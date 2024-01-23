为了帮助我们拥有更舒适的生活，家电专家伊莱克斯致力于创新，生产更智能的产品，同时降低对环境的影响。为了提高数据驱动决策的效率，伊莱克斯将其任务关键型 SAP HANA® 解决方案迁移到高性能 IBM® Power® Systems 和 IBM FlashSystem® 存储器。
一个多世纪以来，伊莱克斯产品在方便、舒适的现代家居发展过程中发挥了关键作用。
该公司通过收购洗衣机、厨具、吸尘器等领先生产商，稳步扩大其全球业务范围。这种以客户为主导的增长所带来的不利影响在于收购了从供应链管理到财务规划的多个业务系统、流程和基础设施。
由于不同的流程和数据分散在组织的不同部门，伊莱克斯很难清楚地了解其全球运营、影响增长、战略决策和创新的情况。
伊莱克斯发言人说道：“作为制造商，我们希望专注于设计、创新和客户服务的核心能力，而不是 IT 管理。我们如何才能引入有助于推动并加速增长的新能力？”
与许多领先企业一样，伊莱克斯依靠 SAP 解决方案来管理任务关键型工作流程，并由高性能 SAP HANA 数据平台的分析提供支持。随着分析数据量和流通速度增长，该公司意识到支持其 SAP 工作负载的基于 x86 的单个设备无法提供全球集成商业洞察。该公司还认识到，扩展其现有的 x86 架构将增加其 IT 基础架构成本，并会增加其生产和灾难恢复环境的管理复杂性。
为了解决这一挑战，伊莱克斯决定将其多个 SAP HANA 解决方案整合到单一全球平台上，并着手构建面向未来的解决方案。伊莱克斯的决策者与 IBM 合作多年，知道他们可以信任 IBM 技术带来的可靠性和弹性。
“IBM 对我们需求的技术响应给我们留下了特别深刻的印象，”发言人说道。“IBM 证明，如果我们继续使用现有的硬件供应商，随着数据量的增长，我们将需要大约每两年更换一次 SAP HANA 设备，这将产生高昂成本并会导致业务中断。另一方面，IBM Power Systems 服务器与高性能 IBM FlashSystem 存储器相结合可以在我们整个五年战略增长计划实施期间提供支持，同时还提供更高的稳定性和可靠性。”
伊莱克斯和 IBM 将其欧洲业务的多个 SAP HANA 解决方案从 x86 设备迁移到基于两台 IBM Power System E980 服务器、IBM FlashSystem 存储器和 IBM SAN Volume Controller 构建的新中央平台。继这第一步之后，伊莱克斯选择 IBM Power Systems 作为其 SAP HANA 环境的首选平台，并扩大其覆盖范围，以支持该公司在北美和亚洲运行的核心 SAP HANA 应用程序。
每台服务器均配备 IBM POWER9™ 处理器并运行 SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications（链接位于 ibm.com 外部），帮助伊莱克斯显著增强其 SAP 应用程序的弹性并尽可能提高其性能，包括 SAP ERP（链接位于 ibm.com 外部）、SAP 业务规划和整合及由 SAP HANA 提供支持的 SAP Business Warehouse。
该发言人评论道：“随着数据量逐年增加，我们预计现有的磁盘存储设备将难以满足我们未来的需求，尤其是我们预计未来几年我们的基础架构容量将增加多达 10%。由于 IBM FlashSystem 解决方案提供了丰富的压缩工具和低延迟性能，因此我们知道从长远来看，IBM 技术将是我们的理想选择。”
该发言人补充道：“我们相信，随着业务发展，IBM POWER9 解决方案将为扩展我们的核心系统提供灵活、经济高效的未来路径，同时为我们的高可用性 SAP HANA 环境提供企业级性能。此外，IBM 能够以多种语言提供支持服务这一事实给我们留下了深刻印象，这是我们大型全球组织的关键要求。”
为了在 IBM Power Systems 服务器上运行新的虚拟化和私有云环境，伊莱克斯实施了 IBM PowerVC™ 来实现高级虚拟化和云管理。IBM PowerVC 基于 OpenStack 构建，旨在于 Power Systems 服务器上构建私有云环境，并通过其强大、直观的云管理功能提高管理员的工作效率。该公司还使用 IBM Spectrum® Virtualize 创建易于管理的虚拟存储环境并帮助优化存储器性能。
在整个实施过程中，伊莱克斯与 IBM Services® 和 IBM Systems Lab Services 密切合作，在不到四个星期的时间内将其核心应用程序迁移到 IBM Power Systems，从而最大限度地减少业务中断。作为整体解决方案的一部分，伊莱克斯依靠 IBM 服务来构建灾难恢复环境并提供持续支持。
“数据是我们业务的命脉，因此确保在发生意外停机时快速恢复至关重要，”发言人称。“IBM 展示了其技术专业知识和支持我们战略目标的热情，因此我们知道我们可以信任 IBM 来管理我们的灾难恢复环境。”
该发言人继续说道：“将我们的 SAP ERP 环境迁移到 IBM POWER9 解决方案非常顺利。我们只需将系统复制到新的 IBM Power Systems 环境中，然后即可启动运行。IBM 在整个过程中为我们提供支持，为我们的工程师提供额外培训，帮助他们充分利用我们的 IBM 解决方案。”
为了分摊 IBM Power Systems 和 IBM Storage 解决方案投资的资本成本，伊莱克斯使用了 IBM 全球融资部的延期付款选项，这使该公司能够将首期付款推迟最多两个月，并将全额还款推迟五个月。
“通过 IBM 全球融资部，我们可以在更长的时间内分散对新基础架构的投资，这有助于我们增强 IT 能力，同时保护现金流并降低业务风险，”该发言人解释道。
该公司相信新平台将有助于持续增长，并将帮助伊莱克斯一如既往地提供优质客户服务。
“通过将欧洲的 SAP HANA 解决方案集中在 IBM Power Systems 上，我们可以更清晰、更全面地了解业绩，”该发言人表示。“因此，我们更有能力做出更明智、数据驱动的决策，这将最终帮助我们继续增强和扩大全球影响力。”
该发言人继续说道：“随着我们的分析量持续增长，我们也能够更好地扩展我们的 IT 基础架构以跟上步伐。IBM Power Systems 提供增强的长期可扩展性，并避免因定期更新 IT 基础架构而产生的成本和中断。此外，通过使用 IBM Global Mirror（IBM Power Systems 附带的异步复制功能），我们将灾难恢复基础架构成本降低了 30%，同时将恢复时间缩短了 75%。”
该发言人补充道：“自从迁移到 IBM Power Systems 服务器和 IBM Storage 以来，我们还将总体维护工作量减少了 10%。现在，我们可以在 10 分钟内重新启动关键系统，而之前的基础架构需要一个小时。这有助于将系统维护窗口所需的时间总共缩短 15％。”
除了实现更大的灵活性之外，伊莱克斯还通过将其灾难恢复操作外包给 IBM Services，显著增强系统弹性。
“由于 IBM 管理我们的灾难恢复基础架构，因此我们可以放心，我们能够保持全天候平稳运行，”发言人解释道。“在与 IBM Services 合作之前，我们没有专用的灾难恢复解决方案，但现在最关键的应用程序始终受到保护，我们可以高枕无忧了。例如，如果我们遇到意外停机，IBM 可以帮助我们在短短四个小时内恢复系统并运行，从而最大限度地减少对我们运营的干扰。”
今后，伊莱克斯计划将其所有全球 SAP 工作负载转移到基于 IBM POWER9 处理器的系统，并旨在将其全球制造业务集成到单一 SAP 环境中。为了帮助改善客户体验，伊莱克斯还希望部署 SAP Customer Experience，这将有助于其在整个运营中实现统一、简化和高效的流程。
该发言人总结道：“通过 IBM Power Systems 上的 SAP HANA 为我们的欧洲业务提供支持，伊莱克斯获得了系统可靠性、稳定性和灵活性。在 IBM Power Systems 上使用 SAP HANA 进行集中数据分析将使我们的决策和业务战略更加清晰，并能够随着我们在全球范围内推行解决方案而进行扩展。凭借 SAP 解决方案和 IBM 技术支撑我们的业务运营，伊莱克斯可以专注于开发创新家电，满足世界各地客户的需求。”
伊莱克斯（链接位于 ibm.com 外部）成立于一百多年前，是全球领先的家电公司，旗下品牌包括伊莱克斯、AEG、Anova、Frigidaire、Westinghouse 和 Zanussi。该公司生产各种消费电子产品，包括洗衣机、炊具、吸尘器、冰箱、冰柜等。伊莱克斯在 60 多个国家/地区设有办事处，拥有超过 49,000 名员工，致力于设计帮助世界各地的人们过上更方便、更舒适生活的产品。
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