在寻找实现业务流程自动化的机会时，Credigy 努力了解某个特定业务流程的自动化如何能够连接到其他业务流程。Adams 表示：“随着自动化以智能方式进行部署并且‘可连接’，它们将逐渐发展成为端到端的完全自动化流程。”

“在 RPA 之旅中，我们的战略目标是确定哪些业务流程可以从自动化中受益。”Credigy 的高级业务系统分析师 Rebecca Sims 表示，“我们一开始在短时间内就取得了一些成功，因此得以扩展自身的自动化经验，同时确定自动化在哪些方面能够发挥最大作用，帮助我们使用 RPA 实现战略优势。”

Credigy 与 RPA 顾问合作，优先考虑能从自动化中获得最大受益的业务流程。“邀请顾问的目的是向我们的开发人员传授最佳实践，为我们的长期成功做好准备。”Sims 说道，“他们审查了代码，并向我们展示了实现自动化的最佳方法。”

Adams 表示：“顾问帮助我们发现了最可行的自动化流程。例如，如果某件事每个月只需要做一次，且只需要五分钟即可完成，那么为该过程投入开发精力就毫无意义。”

每年，Credigy 均需处理数千份通过电子邮件或 SFTP 站点接收的数据文件。由于需进行分析和评估的数据量很大，因此管理数据与文件的移动方式便成为其首要关注的领域之一，而这又是一项费时费力的任务。为移动文件，员工需手动识别并打开文件以验证其信息。然后，他们需根据统一的标签编写规范来重新命名文档。最后，则需导航到正确的存储库来保存这些文档。

“我们没有让员工监控数据源，而是让机器人定期检查数据源，并根据定义的命名约定为其命名，将文件放置在合适的位置以便我们的系统可以拾取它们并在我们的内部系统中进行处理，”Sims 说道，“这有助于我们准确了解帐户状态，以便我们做出明智的决定。”

另一个自动化机会与 Credigy 处理供应商发票的方式有关。“我们分析了定期提交发票的供应商，并决定在我们的发票处理系统中将该流程自动化，”西姆斯说道，“财务团队可以将通过电子邮件附加的发票转发给 RPA 机器人，发票就会自动创建。”

目前，Credigy 可自动处理 22 个供应商的发票。最终目标是，在自动化框架完全开发后，实现发票处理的完全自动化。

尽职调查 – 审查与买卖金融资产相关的文件 – 是另一项适用于自动化的劳动密集型任务。在很多情况下，这些文件都是从第三方网站下载的，一次包含数千个帐户的记录。Credigy 部署了多个自动化流程来扫描基于帐户的文件，并将数据抓取到一个 Microsoft Excel 文件中以用于报告和决策。

“例如，如果我们可能购买包含 10,000 笔消费贷款的投资组合，尽职调查的一部分就是审查贷款文件，确保原始的贷款相关文件存在并符合适用的要求。”Adams 说道。

“以前，这项工作通常需要人工完成，时间紧任务重。但现在，借助 RPA，某些交易的尽职调查审查可以 100% 自动完成，这给我们带来了极大的便利。能够更快地完成尽职调查过程使我们能够确定哪些问题需要解决，交易是否真正适合我们，以及我们的潜在交易对手。它最大限度地减少了我们花在无效交易上的时间，帮助我们和我们的业务合作伙伴专注于对所有参与者都有意义的机会。”

为了确保从 RPA 投资中获得最大的长期价值，Credigy 正在为持续运行的 RPA 卓越中心开发框架。Adams 指出：“一些公司开始运行 RPA 软件一年后可能会拥有 20 到 30 个机器人。但是有人会问，‘这个机器人是做什么的？’没有人知道规则。我们将确保各项流程都有充分记录并提供元数据，这样我们就可以考虑每个流程如何适应未来更大的流程。”