面向混合云的 IBM® Storage 可支持企业在本地部署云架构，并将其无缝扩展到公共云环境。通过控制混合云环境来停止维护并开始创新。让 IT 更加敏捷、可扩展、安全、高效，并为便携式工作量带来更高的成本效益。
应用程序现代化举措在现代业务领域中日益突出，企业需要相应地对基础架构进行现代化改造，并寻找经济高效的本地部署和云端存储解决方案。其中一个主要的挑战是云存储服务的定价，因为云供应商会根据所使用的数据存储量收费。不过，企业可以通过实施数据生命周期管理策略，防止备份数据在云端过度积累，从而最大限度地降低定价。
IBM Storage 使企业能够在本地部署混合云架构，并无缝扩展到私有云和公共云环境。这种灵活性使企业能够快速扩展资源，以应对不断变化的需求和流量高峰。
IBM Storage 可优化存储基础架构，以经济高效的方式提高效率。 先进的存储解决方案可优化数据布局、减少存储占用空间并提高整体资源效率，从而降低运营成本并提高投资回报。
IBM Storage 可帮助企业优化存储基础架构，从而以经济高效的方式提高效率。企业可以通过使用先进的存储解决方案来优化数据布局、减少存储占用空间并提高整体资源效率，从而降低运营成本并提升投资回报。
在支持 Red Hat OpenShift 持久和临时存储的敏捷架构上部署混合云。 为企业的混合和多云环境提供全面的数据和工作量可移植性。
软件定义存储解决方案具有灵活的部署选项，旨在作为 Red Hat OpenShift 环境的数据编排层。
专为 Red Hat OpenShift 应用程序设计的硬件交付方法，可加快部署速度。
获得市场领先的性能、效率和网络灾备能力，同时简化所有环境的复杂性。
软件定义存储解决方案具有灵活的部署选项，旨在作为 Red Hat OpenShift 环境的数据编排层。
一款出色的企业级全闪存阵列网络存储产品，在单个机架单元中具备最佳性能和容量。
强大的性能、超大的全闪存存储容量以及广泛的连接能力，同时不影响弹复性。
企业级全 NVMe 闪存网络存储平台，适用于性能和容量密集型工作量。
IBM Fusion 无缝整合了 Windows 和 Linux 虚拟机，使用户能够充分利用容器化的优势。这种整合可确保虚拟化基础架构内的数据弹复性和性能，优化混合云环境中的应用程序部署流程和高效的数据管理。
IBM Fusion 可在单个本地部署设备中创建多个 OpenShift 集群，根据特定工作量定制每个集群，从而降低总体成本。该解决方案提供了对集群的统一视图和控制，可在整个基础架构中实现一致的部署、监控和安全的应用程序。只需 30 分钟即可配置集群。
IBM Fusion 利用 watsonx.data 加速处理 AI 工作量，并利用 Red Hat OpenShift 和本地部署数据服务实现基础架构现代化。 该方案可为运行查询提供基本的计算和加速功能，以及备份、灾难恢复、数据编目、可扩展性能和内置安全性。通过在 Red Hat OpenShift 部署 watsonx.data，IBM Fusion 为经济高效的创新提供了全面的解决方案。
加快存储分析和获取洞察分析的速度。利用闪存存储分析构建的工具，以闪电般的速度在本地或云端处理数据，降低延迟并获得更深入的洞察分析。
投资于节能、高速、高密度的数据存储，从而带来实质性的改变。FlashSystem 设备利用具有计算存储压缩功能的 IBM® FlashCore 模块，提供存储整合和供电效率差异化。随着数据的增长，确保减少能源消耗。
实时集中查看所有数据，并依靠 AI 驱动的数据分层。FlashSystem 由 IBM Storage Virtualize 软件提供技术支持，可以轻松管理并存储所有系统中的数据，同时实现原有存储功能的现代化。
发生网络攻击时，不间断地快速恢复数据。IBM Storage FlashSystem 使用 IBM Safeguarded Copy 和 IBM Cyber Vault 创建数据的气隙式副本，并迅速恢复生产。