解决方案实施后，Versandhaus Walz 将加速识别并应对个人客户偏好，从而提高市场份额。

“一旦我们的新电子商务商店全面实施，我们将能够更仔细地了解客户放弃购物车商品的原因，并采取措施确定他们将来确实完成了交易，”Johannes Bernhardt 说道，“我们预测，更深入地了解数字渠道上的客户行为将使我们能够识别并消除客户旅程中的‘症结’，并为每位访客打造无缝体验。”

“此外，我们将根据每位客户最近在网站上浏览的项目来提供个性化消息。通过如此准确地定制我们的沟通方式来满足客户的喜好，我们有信心能够在竞争激烈的行业中提高我们的收入份额。”

在早期成功的基础上，Versandhaus Walz 开始对其营销活动的许多方面进行微调，以更好地利用数据驱动的营销。

Johannes Bernhardt 补充道，“多年来，我们一直使用分析技术估计每位客户的预产期，并预测哪些产品最适合她们的个人需求。我们的集成式电商方法便于捕获新数据和完善预测模型，从而打开为业务开发新型数据驱动营销服务的大门。”

Versandhaus Walz 计划将线上和线下结合起来，全方位了解所有渠道的每位客户。

Johannes Bernhardt 评论道，“研究客户如何通过实体店、移动设备、网络等方式与我们互动，有助于加强对客户需求和偏好的理解。我们还能确定接触每位客户的最佳渠道，并通过最佳联系方式向她们发送优惠。更重要的是，我们能清楚地了解每个营销渠道的投资回报率，从而能够对未来的营销策略做出更好的决策。”

最终，Versandhaus Walz 将能够以更低的成本、更快的速度构建营销能力，从而加强竞争优势。

Johannes Bernhardt 总结道：“我们正在转变面向数字渠道客户旅程的方法，我们相信今天的工作有助于增强客户购物体验并为我们赢得更大市场份额。”

