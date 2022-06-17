IBM Technology Expert Labs – Cloud 是 IBM Public Cloud 平台服务专家。我们比任何人都更了解我们的云，无论您从哪里开始，我们都会助您完成上云旅程。我们的团队包括高技能的技术专业人员，他们拥有在 IBM Cloud 平台和云原生应用程序项目方面开展合作的专业知识。
我们的团队包括高技能的技术专业人员，可以合作开展项目。我们支持您实现业务目标，无论是帮助您快速响应以将各个工作负载迁移到 IBM Cloud、加速实现现代化还是指导您实施全面转型。
旨在采用 IBM Cloud 技术来增强受监管环境中的业务成果的用例。
将工作负载直接转移到 IBM Cloud 上最新的 Financial Services Cloud 技术，以满足您的安全性和合规性需求。
为资源密集型金融服务和受监管的工作负载部署高性能计算环境。
实施 IBM Cloud Security and Compliance Center 来管理并持续验证您的安全性和监管合规性。
通过自行保管密钥 (KYOK) 系统改善零信任安全状况。
订阅专家的访问权限，为受监管工作负载采用顾问和咨询服务。
旨在采用 IBM Cloud 技术来增强业务成果的用例。
将企业级 VMware 工作负载直接转移到 IBM Cloud 上的最新 VMware 技术，同时最大限度地减少停机时间和风险。
根据网络方面的建议，在 IBM Cloud 中规划和构建 Power 迁移。
使用 IBM Cloud Satellite 进行规划和构建，利用容器和分布式云实现一次构建并随时随地保持一致部署。
订阅专家的访问权限，为 IBM Cloud 平台的采用提供顾问和咨询服务。
在 IBM Cloud 上对应用程序进行容器化、重新架构和重建，利用适合每个工作负载需求的正确方法来实现预期的业务影响。
订阅专家的访问权限，为云原生部署采用顾问和咨询服务。
确定潜在的弹性问题领域，并建议增强业务连续性的措施。