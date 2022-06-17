主页 Expert Labs IBM Technology Expert Labs – Cloud
值得信赖的技术顾问帮助您采用 IBM Cloud 平台
两个人站在服务器机房里看着平板电脑，机械臂在后台工作
概述

与我们值得信赖的顾问接洽，他们可帮助您借助生产就绪的用例来无缝采用和利用 IBM Cloud® 技术。
优势 我们凭借影响力和专业知识加速和增强业务成果。 40%

节省迁移费用

来源：来自先前客户参与的代表性指标。

 50%

更快速获取成果

 99.9%

利用现代架构的运行时间
我们的团队

IBM Technology Expert Labs – Cloud 是 IBM Public Cloud 平台服务专家。我们比任何人都更了解我们的云，无论您从哪里开始，我们都会助您完成上云旅程。我们的团队包括高技能的技术专业人员，他们拥有在 IBM Cloud 平台和云原生应用程序项目方面开展合作的专业知识。

 我们的专业知识

我们的团队包括高技能的技术专业人员，可以合作开展项目。我们支持您实现业务目标，无论是帮助您快速响应以将各个工作负载迁移到 IBM Cloud、加速实现现代化还是指导您实施全面转型。
发挥影响力
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建议

获取有关如何定义有效解决方案架构和运营的建议。
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构建

获取构建协助，以有效供应和配置环境。
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迁移

迁移工作负载以开始使用环境。
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现代化

实现设计现代化，构建和部署云原生应用程序。
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我们如何参与

发现 探索感兴趣的技术领域和非功能性需求，并划分行动计划的优先级。
评估 完善业务问题或者对客户的能力进行基准测试，并划分未来行动的优先级。
架构设计师 规划和设计云解决方案架构，或者评估当前状态并提供建议。
构建和迁移 供应和配置基础架构、将工作负载移动到 IBM Cloud，或者借助现代方法构建/迁移应用程序。
Expertise Connect 通过订阅访问专业知识
跨关键用例的服务

了解我们如何设计针对目标用例的预定义产品/服务来满足您的需求，无论是法规一致性、平台采用还是云原生实践。
受监管云

旨在采用 IBM Cloud 技术来增强受监管环境中的业务成果的用例。
将工作负载迁移到 IBM Cloud for Financial Services

将工作负载直接转移到 IBM Cloud 上最新的 Financial Services Cloud 技术，以满足您的安全性和合规性需求。

 零信任自行保管密钥

为资源密集型金融服务和受监管的工作负载部署高性能计算环境。

 通过 Security and Compliance Center 管理您的合规需求

实施 IBM Cloud Security and Compliance Center 来管理并持续验证您的安全性和监管合规性。

 密钥管理即服务

通过自行保管密钥 (KYOK) 系统改善零信任安全状况。

 Expertise Connect

订阅专家的访问权限，为受监管工作负载采用顾问和咨询服务。
平台采用

旨在采用 IBM Cloud 技术来增强业务成果的用例。
将 VMware 工作负载迁移到 IBM Cloud

将企业级 VMware 工作负载直接转移到 IBM Cloud 上的最新 VMware 技术，同时最大限度地减少停机时间和风险。

 将 Power Virtual Server 工作负载迁移到 IBM Cloud

根据网络方面的建议，在 IBM Cloud 中规划和构建 Power 迁移。

 规划和构建容器平台和分布式云

使用 IBM Cloud Satellite 进行规划和构建，利用容器和分布式云实现一次构建并随时随地保持一致部署。

 Expertise Connect

订阅专家的访问权限，为 IBM Cloud 平台的采用提供顾问和咨询服务。
云原生开发

针对现代应用程序开发技术的用例，以推动业务价值。
实现云应用程序现代化

在 IBM Cloud 上对应用程序进行容器化、重新架构和重建，利用适合每个工作负载需求的正确方法来实现预期的业务影响。

 Expertise Connect

订阅专家的访问权限，为云原生部署采用顾问和咨询服务。

 评估弹性

确定潜在的弹性问题领域，并建议增强业务连续性的措施。
客户案例

阅读以了解我们如何帮助客户。联系我们，看看我们能为您做些什么。

 美国航空

航空公司需要新的技术平台和开发方法，以提供数字自助服务工具和客户价值。

 The Climate Service

企业必须考虑气候变化。进入 The Climate Service (TCS)，帮助将气候数据集成到决策中。

开始使用

探索 IBM Technology Expert Labs – Cloud 如何帮助贵企业利用 IBM Cloud 平台服务。