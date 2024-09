O que é um sistema de processamento de transações (TPS)?

O TPS cria um ambiente de execução rápido e preciso, garantindo a disponibilidade, segurança e integridade dos dados por meio de várias formas de processamento de informações. O TPS também oferece recursos de personalização e automação para agilizar as atividades de processamento do sistemas computacionais e permitir relatórios de previsão de business intelligence (BI) e análise de tendências dos mais altos níveis

O primeiro TPS, Sabre, foi desenvolvido pela IBM para a American Airlines no início dos anos 1960. O Sabre foi projetado para processar até 83 mil transações diárias e ser executado em dois computadores IBM 7090. As versões posteriores do Sabre, como o Airline Control Program (ACP) e o Transaction Processing Facility (TPF), foram posteriormente adotadas por grandes bancos, empresas de cartão de crédito e cadeias de hotéis. Atualmente, empresas de todos os principais setores contam com modernos softwares TPS para processar transações comerciais.

Diferentemente dos sistemas comerciais de ponto de venda (POS) — usados em atividades como leitura de dados de cartões de crédito, impressão de recibos e gerenciamento de pagamentos em dinheiro — o TPS armazena, envia e recebe os dados transacionais necessários para validar e concluir as transações comerciais. Por exemplo, um cliente que compra um pacote de café em grãos no cartão de crédito em um supermercado passa esse cartão no PDV e o TPS coleta as informações do cartão, comunica-se com o banco do cliente e aprova ou recusa a compra.

Os comerciante online também usam um TPS chamado de sistema de processamento transacional on-line (OLTP) para verificar e concluir compras semelhantes. Nesse caso, o OLTP também pode se comunicar com o centro de atendimento do comerciante para verificar a disponibilidade do produto e transmitir as instruções de envio para atender aos pedidos dos clientes.