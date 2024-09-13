不仅保护静态和传输中的数据，还保护使用中的数据，并利用确保扩展安全的第 4 代 Intel® Xeon® 处理能力优先提高云计算性能。IBM Cloud Virtual Servers for VPC 现在可提供 Intel® SGX® 机密计算应用程序安全性，通过加固的区域和可信执行模块隔离和保护选定的代码和数据，使其免遭修改。在 AI、分析、多方计算和数字资产等增长最快的工作负载中，充满自信地进行创新。
了解 Intel 与 IBM Cloud 如何致力于帮助客户对 HPC 工作负载进行现代化改造并确保其安全。
IBM Cloud 与 Intel 宣布推出新的机密计算解决方案、Intel Foundry Accelerator 云联盟合作伙伴关系以及全球系列峰会。
IBM Cloud Virtual Servers for VPC 客户现在可以在各种应用程序中测试第 2 代和第 4 代 Intel Xeon 处理器的性能。
在 IBM Cloud VPC 内的超大规模虚拟服务器上使用 Intel® Software Guard Extensions (Intel SGX®) ，帮助提高应用程序的安全性，保护选定的代码和数据不被修改。
Intel Optane SSD 大大加快了存储性能，同时降低了延迟。
Intel 可信执行技术 (Intel TXT) 可帮助在移动实时工作负载时确保服务器的可信度。
Intel Optane 持久内存可为大型数据集和工作负载整合提供经济高效的内存扩展。