Versandhaus Walz 正在构建全新的在线商店，以促进增长并增强对客户行为的洞察分析。通过更多地了解客户偏好，该公司旨在针对每个客户提供个性化营销消息，并在正确的时间向每个人提供正确的报价，以提高满意度和销量。
零售业的竞争空前激烈。随着企业为赢得市场份额而持续完善产品，企业必须对新的发展作出迅速反应。
这种压力对 Versandhaus Walz 来说更大，正如 CEO Johannes Bernhardt 所解释的那样：“旗舰品牌 baby-walz 在我们的销售额中占比很高。Baby-walz 的一些细分品类可满足客户在怀孕期间和婴儿出生后第一阶段的需求。要在如此紧迫的窗口期内获客，培养客户忠诚度并尽可能提高市场份额，我们必须正确进行每次客户互动。
"如今，电子商务占 baby-walz 品牌收入的 70%，因此，除了传统零售渠道外，电子商务也是一个非常重要的销售渠道。我们希望让客户更方便地浏览我们的网站并进行购买。但我们遇到了一个障碍：我们之前的电子商务方法很难捕获关于客户与数字渠道交互方式的数据，并且难以利用这种洞察分析来塑造无缝的个人客户旅程。”
Versandhaus Walz 与 IBM 及其合作伙伴 piazza blu2 联手，为 baby-walz 品牌打造了一家精致的全新网店。与公司库存管理系统整合使客户能够实时查看具体商品是否有货，先进的搜索功能使客户能够快速轻松地购买丰富的产品目录。至关重要的是，通过这个新的电商平台，公司能够更细致地了解客户在网站上的移动方式，从而加深对个人客户偏好的认识。
Johannes Bernhardt 解释道，“目前，70% 的在线购物者通过移动设备浏览我们的产品，因此在移动渠道上提供无缝体验是首要任务。我们现已推出 Baby-walz 网站的新移动版本，这样客户能更容易找到她们需要的产品。我们还更新了桌面版的外观，客户从浏览到结账的整个过程都将获得精彩的体验。”
Johannes Bernhardt 补充道：“当今的客户希望能随时随地在她们选择的设备上购物，因此提供全天候无忧零售体验对于培养客户忠诚度关重要。我们相信，这个新网店将提供坚如磐石的可靠性，从而助力我们兑现对客户的承诺。”
解决方案实施后，Versandhaus Walz 将加速识别并应对个人客户偏好，从而提高市场份额。
“一旦我们的新电子商务商店全面实施，我们将能够更仔细地了解客户放弃购物车商品的原因，并采取措施确定他们将来确实完成了交易，”Johannes Bernhardt 说道，“我们预测，更深入地了解数字渠道上的客户行为将使我们能够识别并消除客户旅程中的‘症结’，并为每位访客打造无缝体验。”
“此外，我们将根据每位客户最近在网站上浏览的项目来提供个性化消息。通过如此准确地定制我们的沟通方式来满足客户的喜好，我们有信心能够在竞争激烈的行业中提高我们的收入份额。”
在早期成功的基础上，Versandhaus Walz 开始对其营销活动的许多方面进行微调，以更好地利用数据驱动的营销。
Johannes Bernhardt 补充道，“多年来，我们一直使用分析技术估计每位客户的预产期，并预测哪些产品最适合她们的个人需求。我们的集成式电商方法便于捕获新数据和完善预测模型，从而打开为业务开发新型数据驱动营销服务的大门。”
Versandhaus Walz 计划将线上和线下结合起来，全方位了解所有渠道的每位客户。
Johannes Bernhardt 评论道，“研究客户如何通过实体店、移动设备、网络等方式与我们互动，有助于加强对客户需求和偏好的理解。我们还能确定接触每位客户的最佳渠道，并通过最佳联系方式向她们发送优惠。更重要的是，我们能清楚地了解每个营销渠道的投资回报率，从而能够对未来的营销策略做出更好的决策。”
最终，Versandhaus Walz 将能够以更低的成本、更快的速度构建营销能力，从而加强竞争优势。
Johannes Bernhardt 总结道：“我们正在转变面向数字渠道客户旅程的方法，我们相信今天的工作有助于增强客户购物体验并为我们赢得更大市场份额。”
Versandhaus Walz（ibm.com 外部链接）是一家领先的零售集团，总部位于德国巴特瓦尔德塞，拥有一系列非常成功的在线和邮购品牌。该公司拥有 1,400 名员工，年收入约为 3 亿欧元（3.36 亿美元）。Versandhaus Walz 在德语区经营 39 家高街商店，其旗舰品牌 baby-walz 提供欧洲最多的母婴服装和配饰选择，其库存商品超过 30,000 种。
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