航空业称赞 Sullenberger 是一位航空和安全专家，因为在危急时刻，他利用自己所受的飞行员训练拯救了生命，避免了悲剧的发生。这种最糟糕的情况—双引擎故障—是飞行员们已经做好准备但希望永远不会遇到的情况。

专业航空培训提供商 FlightSafety International 认识到，所有飞行员并非生来平等。例如，两名不同的飞行员，一名操控积极，另一名操控平稳。两者都获得了美国联邦航空管理局的认证，但更激进的飞行员会给乘客带来不太理想的体验。FlightSafety 制定了非官方的 “Sully 机长标准”，以此作为飞行学校毕业的飞行员的目标。但是，该组织如何识别那些天生就有能力达到 Sully 机长标准的飞行员，或者如何以更高的标准对学生进行最佳培训呢？

除了以更高的标准培训飞行员外，FlightSafety 还努力加快培训速度，以满足拟议的需求。2017 年，航空业宣布，根据主要航空公司的飞机销售情况，到 2021 年将需要新增 63.7 万名飞行员。FlightSafety 的战略家们知道，满足这一需求的方法就在飞行模拟器数据中。