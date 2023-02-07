正如上述组织所发现的那样，IBM Process Mining 和 IBM RPA 的上手速度非常快，并且可以在组织内轻松扩展。

通常，Process Mining 之旅从包含单个用例的概念验证开始。这可能是组织内当前导致问题的流程，但大多数组织首先会考虑 P2P 或 O2C 等流程，这些流程具有许多阶段和接触点，并且很难手动识别效率低下的问题。

下一步是确定 KPI，并根据这些 KPI 来衡量建议的流程优化。该优化可能是将提前时间缩短一定天数，节省流程执行的成本，或者指标的组合。

然后，量身定制的概念验证将运行 IBM Process Mining 工具，以构建组织的数字孪生体，映射流程中涉及的活动并确定瓶颈。接下来，引导式模拟将显示哪些自动化将带来什么样的投资回报率。

这可能是一个真正的灵光一现时刻。当前面提到的 MMC 第一次看到 O2C 流程映射时，副总裁的第一反应是：“这是您画的。我们不相信这是根据数据自动创建的。”他们的第二个反应是：“这不是真的，数据不正确。”

但是随后，他们表示：“一旦我们深入研究该模拟，就可以看到这一模型基于我们 ERP 平台的真实数据构建的效果如何。这真是令人大开眼界。”

从那时起，只需点击一个按钮即可使用 RPA 生成一些推荐的自动化操作。尽管其他流程重新设计和自动化必然需要更长的时间，但我们完全有信心能够实现预期的投资回报率。