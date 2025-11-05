为了应对不断增长的能源需求和成本压力，数据中心必须在传统的正常运行时间指标之外有所超越，转向由智能化、集成式资产管理驱动的持续卓越运营模式。利用 IBM Maximo，各组织可实现整个数据中心资产生命周期的数字化，提供人工智能驱动的洞察分析、主动维护并能够实时了解关键基础设施的情况，从而降低能耗和运营成本。

从优化能源效率到实现基于状态的长期维护目标，Maximo 可帮助组织延长关键设施资产的使用寿命。它将运营复杂性转化为控制力，确保组织能够满怀信心地扩展规模、削减成本并实现可持续绩效的自动化管理。