隆重推出 IBM Watson NLP Library for Embed – 这是一个容器化库，旨在让 IBM 合作伙伴能够更灵活地将强大的自然语言 AI 融入到他们的解决方案中。它结合了开源代码和 IBM Research NLP 算法的长处，提供了卓越的 AI 功能，开发者可以在他们的首选环境中访问这些功能并将其集成到他们的应用程序中。作为嵌入式 AI 提供给合作伙伴，是 IBM 首创的软件产品组合，提供了一流的 AI。
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IBM Watson NLP Library for Embed 提供了算法选择和模块化设计，因此您可以更灵活地将 NLP 功能集成到解决方案中，以满足您的特定需求。
在您首选的容器环境中（本地 Docker 平台、Kubernetes 或无服务器容器），在任意混合多云上部署和运行应用程序。
以正面、负面和中性为评分标准进行情感分析，确定客户是满意还是不满，找出其中的原因，并找到情感发生变化的具体时刻。
检测通过内容或通过目标参数中指定的目标短语相关上下文传达的愤怒、厌恶、恐惧、喜悦或悲伤情绪。
使用在 Watson Studio 中训练的自定义标签分类器对所需文本进行分析和分类。
检测、提取、准备和编辑个人身份信息 (PII)，或是对原始文本数据中对实体的提及进行分类。
从文本输入中提取所有对关键词、短语和表达的提及。
从文本中提取通常发生在两个或多个实体之间的语义关系。
提取引用或暗指的相关概念，并按语义相似性对词语和短语进行分组。
Natural Language Processing for Embed
每月 250,000 次 API 调用
每月 125 美元
*所示价格仅供参考，可能会因国家或地区而异，不含任何适用税款和关税，并视当地产品供应情况而定。
独立软件供应商 (ISV) 与 IBM 携手创新，加速业务增长。与我们合作，提供嵌入 AI 的增强型商业解决方案，满足客户的需求。
利用 IBM 嵌入式 AI，加速构建基于 AI 的解决方案
IBM Watson NLP Library for Embed 搭载 Intel 处理器，并通过 Intel 软件工具进行优化，使用深度学习技术从非结构化数据中提取有意义的信息和元数据。
集成 Intel OneAPI 和 IBM Watson 自然语言处理软件库可以提高各种 NLP 任务的性能，包括情感分析、主题建模、具名实体识别、关键字提取、文本分类、实体分类和字词嵌入。
快速了解 IBM Watson NLU 和加速器与搭载 Intel Xeon 的架构的整合，并提供各种资源链接。
借助 CrushBank，IT 帮助台员工能够快速找到最相关的信息来解决客户的问题，从而提高工作效率和客户满意度。
LegalMation 利用自然语言处理为法务团队提供帮助，让他们能够在几分钟内起草高质量的诉讼文件，从而腾出时间和资源来提供更高级别的服务。
Watson Natural Language Processing (NLP) Library for Embed 在一个可完全嵌入的库中提供了自然语言处理功能，用于语法分析以及多种文本处理任务的预训练模型。
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