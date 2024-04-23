ASTEX、Ivory 和 IBM 在短短八周内交付了第一个 MVP，并在接下来的两个月内交付了第二个和第三个 MVP。ASTEX 开发人员学习了一种新的编程语言，并采用了精益、敏捷的工作方式。该团队使用极限编程技术消除技术债务并更改解决方案功能。通过每周迭代、回顾和迭代计划会议等敏捷仪式，帮助该团队收集利益相关者的反馈并根据需要更新解决方案。

随着第一个 MVP 的推出，学生参加水平测试所需的时间从平均 50 分钟缩短至 10 分钟，缩短幅度为 80%。IBM Watson Natural Language Understanding 可以通过提取和分析动词和名词数量等短语属性来处理学生的口语和书面测试答案。

第二个 MVP 是 ASTEX Language Intelligence (Ali)，这是一款数字助理，用于在整个 ASTEX 学习过程中为学生提供帮助。Ali 帮助学生入学并协助将他们安排在合适的班级，因为它会预先询问学生的工作、他们学习英语的原因以及他们进行语言培训需要投入的时间。该系统能以类人型方式进行交互，帮助学生自然地表达自己的想法。

Ali 还协助完成管理任务，例如取消课程和寻找提高成绩的方法。它为学生提供有关他们进步的反馈，并可以就改进的领域提供建议。Ali 使用 IBM Watson Discovery 推荐符合学生兴趣和学习路径的练习。例如，如果学生表达对旅行的兴趣，Ali 将为该学生定制课程作业，其中包含有关旅行的练习，使内容更具吸引力。Ali 每周 7 天、每天 24 小时为学生提供服务。

第三个 MVP，即数字口语练习，使用 IBM Watsonx Assistant、IBM Watson Speech to Text 和 Watson Text to Speech 解决方案，帮助教师根据学生的需求创建复杂程度不同的书面或口语对话。学生可以通过虚拟工具或电话全天候使用这种数字导师和口语练习。

由于 ASTEX 团队成员在以用户为中心的设计方面获得了如此积极的体验，他们决定将这种方法也应用到 ASTEX 语言创新平台的界面上。教师和学生对应用程序的设计和组织提出了意见，而 IBM 和 ASTEX 则自信地进行了更改，因为他们知道这不会破坏容器化架构的任何其他部分。更新后的设计对用户来说更加清晰、直观，使他们能够更轻松地访问信息和查找资源。