不仅保护静态和传输中的数据，还保护使用中的数据，并利用确保扩展安全的第 4 代 Intel® Xeon® 处理能力优先提高云计算性能。IBM Cloud Virtual Servers for VPC 现在可提供 Intel® SGX® 机密计算应用程序安全性，通过加固的区域和可信执行模块隔离和保护选定的代码和数据，使其免遭修改。在 AI、分析、多方计算和数字资产等增长最快的工作负载中，充满自信地进行创新。

了解有关 Intel® SGX® on IBM Cloud VPC 的更多信息

