升到劳动力短缺和员工不满等挑战。随着成本呈螺旋式上升和员工队伍缩减，机器人流程自动化 (RPA) 提供一种事半功倍的方法 – 提高工作效率、加快流程并让有才华的员工从事他们喜欢的更多工作。

至少，这是最理想的情况。但实际上，根据 EY 的数据，30%-50% 的 RPA 项目都以失败告终。¹ 软件机器人可能会在业务的小角落获得快速成功，但无法实现组织应对当前挑战所需的持续性企业级优化并在未来保持竞争力。

高层领导者可能会觉得他们都没有新思路了。如果答案不是 RPA，那又是什么呢？

答案仍然是 RPA，尤其是与 Process Mining 结合使用时

事实上，答案就是 RPA，但它无法单独完成这一切。当以两步法部署 RPA 与另一个强大的软件工具 Process Mining 时，就会获得全部优点。

Process Mining（流程挖掘）和 RPA 一起可以释放数百万美元的隐藏价值——不仅仅是一次，而是持续不断。本文介绍了 Process Mining 和 RPA 的工作原理、组织如何受益，以及如何在自己的企业中快速开始和大规模地使用 Process Mining 和 RPA。