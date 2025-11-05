利用实时洞察分析和 AI 驱动的资产战略，全面管控您的物理基础设施
为了应对不断增长的能源需求和成本压力，数据中心必须在传统的正常运行时间指标之外有所超越，转向由智能化、集成式资产管理驱动的持续卓越运营模式。利用 IBM Maximo，各组织可实现整个数据中心资产生命周期的数字化，提供人工智能驱动的洞察分析、主动维护并能够实时了解关键基础设施的情况，从而降低能耗和运营成本。
从优化能源效率到实现基于状态的长期维护目标，Maximo 可帮助组织延长关键设施资产的使用寿命。它将运营复杂性转化为控制力，确保组织能够满怀信心地扩展规模、削减成本并实现可持续绩效的自动化管理。
利用 AI 驱动的洞察分析来延长资产寿命，优化维护并减少损耗，从而确保关键基础设施的运行时间更长、效率更高。
通过智能监控、开箱即用式仪表板和分析功能，跟踪并优化电力和资产使用情况，以减少碳足迹并自动生成环境、社会和治理 (ESG) 报告。
使用实时洞察分析和基于状态的维护来评估物理资产的健康状况，从而制定更明智的决策并缩短关键基础设施的计划外停机时间。
借助支持 AI 的运营和移动设备访问功能，自动执行任务并简化工作流程，帮助团队更智能、更快速地开展工作。
简化并持续改进数据中心运营
无论是查找问题、弥补合规性缺口还是优化后续升级，Maximo 都能帮助数据中心技术团队更快地采取行动、缩短停机时间并实现卓越运营，上述目标均可通过一站式体验达成。
从与数据的自然语言对话到智能洞察分析，基于 IBM® watsonx 构建的 Maximo 企业资产管理平台可将 AI 服务融入企业的维护和运营工作流程，以简化工单管理。
优化资产运行时间和效率
Maximo 通过实时监控和具备 AI 驱动的洞察分析能力的资产健康状况仪表板，确保物理数据中心资产（服务器、供暖、制冷和电力）的正常运行时间和效率。Maximo 借助高级分析、自动化和企业级可见性等功能来延长资产寿命、降低成本并支持可持续发展目标，帮助组织转向基于状态的维护，从而优化资源利用率并缩短停机时间。
规划战略资产投资
利用 AI 驱动的洞察分析、场景建模和生命周期成本分析功能，对数据中心投资进行战略性规划和优先级排序。Maximo 可以实现更智能的资本配置，同时协调业务目标、合规性需求和可持续发展目标。它能与 ERP、IoT 和 IBM® Apptio 集成，支持数据驱动型决策，以延长资产寿命并降低总体拥有成本。
智能而精准地管理设施
利用 AI 和 IoT 驱动的洞察分析功能，实时了解设施运营情况。优化空间和租赁、能耗和资产利用率，同时确保正常运行时间和合规性。Maximo 支持智能空间规划、精简租赁管理和工作流程自动化，通过基于生命周期的统一解决方案，帮助数据中心高效运营、快速扩展并实现可持续发展目标。
了解 IBM 如何为各行业提供全面的数据中心资产管理和自动化工具。
通过主动维护和实时监控，保障全天候财务运营，实现持续正常运行。Maximo 通过集中化可审计的资产绩效和检查记录，支持合规性。它能优化资产生命周期、降低成本并延长使用寿命。高级能源监控功能可支持 ESG 目标，而集成式 IT 和设施管理功能可提升银行基础设施的响应速度、敏捷性和弹性，并强化问责制。
IBM Maximo 可帮助政府数据中心提高效率、降低成本并消除合规限制。它能集中管理资产并实现主动维护，从而最大限度缩短停机时间并简化运营。这一方案可以实现数据驱动型规划、增强安全性、确保法规遵从性并延长资产寿命，最终确保公共服务的稳定交付。
在电信行业，数据中心是任务关键型基础设施，必须在运营中保持最长运行时间和最佳效率。随着 AI 的爆炸式增长，电信公司将迎来绩效和成本的重大飞跃。借助 IBM Maximo，电信提供商可利用 AI 驱动的洞察分析、主动维护和实时监控功能来主动管理其数据中心物理基础设施，从而提高运营和能源效率。通过集中运营和自动化工作流程，Maximo 可减少计划外停机、优化能源利用率并延长资产寿命，从而确保服务的稳定交付并支持网络需求的快速增长。
计算机服务行业需要极长的数据中心运行时间、无缝 IT/OT 集成、快速管理资产生命周期和严格的安全标准。IBM Maximo 可为关键电力、制冷和 IT 资产提供主动维护方案，大幅缩短其停机时间。它为物理和 IT 资产管理构建了统一平台，以优化密度并实现快速部署。Maximo 还能通过确保合规性与设立健全的审计跟踪机制来保障客户数据安全，帮助实现高效、高性能且合规的服务交付。