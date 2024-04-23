捷克有一句谚语：“一门新语言，一个新灵魂。”对有些人来说，这句话可能过于虚无缥缈，但学习一门新语言真的能带来机遇。对于许多专业人士来说，英语技能可以帮助员工达成交易、获得晋升或找到国外工作机会。
位于西班牙马德里的语言培训学校 ASTEX 发现，在学生完成课程后，就业率出现直线上升。ASTEX 大客户经理 Macarena Uceda Márquez 解释说：“企业学生来找我们，是因为他们所在公司需要他们提高或更新英语技能。我们的许多学生需要用英语完成日常工作、与客户交流、遵守新的美国管理要求或准备外派到英语国家/地区。”
ASTEX 的学生来自各个行业，培训需求各种各样，从寻求强化的沉浸式学习到学习特定产品组合相关的销售语言。首先，学生必须完成笔试和口语水平测试，以评估他们的语言能力和学业等级。对于口语部分，学生届时会预约与老师进行电话沟通。平均而言，水平测试需要学生花费 40-60 分钟。
将水平测试所需的平均时间从 50 分钟缩短至 10 分钟，缩短幅度为 80%
在 4 个月内共同创建 3 个 AI 驱动的 MVP
接下来，学生与教师一对一合作，确定最适合他们的课程。这需要教师和学生协调会议时间，并且教师必须随时了解各种课程目录的最新信息。许多潜在学生放弃了该课程，因为事实证明水平测试和课程安排过于乏味且耗时。当学生选择学习路径时，课程内容是静态的，没有定制选项。数据显示，只有 10% 的校友在完成课程后继续使用该学习平台。
ASTEX 希望利用 AI 简化学生的入学体验，提供个性化的学习计划，并通过减少对真人的依赖来提高课程的可扩展性。IBM 合作伙伴 Ivory Soluciones 促使 ASTEX 与 IBM 携手合作，因为这家科技公司在 AI 解决方案方面拥有专业知识。ASTEX、Ivory 和 IBM 密切合作，基于 IBM Cloud 开发了 ASTEX Language Innovation 平台，同时借助 IBM Watson 技术提供支持。
为了完善其增强型学习平台的愿景，ASTEX 与 IBM Garage™ （数字化转型框架）合作，并参加了 IBM Garage Enterprise Design Thinking（IBM Garage 企业设计思维）研讨会。Márquez 解释说：“在研讨会上，我们发现了学生的具体痛点，并将其记录下来，确定了更好的学生体验真正意味着什么。”
由于 IBM Garage Methodology 侧重于以用户为中心的设计、敏捷开发和战略扩展，ASTEX 的每个决策均以学生为中心，并将众多观点纳入研讨会讨论中。学生、教师、设计师、开发人员和管理人员齐聚一堂，讨论改进 ASTEX Language Innovation 平台的方法。
该团队确定了三种可以产生最大影响的最简化可实施产品 (MVP)。第一，创建一个较短的水平测试，可以为学生分班提供同样准确的结果。第二，构建一个全天 24 小时可用的 AI 助理来帮助学生。第三，除了现有的阅读、写作和听力学习技能之外，还提供数字口语练习。
在架构研讨会期间，ASTEX 决定基于 IBM Cloud 构建 MVP，以帮助控制计算服务费用并加快部署速度。该解决方案基于以微服务为基础的平台即服务 (PaaS) 混合架构，提供可扩展性和弹性，并允许 ASTEX 独立管理和完善每个 MVP 的功能，而不影响整个系统。
通过以 IBM Watson 技术作为三个 MVP 的 AI 支柱，数据科学家使用 IBM Watson Studio 和 Auto AI 来创建、管理和部署高效的数据模型，并使用 IBM Watson Machine Learning 运行该模型。
ASTEX、Ivory 和 IBM 在短短八周内交付了第一个 MVP，并在接下来的两个月内交付了第二个和第三个 MVP。ASTEX 开发人员学习了一种新的编程语言，并采用了精益、敏捷的工作方式。该团队使用极限编程技术消除技术债务并更改解决方案功能。通过每周迭代、回顾和迭代计划会议等敏捷仪式，帮助该团队收集利益相关者的反馈并根据需要更新解决方案。
随着第一个 MVP 的推出，学生参加水平测试所需的时间从平均 50 分钟缩短至 10 分钟，缩短幅度为 80%。IBM Watson Natural Language Understanding 可以通过提取和分析动词和名词数量等短语属性来处理学生的口语和书面测试答案。
第二个 MVP 是 ASTEX Language Intelligence (Ali)，这是一款数字助理，用于在整个 ASTEX 学习过程中为学生提供帮助。Ali 帮助学生入学并协助将他们安排在合适的班级，因为它会预先询问学生的工作、他们学习英语的原因以及他们进行语言培训需要投入的时间。该系统能以类人型方式进行交互，帮助学生自然地表达自己的想法。
Ali 还协助完成管理任务，例如取消课程和寻找提高成绩的方法。它为学生提供有关他们进步的反馈，并可以就改进的领域提供建议。Ali 使用 IBM Watson Discovery 推荐符合学生兴趣和学习路径的练习。例如，如果学生表达对旅行的兴趣，Ali 将为该学生定制课程作业，其中包含有关旅行的练习，使内容更具吸引力。Ali 每周 7 天、每天 24 小时为学生提供服务。
第三个 MVP，即数字口语练习，使用 IBM Watsonx Assistant、IBM Watson Speech to Text 和 Watson Text to Speech 解决方案，帮助教师根据学生的需求创建复杂程度不同的书面或口语对话。学生可以通过虚拟工具或电话全天候使用这种数字导师和口语练习。
由于 ASTEX 团队成员在以用户为中心的设计方面获得了如此积极的体验，他们决定将这种方法也应用到 ASTEX 语言创新平台的界面上。教师和学生对应用程序的设计和组织提出了意见，而 IBM 和 ASTEX 则自信地进行了更改，因为他们知道这不会破坏容器化架构的任何其他部分。更新后的设计对用户来说更加清晰、直观，使他们能够更轻松地访问信息和查找资源。
用户对已改进 ASTEX Language Innovation 平台的反馈一致且积极。尽管核心程序相同，但更新可以与现有系统无缝集成并提升整体体验。该平台更具动态性，为每个学生提供定制计划。这种优化可以提高用户参与度并改善结果。
该学习平台的人工智能驱动型组件具有革命性意义。Márquez 解释说：“语言培训行业中没有其他公司提供这样的数字口语练习。Ali 助手也是一个与众不同之处，因为人们已经习惯了聊天机器人，但真正能够与机器进行此类高级别交互，着实令人赞叹。”由于具有机器学习能力，Ali 会随着每一次输入而变得更加智能。此外，由于技术可以自动化简单的任务，教师可以专注于更复杂的任务和教学。
ASTEX 现在能够轻松扩展其平台，Ivory 和 IBM 计划帮助其发展。ASTEX 总监 Alfonso de la Torre 解释说：“在 ASTEX，我们始终认为，站在技术和教学创新的最前沿，这是我们保持行业标杆地位的关键，也是我们依靠最好的技术并投入巨资不断发展的原因。既然如此，与我们一起将人工智能应用于语言培训，谁能比 IBM 更合适呢？”
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ASTEX（链接位于 ibm.com 外部）成立于 1986 年，为各行业的企业学生提供语言培训服务。该语言学校位于西班牙马德里，年收入约为 3000 万欧元。
IBM 合作伙伴 Ivory Soluciones（ibm.com 外部链接）总部位于西班牙的拉科鲁尼亚。该公司成立于 2007 年，专门从事 IT 咨询、网络开发和数字化转型业务。
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美国出品，2021 年 8 月。
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