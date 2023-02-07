毫无疑问，RPA 可以兑现这一承诺。世界各地的组织都报告了将日常任务委托给机器人能带来变革性的好处。

以负责制定和发布标准的比利时机构 NBN 为例。2021 年，该机构部署了一个机器人来承担收集和输入选票信息的任务 – 这是一项费时费力的工作，以前由手工完成。因此，NBN 从每年发布 800 项标准增加到发布 2,150 个标准。由于每项新发布的标准都被证明每年可使比利时的国内生产总值 (GDP) 增加 204 万欧元³，因此该机器人对比利时经济产生了重大影响。

另一个示例是位于宾夕法尼亚州匹兹堡的标志性连锁餐厅 Primanti Brothers。89 年来，该公司从未停止创新，并于 2021 年发现了一个机会，即借助 RPA 机器人从 40 个站点自动生成每日销售报告。以前每位区域经理每天花费 45 分钟的任务现在只需三分钟即可完成，每年节省超过 2,000 个小时。时间的馈赠意味着区域经理可以将更多时间专注于提升连锁餐厅粉丝的满意度。

还有一个示例，即一家位于佐治亚州亚特兰大的专业消费金融公司 Credigy。该公司早在 2018 年就看到了 RPA 的战略潜力，并且确定了整个企业中可以通过自动化获益的重复性日常任务。将以前占用专家大量时间的低级别任务（例如手动检查和重命名数千个文件）委托给机器人完成。在使用 RPA 的第一年，Credigy 实现了 25 个流程自动化，使其高技能分析师能够专注于复杂交易的谈判，这些交易是它向客户提供的创造性财务解决方案的基础。从那时起，通过自动化节省了更多时间，进而帮助该公司保持两位数的复合年增长率。