IBM® FlashSystem 旨在当发生网络攻击时提供弹性数据存储能力，可提供由 FCM4 支持的全新智能技术，旨在持续监控从各个 I/O 收集的统计数据。FlashSystem 使用机器学习模型，可在一分钟内检测勒索软件等异常情况。确保您的业务在遭受网络攻击之前便受到保护。1
立即安排会议，了解有关 IBM FlashSystem Cyber Resiliency Guarantee 的更多信息。您还可以报名参加免费的网络弹性研讨会，以评估企业的网络准备情况，并了解您可以实施哪些改进，以确保您的组织为应对任何潜在威胁做好充分准备。
IBM 新增了 AI 增强型数据弹性功能，从而通过增强型存储解决方案来协助对抗勒索软件和其他威胁。
利用 IBM Storage FlashSystem 实现网络弹性。演示
您的关键业务系统是否为网络攻击做好了准备？参与由两部分组成的网络弹性评估，了解贵组织应对网络威胁的准备情况。第 1 部分是简单、快捷的 10 个问题评估（如下），第 2 部分则是时长两小时且由 IBM 安全专家和存储架构师领衔的个人研讨会，期间需要全面审查您当前的网络威胁防范策略，并得出建议的改进和注意事项的路线图。
IBM FlashSystem 与 IBM Storage Virtualize 集成，基于与生产环境智能分离的不可变数据副本提供存储保护。这些副本受到保护，任何人都无法修改或删除，只有经过授权的管理员才能访问。这能为您提供必要的网络弹性，以确保立即获取已恢复的副本集，作为响应策略的基础。
兼具存储和加速功能。IBM Storage FlashSystem 5300 是适合大中型组织的完美一体化混合云解决方案。借助闪存和 AI，企业可以部署这款市面上最具成本效益、功能最强大的存储解决方案。
这是企业级存储系统。IBM Storage FlashSystem 7300 专为中型工作负载而设计，为敏感数据提供高性能冗余和自优化的智能容器化解决方案。
为下一步工作做好准备。IBM Storage FlashSystem 9500 存储系统使用人工智能和基于闪存的技术，随需应变提供数据安全、可伸缩性和可靠性。
投资节能、高密度的数据存储，从而有所作为。 FlashSystem 设备利用具有计算存储压缩功能的 IBM FlashCore 模块，提供存储整合和功率效率差异化。随着数据的增长，确保减少能源消耗。
加快存储分析和获取洞察的速度。利用闪存存储分析构建的工具，以闪电般的速度在本地或云端处理数据，并获得更深入的洞察。
集中查看所有数据，并依靠 AI 驱动的数据分层。FlashSystem 由 IBM Storage Virtualize 提供技术支持，可以轻松管理所有系统中的数据，同时实现原有存储功能的现代化。