当 LFV 工程师致力于融资和数据收集时，来自丹麦哥本哈根的 IBM Garage 专家吸引了IBM Research团队和 IBM Streams 分析平台的开发人员。扩大后的 LFV 和 IBM 团队在 IBM Enterprise Design Thinking Workshop™ 期间进行了合作。由于 IBM Garage Methodology 注重以用户为中心的设计，因此 LFV 包括两名空中交通管制员，他们提供有关飞机限制、燃油负载和飞行员合作等因素的见解。

凭借坚实的愿景和技术计划，该团队已准备好开始开发高级自动规划器（AAP），这是一款由瑞典交通管理局资助的人工智能驱动的自动空中交通管制解决方案。但是 COVID-19 来袭，北欧国家进入封锁状态。颠覆性是敏捷 IBM Garage Methodology 的 DNA，因此该项目仍保持在正轨上。欧洲和美国的团队成员保持着敏捷的站立会议、回放和技术状态电话会议的固定节奏，从而成功开发了第一个 AAP 最简化可实施产品 (MVP)。

航空标准要求每架飞行中的飞机始终保持五海里。在构建 AAP 时，LFV 和 IBM Garage 团队添加了一个缓冲区，需要 6 海里。如果飞机距离比这更近，则称为“失去分离”，随着时间的推移，可能会导致碰撞。AAP分两个阶段运作，负责监督特定的空域区域。首先，基于点阵的 3D 空间探索技术持续实时跟踪和预测飞机位置。如果该应用程序确定飞机将失去分离，它能够在一秒钟内运行近 800 种可能的场景，稍微改变飞机的方向、速度或高度。AAP 会像 3D 棋盘一样研究场景的轨迹将如何影响整个区域的空域，然后确定避免未来冲突的安全行动。

其次，该解决方案使用基于规则的方法对第一阶段确定的操作进行排名，并将最佳选项发送给飞行员。飞行员可以执行指令，也可以告知无法执行。例如，如果指令是将飞机的高度增加 1,000 英尺，而飞行员确定这不可行，则应用程序将提供替代指令，例如向东调整航向 5 度。AAP还跟踪飞机何时可以安全恢复其原始飞行计划。