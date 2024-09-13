IBM Cloud 上的 Intel 解決方案

通过安全、可靠的云合作伙伴关系，解决混合云之旅问题，使您的 Intel 工作负载现代化。
采用 Intel® SGX® 的机密计算现已在 IBM Cloud VPC 上实现

不仅保护静态和传输中的数据，还保护使用中的数据，并利用确保扩展安全的第 4 代 Intel® Xeon® 处理能力优先提高云计算性能。IBM Cloud Virtual Servers for VPC 现在可提供 Intel® SGX® 机密计算应用程序安全性，通过加固的区域和可信执行模块隔离和保护选定的代码和数据，使其免遭修改。在 AI、分析、多方计算和数字资产等增长最快的工作负载中，充满自信地进行创新。

新闻报道 IBM Cloud 计算上的全新 Intel® Xeon® 技术

了解 Intel 与 IBM Cloud 如何致力于帮助客户对 HPC 工作负载进行现代化改造并确保其安全。

IBM Cloud 与 Intel 宣布推出新的机密计算解决方案、Intel Foundry Accelerator 云联盟合作伙伴关系以及全球系列峰会。

IBM Cloud Virtual Servers for VPC 客户现在可以在各种应用程序中测试第 2 代和第 4 代 Intel Xeon 处理器的性能。

以数据为中心的设计 利用 Intel 针对计算和存储的优化技术，提高数据的持久性和安全性。
体验机密计算的强大功能

在 IBM Cloud VPC 内的超大规模虚拟服务器上使用 Intel® Software Guard Extensions (Intel SGX®) ，帮助提高应用程序的安全性，保护选定的代码和数据不被修改。

提供突破性的存储性能

Intel Optane SSD 大大加快了存储性能，同时降低了延迟。

充满信任和信心地迁移工作负载

Intel 可信执行技术 (Intel TXT) 可帮助在移动实时工作负载时确保服务器的可信度。

以更低的每 TB 成本获得更多内存

Intel Optane 持久内存可为大型数据集和工作负载整合提供经济高效的内存扩展。

IBM Cloud 上的 Intel 生态系统 VMware 解决方案
利用现有工具、技术和技能将 VMware 工作负载迁移到 IBM Cloud。通过 Red Hat® OpenShift® 实现的集成和自动化利用 AI、分析等服务加速创新。
SAP 解决方案
采用高性能的基础架构和解决方案，提升您的业务 IT 环境。SAP on IBM Cloud 是一款企业级云，可满足您对安全性、可靠性和合规性的管理需求。
Red Hat 解决方案
将全球开源开发者社区的创新与行业模型、云和 AI 方面无与伦比的专业知识相结合，更快地克服挑战，创造更好的成果。
IBM Cloud Paks
提供业界唯一的混合云平台体验。预集成的数据、自动化和安全功能可帮助在任何云或 IT 基础架构上更快地构建应用程序并使其现代化。
Straker Translations 转变业务模式
Straker 在 IBM Cloud 上实施了 VMware vSphere，以获得高性能交付的计算能力，同时不牺牲可扩展性或控制其提供在线翻译服务的举措。
Autostrade per l’Italia 改进道路管理
在以 Intel® Xeon® 技术为基础的混合云软件系统 IBM Cloud Paks 的帮助下，Autostrade 提高了意大利 4000 座桥梁和立交桥的安全性。
IBM Bare Metal Servers Intel Xeon E-2174G
此配置包含 4 核，3.80 GHz，16 GB RAM，1 个 1 TB SATA 和 20 TB 可用带宽¹。
Intel® Xeon® Silver 4210
此配置包含 20 核，2.20 GHz，32 GB RAM，1 个 1 TB SATA 和 20 TB 可用带宽¹。
Intel® Xeon® Platinum 8260
此配置包含 48 核，32 GB RAM，2.20 GHz，1 个 1 TB SATA 和 20 TB 可用带宽¹。
IBM Cloud Virtual Servers for VPC 平衡：bx2d-2x8
此配置包含 2 个 vCPU (Intel® Xeon® Platinum 8260)，8 GiB RAM，3 Gbps 和 1 个 75 GB。
计算：cx2d-8x16
此配置包含 8 个 vCPU (Intel® Xeon® Platinum 8260)，16 GiB RAM，12 Gbps 和 1 个 300 GB。
内存：mx2d-8x64
此配置包含 8 个 vCPU (Intel® Xeon® Platinum 8260)，64 GiB RAM，12 Gbps 和 1 个 300 GB。
IBM Cloud Bare Metal Servers for VPC Intel® Xeon® 8260 计算：cx2-metal-96x192
此配置包含 96 个 vCPU，192 GB RAM，100 Gbps 带宽和 1 个 960 GB。
Intel® Xeon® 8260 平衡：bx2d-metal-96x384
此配置包含 96 个 vCPU；384 GB RAM；100 Gbps 带宽；和 1 个 960 GB、8 个 3200 GB 本地磁盘。
Intel® Xeon® 8260 平衡：bx2d-metal-192x768
此配置包含 192 个 vCPU，768 GB RAM，100 Gbps 带宽和 1 个 960 GB 本地磁盘。
经 SAP 认证的服务器 Intel Xeon E-2174G
此配置包含 4 核，3.80 GHz，16 GB RAM，1 个 1 TB SATA 和 20 TB 可用带宽¹。
Intel® Xeon® Silver 4210
此配置包含 20 核，2.20 GHz，32 GB RAM，1 个 1 TB SATA 和 20 TB 可用带宽¹。
Intel® Xeon® Platinum 8260
此配置包含 48 核，32 GB RAM，2.20 GHz，1 个 1 TB SATA 和 20 TB 可用带宽¹。
HPC 服务器 Intel® Xeon® Gold 5218
此配置包含 NVIDIA T4 显卡，32 核，2.30 GHz，32 GB 和 20 TB 可用带宽¹。
Intel® Xeon® 6284
此配置包含 NVIDIA T4 显卡，40 核，2.50 GHz，32 GB 和 20 TB 可用带宽¹。
GPU：gx2-16x128x2v
此配置包含 16 个 vCPU（Intel® Xeon® 铂金 8260），2 个 v100 NVIDIA GPU，1278 GiB RAM。
后续步骤

与 IBM 和 Intel 一起，利用值得信赖的解决方案开启新机遇，进一步拓展您的数据。

注释

¹ 美国、加拿大和欧盟的数据中心包含 20 TB 带宽；所有其他数据中心包含 5 TB 带宽。新的价格和优惠可能无法与任何其他的当前或未来折扣一同享用。