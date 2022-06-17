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IBM Technology Expert Labs – Cloud 是 IBM Public Cloud 平台服务专家。我们比任何人都更了解我们的云，无论您从哪里开始，我们都会助您完成上云旅程。我们的团队包括高技能的技术专业人员，他们拥有在 IBM Cloud 平台和云原生应用程序项目方面开展合作的专业知识。