20 年来，Credigy Solutions Inc. 用事实证明了自己是一个稳定可靠且富有创意的金融服务合作伙伴。Credigy 可以灵活地部署优先债务和次级债务，收购资产负债表上的资产，利用混合结构以及参与银团。
Credigy 通过执行世界一流的流程来支持跨各种资产类别的复杂交易。该公司的地域多元化战略包括与当地专家合作，以最大限度地了解独特的市场变量并充分利用市场专业知识。
该公司已通过超过 325 笔交易投资了超过 170 亿美元，其中单笔交易金额从 5,000 万美元到超过 20 亿美元不等。总体而言，Credigy 在专业金融服务方面的开创性方法使其多年都保持着两位数的复合年增长率。
Credigy 的 IT 和数据战略高级总监 Casey Adams 表示：“我公司专门研究广泛的消费金融领域内新兴且往往较为复杂的市场。我们帮助合作伙伴驾驭这些复杂市场并助力其加速增长，提供了 Credigy 独有的全面且富有创意的解决方案。”
Credigy 获得成长和持续成功的关键是其位于佐治亚州亚特兰大的总部所培养的创造力文化。他们鼓励分析师、统计员和其他金融专业人士探索各种机会并开发创新解决方案。“我们有很多聪明人在挑战假设，”Adams 说，“大家都敢于询问该怎么改进。”
为了加快信息收集和做出相关决策，RPA 机器人能够及时审查各种投资组合采购的 100% 与贷款相关的财务文件
重复任务的自动化使 Credigy 能够以 15% 以上的复合年增长率持续发展业务
第一年，Credigy 部署了约 25 台 RPA 机器人来自动执行重复性任务
在寻找支持 Credigy 发展的方法时，Adams 一直关注着一项正在快速发展的技术 – 机器人流程自动化 (RPA)。该软件使公司能够自动执行繁琐且重复的任务，从而使员工能够腾出时间专注于更高价值的工作。“在我们公司，我们发现有很多‘可以自动化的’流程。”Adams 说道，“我们很早就了解了这方面的潜力。”
2018 年，Adams 和他的团队引入了 IBM Robotic Process Automation 平台。Adams 表示：“该解决方案的成熟程度让我们感到惊喜。用户界面非常不错。它也与我们的其他系统在同一平台上运行，因此我们邀请 RPA 顾问来到现场，开始寻找自动化机会。”
在寻找实现业务流程自动化的机会时，Credigy 努力了解某个特定业务流程的自动化如何能够连接到其他业务流程。Adams 表示：“随着自动化以智能方式进行部署并且‘可连接’，它们将逐渐发展成为端到端的完全自动化流程。”
“在 RPA 之旅中，我们的战略目标是确定哪些业务流程可以从自动化中受益。”Credigy 的高级业务系统分析师 Rebecca Sims 表示，“我们一开始在短时间内就取得了一些成功，因此得以扩展自身的自动化经验，同时确定自动化在哪些方面能够发挥最大作用，帮助我们使用 RPA 实现战略优势。”
Credigy 与 RPA 顾问合作，优先考虑能从自动化中获得最大受益的业务流程。“邀请顾问的目的是向我们的开发人员传授最佳实践，为我们的长期成功做好准备。”Sims 说道，“他们审查了代码，并向我们展示了实现自动化的最佳方法。”
Adams 表示：“顾问帮助我们发现了最可行的自动化流程。例如，如果某件事每个月只需要做一次，且只需要五分钟即可完成，那么为该过程投入开发精力就毫无意义。”
每年，Credigy 均需处理数千份通过电子邮件或 SFTP 站点接收的数据文件。由于需进行分析和评估的数据量很大，因此管理数据与文件的移动方式便成为其首要关注的领域之一，而这又是一项费时费力的任务。为移动文件，员工需手动识别并打开文件以验证其信息。然后，他们需根据统一的标签编写规范来重新命名文档。最后，则需导航到正确的存储库来保存这些文档。
“我们没有让员工监控数据源，而是让机器人定期检查数据源，并根据定义的命名约定为其命名，将文件放置在合适的位置以便我们的系统可以拾取它们并在我们的内部系统中进行处理，”Sims 说道，“这有助于我们准确了解帐户状态，以便我们做出明智的决定。”
另一个自动化机会与 Credigy 处理供应商发票的方式有关。“我们分析了定期提交发票的供应商，并决定在我们的发票处理系统中将该流程自动化，”西姆斯说道，“财务团队可以将通过电子邮件附加的发票转发给 RPA 机器人，发票就会自动创建。”
目前，Credigy 可自动处理 22 个供应商的发票。最终目标是，在自动化框架完全开发后，实现发票处理的完全自动化。
尽职调查 – 审查与买卖金融资产相关的文件 – 是另一项适用于自动化的劳动密集型任务。在很多情况下，这些文件都是从第三方网站下载的，一次包含数千个帐户的记录。Credigy 部署了多个自动化流程来扫描基于帐户的文件，并将数据抓取到一个 Microsoft Excel 文件中以用于报告和决策。
“例如，如果我们可能购买包含 10,000 笔消费贷款的投资组合，尽职调查的一部分就是审查贷款文件，确保原始的贷款相关文件存在并符合适用的要求。”Adams 说道。
“以前，这项工作通常需要人工完成，时间紧任务重。但现在，借助 RPA，某些交易的尽职调查审查可以 100% 自动完成，这给我们带来了极大的便利。能够更快地完成尽职调查过程使我们能够确定哪些问题需要解决，交易是否真正适合我们，以及我们的潜在交易对手。它最大限度地减少了我们花在无效交易上的时间，帮助我们和我们的业务合作伙伴专注于对所有参与者都有意义的机会。”
为了确保从 RPA 投资中获得最大的长期价值，Credigy 正在为持续运行的 RPA 卓越中心开发框架。Adams 指出：“一些公司开始运行 RPA 软件一年后可能会拥有 20 到 30 个机器人。但是有人会问，‘这个机器人是做什么的？’没有人知道规则。我们将确保各项流程都有充分记录并提供元数据，这样我们就可以考虑每个流程如何适应未来更大的流程。”
在部署的第一年，Credigy 使用 RPA 实现了超过 25 个业务流程的自动化。“我们最初专注于容易实现的目标，我们所做的流程很有帮助，”Sims 说道，“但我们也会将业务视为一个整体，并研究交易生命周期，以了解 RPA 在哪些方面可以产生最大的影响。”
除部署自动化流程以便进行尽职调查和发票处理外，Credigy 还使用 RPA 来：
为帮助 Credigy 计算使用 RPA 而不是员工执行特定任务所节省的成本，IBM 为每个 RPA 脚本添加了一个“计数器”。“从本质上讲，这个值可帮助我们确定返回 Credigy 的时间，且无论我们是手动完成此任务，还是在自动处理之前将其外包”，Sims 说道。“我们可在报告中使用该指标，并跟踪每月返回到 Credigy 的时间量。”
另一个节省成本的机会是减少犯错。Adams 指出：“犯错会增加工作量，拥有一个不会犯错的机器人是一个巨大的回报。”
Adams 还认为，衡量员工与机器人合作伙伴关系的非定量指标或“软”指标非常重要。他表示：“当我们部署机器人来取代机械和重复性工作时，员工可以腾出时间从事更愉快、更具挑战性的工作，从而为 Credigy 创造更多价值。”
“从一开始，我们的战略和信息传递就始终以人类和机器人的合作伙伴关系为中心，为 Credigy 带来最大的总价值，”Sims 说道，“出于这个原因，每个人都看好 RPA 技术。”
Credigy 的 IT 团队将智能自动化视为 RPA 的长期目标。“当任务交给我们时，”Adams 说道，“我们问的第一个问题是‘如何实现自动化？’我们一直在朝着目标小步前进，这将带来机器人流程的更大程度的集成，使企业对我们正在实施的任何自动化都充满信心。”
Credigy 计划采用流程挖掘方法来定义和记录关键业务流程。Sims 表示：“与我们的员工合作，这将是一个探索性的项目。我们将深入研究哪些领域最需要提高效率和实现自动化。”
未来两年内，Credigy 计划部署数百个 RPA 机器人。“随着团队经验的积累，以及我们每个人都抱持的自动化优先的心态，机会将继续增长和开花。”Adams 表示，“我们将构建可以端到端连接的 RPA 自动化，并发展到 100% 的流程自动化。”
Credigy（ibm.com 外部链接）总部位于佐治亚州亚特兰大市，是一家全球性的专业金融公司，其资本结构灵活，可以收购或融资多种资产。该公司投资了多个资产类别和地区的消费者相关资产。Credigy 由加拿大国家银行全资拥有，管理着超过 57 亿美元的资产，自 2001 年以来已投资超过 170 亿美元。
本成功案例中的客户最初与 WDG Soluções Em Sistemas E Automação De Proces LTDA 合作，该公司于 2021 年 1 月 1 日开始以 IBM 的名义开展业务。本成功案例中的 WDG 产品 WDG Studio 和 WDG RPA 现在分别称为 IBM RPA Studio 和 IBM RPA Solution。
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美国出品，2021 年 4 月。
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