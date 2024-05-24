隆重推出 IBM Watson NLP Library for Embed – 这是一个容器化库，旨在让 IBM 合作伙伴能够更灵活地将强大的自然语言 AI 融入到他们的解决方案中。它结合了开源代码和 IBM Research NLP 算法的长处，提供了卓越的 AI 功能，开发者可以在他们的首选环境中访问这些功能并将其集成到他们的应用程序中。作为嵌入式 AI 提供给合作伙伴，是 IBM 首创的软件产品组合，提供了一流的 AI。