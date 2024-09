O que é segurança das transações?

Embora as transações on-line representem desafios únicos para a segurança das transações, elas são essenciais para as empresas on-line e off-line no aumento da confiança do consumidor, na mitigação de fraudes e na manutenção da conformidade regulatória.

Concomitantemente ao aumento acelerado do comércio eletrônico e das transações on-line, a segurança das transações se tornou uma grande preocupação para as empresas que lidam com pagamentos e transferências de ativos valiosos, como instituições financeiras, bolsas de criptomoedas e varejistas. Outros casos de uso incluem mercados de jogos online, métodos de pagamento alternativos como ApplePay e Venmo e qualquer serviço responsável pelo processamento de documentos jurídicos confidenciais (como os serviços de declaração de impostos online ou vários escritórios governamentais oficiais).



Para evitar perdas financeiras resultantes de transações fraudulentas e proporcionar uma experiência de uso confiável aos clientes que compartilham seus dados pessoais, as medidas comuns de segurança das transações incluem uma criptografia avançada de dados avançada e moderna, autenticação multifatorial (MFA) e assinaturas digitais. Esses protocolos de segurança mitigam o risco de fraudes de pagamento e roubo de dados de clientes como resultado de violações de segurança, pelas quais muitas empresas podem ser juridicamente responsáveis, dependendo de sua jurisdição.

Embora a maioria das medidas de segurança das transações seja implementada durante a transação em si, a segurança das transações também inclui as políticas comerciais internas que regem o tratamento de todos os dados confidenciais de transações armazenados por uma organização ou empresa, como números de cartão de crédito e números de conta. Para os profissionais de segurança cibernética que investem em segurança de banco de dados, a segurança de transações significa não apenas monitorar transações on-line em tempo real em busca de atividades suspeitas e transações não autorizadas, mas também identificar e mitigar proativamente todas as vulnerabilidades de segurança interna. Os provedores de serviços modernos de sistemas de segurança de transações geralmente incorporam uma funcionalidade de notificações personalizáveis e outras automações para facilitar transações seguras em escala.