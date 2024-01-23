与许多领先企业一样，伊莱克斯依靠 SAP 解决方案来管理任务关键型工作流程，并由高性能 SAP HANA 数据平台的分析提供支持。随着分析数据量和流通速度增长，该公司意识到支持其 SAP 工作负载的基于 x86 的单个设备无法提供全球集成商业洞察。该公司还认识到，扩展其现有的 x86 架构将增加其 IT 基础架构成本，并会增加其生产和灾难恢复环境的管理复杂性。

为了解决这一挑战，伊莱克斯决定将其多个 SAP HANA 解决方案整合到单一全球平台上，并着手构建面向未来的解决方案。伊莱克斯的决策者与 IBM 合作多年，知道他们可以信任 IBM 技术带来的可靠性和弹性。

“IBM 对我们需求的技术响应给我们留下了特别深刻的印象，”发言人说道。“IBM 证明，如果我们继续使用现有的硬件供应商，随着数据量的增长，我们将需要大约每两年更换一次 SAP HANA 设备，这将产生高昂成本并会导致业务中断。另一方面，IBM Power Systems 服务器与高性能 IBM FlashSystem 存储器相结合可以在我们整个五年战略增长计划实施期间提供支持，同时还提供更高的稳定性和可靠性。”

伊莱克斯和 IBM 将其欧洲业务的多个 SAP HANA 解决方案从 x86 设备迁移到基于两台 IBM Power System E980 服务器、IBM FlashSystem 存储器和 IBM SAN Volume Controller 构建的新中央平台。继这第一步之后，伊莱克斯选择 IBM Power Systems 作为其 SAP HANA 环境的首选平台，并扩大其覆盖范围，以支持该公司在北美和亚洲运行的核心 SAP HANA 应用程序。

每台服务器均配备 IBM POWER9™ 处理器并运行 SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications（链接位于 ibm.com 外部），帮助伊莱克斯显著增强其 SAP 应用程序的弹性并尽可能提高其性能，包括 SAP ERP（链接位于 ibm.com 外部）、SAP 业务规划和整合及由 SAP HANA 提供支持的 SAP Business Warehouse。

该发言人评论道：“随着数据量逐年增加，我们预计现有的磁盘存储设备将难以满足我们未来的需求，尤其是我们预计未来几年我们的基础架构容量将增加多达 10%。由于 IBM FlashSystem 解决方案提供了丰富的压缩工具和低延迟性能，因此我们知道从长远来看，IBM 技术将是我们的理想选择。”

该发言人补充道：“我们相信，随着业务发展，IBM POWER9 解决方案将为扩展我们的核心系统提供灵活、经济高效的未来路径，同时为我们的高可用性 SAP HANA 环境提供企业级性能。此外，IBM 能够以多种语言提供支持服务这一事实给我们留下了深刻印象，这是我们大型全球组织的关键要求。”

为了在 IBM Power Systems 服务器上运行新的虚拟化和私有云环境，伊莱克斯实施了 IBM PowerVC™ 来实现高级虚拟化和云管理。IBM PowerVC 基于 OpenStack 构建，旨在于 Power Systems 服务器上构建私有云环境，并通过其强大、直观的云管理功能提高管理员的工作效率。该公司还使用 IBM Spectrum® Virtualize 创建易于管理的虚拟存储环境并帮助优化存储器性能。

在整个实施过程中，伊莱克斯与 IBM Services® 和 IBM Systems Lab Services 密切合作，在不到四个星期的时间内将其核心应用程序迁移到 IBM Power Systems，从而最大限度地减少业务中断。作为整体解决方案的一部分，伊莱克斯依靠 IBM 服务来构建灾难恢复环境并提供持续支持。

“数据是我们业务的命脉，因此确保在发生意外停机时快速恢复至关重要，”发言人称。“IBM 展示了其技术专业知识和支持我们战略目标的热情，因此我们知道我们可以信任 IBM 来管理我们的灾难恢复环境。”

该发言人继续说道：“将我们的 SAP ERP 环境迁移到 IBM POWER9 解决方案非常顺利。我们只需将系统复制到新的 IBM Power Systems 环境中，然后即可启动运行。IBM 在整个过程中为我们提供支持，为我们的工程师提供额外培训，帮助他们充分利用我们的 IBM 解决方案。”

为了分摊 IBM Power Systems 和 IBM Storage 解决方案投资的资本成本，伊莱克斯使用了 IBM 全球融资部的延期付款选项，这使该公司能够将首期付款推迟最多两个月，并将全额还款推迟五个月。

“通过 IBM 全球融资部，我们可以在更长的时间内分散对新基础架构的投资，这有助于我们增强 IT 能力，同时保护现金流并降低业务风险，”该发言人解释道。